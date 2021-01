Pulcinella, Fabio Da’ath, Croce e il testamento di Raimondo di Sangro

Io, Pulcinella, rappresento quel qualcuno speciale che vive dentro ogni persona, colui che aiuta, sa riconoscere gli amici e da loro si fa riconoscere.

Incarno le antiche capacità che ciascun italiano e napoletano porta scolpite nel genoma e nello spirito, qualità imperiture, che lo seguono sin dal suo primo vagito. Sono anche l’archetipo del sognatore assiduamente intento a narrare ciò che vivo nella mia ampia attività onirica.

La notte impone a noi la sua fatica magica. Disfare l’universo, le ramificazioni senza fine di effetti e di cause che si perdono in quell’abisso senza fondo, il tempo.

Sento la necessità di scrivere, solidificare, fissare, ricordare ed interpretare quello che ormai per me è un compagno di viaggio adatto a suggerire il modo in cui riportare su carta le necessità mistiche, spirituali ed esoteriche.

Queste visioni mi permettono di attingere al profondo, indagare sulle spinte alla base del mio agire, svelare i segreti dell’anima, capire i comportamenti individuali, saltare dalla realtà relativa a quella assoluta.

Per me sono paragonabili all’arbusto che garantisce la tenuta in mezzo ai flutti del fiume in piena, riserva energetica che aspetta solo di essere armoniosamente ed equilibratamente incanalata.

Oltre ad aiutarmi a comprendere ciò che mi spinge ad andare avanti e che supporta il mio agire, mi suggeriscono come affinare la mia vita e farla ben interagire con la realtà relativa, mediante la riflessione. Grazie ad esse, sono conscio che l’essere umano è uno e molteplice, un punto di un ologramma che ospita e costituisce in sé il cosmo.

Il freddo, la pioggia, la pandemia e il testo di Silvio Pellico ‘Le mie prigioni’ mi spingono a rifugiarmi a letto affinché l’amato sogno, che puntualmente accorre in mio soccorso, tenendomi per mano, mi accompagni sino al mattino successivo.

In men che non si dica, mi ritrovo di nuovo a Napoli, in piazza San Domenico Maggiore ancora in compagnia di Benedetto Croce, Madame Carmen e suo nipote Fabio Da’ath.

L’amato filosofo dimostrando, con i suoi luminosi occhi, una grande gioia, esordisce:

Miei cari, sono contento che anche oggi siate qui, sia per la stima che provo per voi, sia perché Raimondo di Sangro, Principe di Sansevero, ci attende con ansia, poiché desidera mostrarci un suo importante e profondo scritto. Orsù, raggiungiamolo.

Nell’ascoltare queste parole lo seguiamo intrigati da ciò che ci attende, impazienti di conoscere il nobile che quando visitammo la Cappella Sansevero era fuori città.

Mentre ci dirigiamo verso casa sua, nonostante non dimostri mai di essere saccente, benché presenti se stesso e ogni sua creazione con enfasi un po’ guascona, lo accompagna un’aura di maldicenza, tant’è che incrociamo un uomo del popolo che dice:

Supiti da queste parole proseguiamo verso la dimora del titolato e ci imbattiamo in un nobile, che, con voce chiara e pacata, con sufficienza e una punta di fastidio, precisa:

Nonostante le parole dei due avventori pesino come un macigno sulle nostre teste, continuiamo a seguire l’intellettuale sino all’ingresso di un maestoso edificio, che fa bella mostra di due possenti colonne, che ai lati di un ampio portone si innalzano ad incorniciare lo stemma della casata.

Sul portale campeggia, scolpita nel marmo dello stemma, la testa di un Drago, simbolo della discendenza di sangue reale, ossia, dei di Sangro, che nel DNA racchiude l’essenza degli antenati, caratterizzati dal “sang real” di cui Raimondo è lo spirito evolutivo, l’alfa e l’omega, la prima e l’ultima lettera di una gloriosa gente di condottieri, santi e cardinali destinata a finire nel dimenticatoio perché eredi maschi non riescono a tener fede al testamento che indica loro di conservare il casato attraverso adeguate scelte matrimoniali.

Entrati nel palazzo che, seppur posizionato nell’angolo della piazza, sovrasta gli altri edifici signorili per la simbologia dei massi megalitici della facciata, che ricordano il tempio per quantità e pregio dei materiali, bellezza architettonica e ampi cortili interni, ci dirigiamo verso la dimora dell’aristocratico, che oltre ad essere di stirpe Carolingia, appartiene alla Casata dei Duchi di Borgogna, quella di cui fanno parte anche San Benedetto, il fondatore dell’Ordine Benedettino e San Bernardo di Clairvaux o di Chiaravalle.

Davanti l’uscio di casa, Croce ci informa:

Le invenzioni di Don Raimondo sono numerose: un archibugio, che può sparare sia a polvere che a salve; una macchina, che con un sistema di pompe e senza aiuto di animali da tiro, può portare l’acqua a notevole altezza; un cannone, che grazie ad una lega metallica, oltre a pesare pochissimo ha una gittata superiore a tutti gli altri della stessa epoca; un panno impermeabile anche a forti piogge; una carrozza, che priva di remi, tramite un particolare congegno, è in grado di navigare; infine, la lampada eterna, una candela che, una volta accesa, non si spegne e non si consuma.

Con l’educazione e il bon ton che lo contraddistingue, lo scrittore bussa delicatamente alla porta.

Il padrone di casa, meravigliandoci non poco, viene personalmente ad aprirci. Nonostante le fantasie sulla sua figura si rincorrano da tempo, ci rendiamo conto che siamo al cospetto del patrimonio della memoria e della cultura cittadina.

Don Raimondo si para davanti a noi con una fascia rossa, che scende dalla spalla destra, e un manto con le insegne dell’Ordine di San Gennaro, che lo avvolge. Sguardo fiero, maturo, di bassa statura, già dall’aspetto bello e gioviale fa trasparire di essere filosofo di spirito, dedito alla meccanica, di amabilissimo e dolcissimo costume, studioso ed amante della conversazione con uomini di lettere.

Una persona arguta che domina immediatamente la scena; quando attraversa i vicoli questi si animano e tantissimi occhi curiosi scrutano, furtivamente, dalle finestre, da dietro i carretti, dai bassi, dalle botteghe, dai crocchi, dalle chiese, dalle botteghe e dalle osterie per scoprire la sua destinazione.

Quando esce, la gente che s’intrattiene nei pressi del palazzo, poiché lo teme e lo riverisce, salutandolo come ‘Sua Eccellenza ‘o Principe’ e attirando l’attenzione degli altri dicendo ‘Ssst jesce ‘o Principe’.

È senza dubbio una delle figure più affascinanti, brillanti e controverse del Settecento, il secolo dei lumi: umanista, inventore, alchimista, ermetista e personaggio di spicco del patriziato partenopeo.

Una personalità, che, seppur avvolta dal mistero ed impossibile da definire compiutamente, appare ben delineata dal lascito culturale, allegorico e sapienziale.

Una mente straordinaria, intraprendente, coltissima, un mecenate predisposto a tutto, un celebre indagatore dei più reconditi misteri della Natura, poiché supportato dall’attitudine alla ricerca, dall’amore per l’arte, la scienza e l’alchimia.

Benedetto, rompendo gli indugi, prima gli presenta Madame Carmen, poi Fabio, dopodiché, tessendo lodi che mi emozionano oltre ogni ragionevole dubbio, introduce me.

Il Principe, esperite le presentazioni di rito, poiché l’eccellente capomastro Gaetano Spallino e i suoi operai stanno ristrutturando l’appennato del balcone della stanza utilizzata per gli esperimenti di alchimia e chimica, ossia la ‘Camera della fenice’, ci prega di seguirlo in una stanza attigua.

Giunti nell’ambiente deputato ad ospitarci, pregandoci di accomodarci su confortevoli seggiole in cui primeggia il rosso della Rubedo, dispone che si preparino per noi dei biscotti e una bevanda calda. Dopo brevissimo tempo, ci raggiungono due servitori vestiti con giubba e cappellino bianco, che ci portano quanto chiesto.

Atteso che tornino nelle cucine, il Principe, con voce ferma ma modulata, chiarisce:

Non mi lascio mai ingannare né dai miei principi, né dai miei sentimenti, anzi, riuniti dallo stesso interessamento, noi oltre a essere parte della medesima Unità, ne facciamo gloria. Siamo opere simili di una stessa provvidenza, siamo tutti uguali; la nascita, i ranghi, la fortuna non ci fanno uscire da questo giusto livello. Siamo uomini semplici, modesti nei piaceri, essenziali nelle amicizie, fermi negli impegni, puntuali nei doveri e sinceri nelle promesse.

Chi è sospinto dal desiderio irrefrenabile, frequentando la mia magione, avanzando per gradi, cosa che, senza dubbio, il vostro zelo merita, riesce a vedere fino al che punto l’allegoria ne sia sottilmente sostenuta. Per adesso, posso riferirvi solo quei segreti che il vostro stato attuale vi permette di apprendere.

Nel venire qui state sfidando i pregiudizi del secolo, le opinioni di chi non ha occhi né per vedere, né orecchie per sentire e questo rappresenta il superamento, con precisa costanza, delle differenti prove che permettono di accedere in questo augusto santuario dell’alchimia e dell’ermetismo.

Miei cari, sono molto lusingato di ospitarvi e rivelarvi alcune prerogative che mi accompagnano. Siete ben accetti in questa casa, sia per soddisfare il vostro desiderio, sia per il suffragio che, nella nostra rispettabile società, vi assicurano le vostre qualità personali.

Fabio, sentitosi chiamato in causa interviene:

Il Principe replica:

Credetemi, la malafede e l’invidia regnano tra i miei calunniatori; non potrebbero esistere menzogne peggiori di quelle che costoro, artatamente, disseminano per le strade.

Il popolo ignorante e bacchettone ritiene che io sia uno stregone; c’è chi racconta che io abbia costruito sette seggiole con le ossa di altrettanti cardinali e che la stoffa per rivestirle sia realizzata con la loro pelle. C’è anche chi sostiene che io rapisca poveracci per usarli come cavie per i miei infernali esperimenti.

Così come non potrebbe esistere una storia senza Napoli, allo stesso modo non potrebbe esistere una Napoli senza storia. Oltre a pregiarmi, con grande umiltà, di far parte, assieme a Giordano Bruno, all’amato Benedetto Croce, alla maschera di Pulcinella, a Giustiniano Lebano, al Principe de Curtis e a tanti altri, della tradizione partenopea, sono orgoglioso di contribuire alla crescita esoterica e culturale della città.

Tante pene porto nel cuore, tanto dubbio accompagna il dolore perché non so se la mia scienza sia in grado di trovare una nuova Realtà. Se guardate bene il mio ‘ Cristo velato ‘ vi rendete conto che in quel corpo marmoreo ci sono entrambe.

Don Raimondo, detto ciò, chiede ad un domestico di portargli il manoscritto riposto sullo scrittoio dello studio e, non appena lo riceve, spiega:

Ricevuto il nostro pieno assenso, inizia a declamare.

“Io D. Raimondo di Sangro, Principe di Sansevero a’ Trenta del Mese di Aprile Giorno di S. Severo V. dell’anno 1770, fedele alla Maestà Nostra fu Carlo III di Borbone, devoto ed intimo di S.S. Benedetto XIV o sia fu Cardinal Prospero Lambertini, stimato da Federico di Prussia e dalla di Lui Germana fu Margravia di Bareith, provvedo con questa mia dichiarazione scritta, chiusa, e suggellata, e occulta, a tramandare nel Nome del Misericordioso e Onnipotente mio Dio e Creatore, il Cammino della mia Esistenza; certo che il quale per Sorte troverà queste mie presenti Carte, sappia inviolabilmente usufruirne; come oppostamente Spero che se la Barbarie si rimanga a far sussistere pretenziose Navi senza Rotta, auguro che questi miei infrascritti ne resti polvere.

Sempre che il tempo non avrà distrutto la mia prediletta Chiesa Gentilizia, accosto al mio Palazzo dove mi trovo ancora ad abitare qui in Napoli intitolata di S.ta Maria della Pietà dichiaro di aver proccurato di ridurla a quella magnificenza di Statue, che simboleggiano, virtù e la mia stessa vita, con spesa e cura e arte. Non so se il destinato a leggere questi miei scritti sarà di appartenenza all’età dove la Lancetta del quadrante Celeste avrà toccata la Costellazione di Acquario. Questo non so; voglio però se chicchessia trovasse questo mio Testamento di troppa propria Coscienza, destini la sua Mente alle mie confidenze e poi sia così Probo da divulgarle; gli Uomini che vegliano i quali vivono intenderanno. Sarà per essi l’Aleph.

Io nacqui a’ 30 gennaio 1710 a Torremaggiore; invero trascorsi il maggior spazio dell’età mia in grembo di questa Città di Napoli, Dominante eccelsa per fatalità di Spirito e d’Istoria.

Colpito da Morbo incurabile pe’ Professori, invero aequo se sieno noti gli argomenti della mia esistenza: praticai vita mia durante la Scientia delle Scientiae, il Sigillo di tutte le porte, La Chimica; seguii l’intento dell’Opera che Muta e pervenni al volo della Mente; ben inteso feci solenne e amplissima rinunzia di tutt’altro a benefizio di Essa, inverso la quale volsi la mia ossequiosa attenzione; Essa ha comandato che decorso questo anno, fra ‘L termine del terzo mese (dopo seguito questo mio scritto) di quello avvenire seguirà il trapassamento del mio Corpo.

Per ciò; prevedendo io che tra ‘L termine di un mese i miei Estensori non obbediranno al Comando del Cervello; dichiaro che quanto dico è stato instituito da un Progetto della qual Chiave – mi costa de causa scientiae – molti hanno invano formulato con Superbia. Io investito dal Misericordioso Iddio, ho veduto compreso trovato e concepito il Tesoro che a preferenza di qualunque sia si altro Gioiello va cercato; soscrivo e riscrivo ch’Esso è fonte di Gaudio e di periglio. Quando il trapassamento sarà maturato da decenni, gli uomini avranno acchetato la brama del non sapere? Avranno inteso l’Acqua che non pesa?

Confidato nella benignità del destinato postero alla prima Lettura di questo mio scritto, mi preme compendiare che l’Uno procede nella Mistica Concentrazione del Contemplare il noto e l’ignoto; così che lo Spirito va dalla Conoscenza Relativa dell’uomo a quella Eroica. Per dar poi un qualche argomento di questa mia Confidenza letta, così, Laddove alla mia morte futura in uno con gli altri fogli inseriti e inchiusi al presente dichiaro che ho umilmente appreso e con rettitudine secondo la Testimonianza di Paolo, Origene, Ilario, Giovanni… In ogni caso mi riconosco obbligato a confessare che tutte le strade, niuna eccettuatane, presi per insegnare vita mia durante; pochi invero intesero dal di dentro.

Io, per la Dio Grazia, ho conosciuta la Pietra d’Amore Celeste e mi rimetto ciecamente al Signore Iddio. Tu ch’hai cercato hai trovato; questa è la Legge; seguila. E per maggiormente acchetartene; se l’invincibile possanza del tempo non avrà dato alcun discapito alla riferita Chiesa di S.ta Maria della Pietà; e se la mia unica, vera, diretta Discendenza siesi estinta o non siesi commendabile per Saviezza; a carico e scrupolo della tua coscienza, rimetto l’onere d’impedirne qualunque alterazione di Essa Chiesa.

Raimondo di Sangro Principe di SSevero ho disposto come sopra.

Napoli 30 aprile 1770″.