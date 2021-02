Pulcinella, Fernando Pessoa e la Teosofia

Leggere ‘Sulla Tomba di Christian RosenKreutz’, poema ermetico di Fernando Pessoa, è come avventurarsi su una barca a vela e navigare, senza meta, nella cupa e azzurra immensità della distesa marina, vedere le stelle, che, specchiandosi più chiare nell’acqua, sembrano ancora più splendenti di come realmente sono, osservare ombre lucenti di corpi celesti bianchi come ninfe.

È comme si guardàsse ‘e stelle ca’ si te pierde li ‘a guardà, ce ne stanno a mille a mille piccerelle, so scintille t’ vizzein’ ammiez’o fuoco e perciò ‘n’e può cchiappà.

I miei pensieri sono qualcosa che la mia anima teme. Fremo per la mia allegria. A volte mi sento invadere da una fredda, triste, implacabile e quasi concupiscente spiritualità. Mi fa tutt’uno con l’erba.

La mia vita sottrae colore ai fiori. La brezza, che sembra restia a passare, scrolla dalle mie ore petali rossi e il mio cuore arde senza pioggia.

Dio diventa un mio vizio e i divini sentimenti un abbraccio che annega i miei sensi nel suo vino e non lascia contorni nei miei modi di vedere l’Altissimo sbocciare, crescere e splendere. Le mie considerazioni e i miei sentimenti si confondono e formano una vaga e tiepida anima – unità.

Come il mare che prevede una tempesta, un pigro dolore e una vaga inquietudine fanno di me il mormorio di un incalzante stormo. Non distinguo nulla in me tranne l’impossibile amalgama delle molte cose che sono. Sono un bevitore delle mie osservazioni, l’essenza delle mie emozioni inonda la mia anima. La mia volontà vi si impregna. Poi la vita ferma un sogno e fa sfiorire la bellezza nel dolore dei miei versi.

La lettura di questi complessi ma intriganti versi mi accompagna per mano lungo un cammino dalle sembianze reali. Una lettura che grazie al sogno adempie una funzione telecinetica, che consente all’anima, liberata dal corpo, di fuggire, viaggiare per conto suo, andare lontano, giungere in un luogo mai visto prima dove, però, mi oriento ad occhi chiusi, avendo la netta impressione di conoscerlo a menadito.

Mi trovo a Lisbona e, deciso a raggiungere il quartiere Chiado, prendo la famosa tranvia che attraversa la città. Giunto alla fermata prossima alla terrazza che ospita il famoso Café A Brasileira, scendo e mi dirigo verso il bar perché è lì che posso gustare “o genuíno café do Brasil, de Minas Gerais”. Mi accomodo ad un tavolino e attendo venga il cameriere per l’ordinativo.

Non distante da me c’è la statua di bronzo del famoso poeta, scrittore e aforista portoghese Fernando Pessoa, che, come per incanto, si incarna e inizia a conversare amichevolmente con Jorge Barradas ed Almada Negreiros.

L’intellettuale, riconosciutomi, mi invita a raggiungerlo ed esagerando nei complimenti, mi presenta ai suoi amici.

Senza dilungarsi in preamboli esordisce:

Sono qui per aiutarti a chiarire i tuoi dubbi, mettere in ordine le nostre vite, sistemare delle scaffalature nella volontà e nell’azione, come ho sempre voluto e con lo stesso risultato. Dopo la nostra conversazione, farò le valigie per il definitivo e organizzerò Alvaro de Campos per essere domani allo stesso punto di ieri l’altro. Uno ieri l’altro che dura sempre.

Accortosi che le sue parole mi causano turbamento, sconcerto, ansia, angoscia ed inquietudine, mi dona un ampio e sincero sorriso che fa risplendere una luce così vera che, penetrando nel profondo del mio cuore, mi rasserena, squarcia il buio delle tenebre e mi spinge a chiedergli:

Immediatamente risponde:

Pulcinella caro, sorrido con la consapevolezza anticipata del nulla. Almeno sorrido; sorridere è sempre qualcosa. Prodotti romantici, tutti noi. E se non lo fossimo, forse non saremmo niente. Così si fa letteratura. Poveri gli Dei, così si fa persino la vita! Anche gli altri sono romantici, anche gli altri non concludono niente, e sono ricchi e poveri, anche gli altri passano la vita a guardare valigie da mettere in ordine, anche gli altri dormono accanto alle carte semi ordinate. Anche gli altri sono me.

Venditrice di strada che canti il tuo grido come un inno incosciente. Rotellina dentata dell’orologeria dell’economia politica. Madre, presente o futura, di morti nel disfarsi degli Imperi, La tua voce mi arriva come un richiamo per nessun luogo, come il silenzio della vita. Sposto lo sguardo dalle carte che sto finalmente pensando di non mettere in ordine. Verso la finestra attraverso cui non l’ho vista ma solo sentita.

Il mio sorriso, che ancora non si era esaurito, finisce nel mio cervello in metafisica. Ho rinnegato tutti gli dèi davanti alla scrivania da mettere in ordine. Ho fissato negli occhi tutti i destini per il divertimento di sentirne uno strillo. La mia stanchezza è una vecchia barca che marcisce sulla spiaggia deserta. Con questa immagine di un poeta qualsiasi chiudo la poesia e la scrivania. Come un dio, non ho messo in ordine né la verità né la vita.