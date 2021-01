Pulcinella, Fabio Da’ath e il pensiero iniziatico di Goethe

C’è una verità elementare la cui ignoranza uccide innumerevoli idee e splendidi piani: nel momento in cui uno s’impegna a fondo, anche la provvidenza allora si muove. Infinite cose accadono per aiutarlo, cose che altrimenti non sarebbero mai avvenute. Qualunque cosa tu possa pensare di fare o sognare di poter fare, incominciala. L’audacia ha in sé genio, potere e magia. Incomincia adesso! Johann Wolfgang von Goethe

Il desiderio di osservare, nella notte più lunga dell’anno, che apre le porte al giorno più corto, di assistere all’inizio dell’inverno astronomico, che ha luogo con il verificarsi del solstizio, quando il Sole, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, raggiunge il punto di declinazione, che per molti rappresenta il passaggio dalle Tenebre alla Luce, mi incuriosisce e mi conquista.

Un evento di rara bellezza, la grande congiunzione Giove – Saturno, unione che dà vita ad un unico punto luminoso da molti conosciuto come Stella di Natale. Non potendo raggiungere la casa dell’amico Fabio Da’ath mi siedo fuori al balcone, per osservare ciò che accade.

È così che mi addormento e, come in uno stato di catalessi, mi ritrovo sul suo terrazzo cenacolo assieme a lui e a sua nonna, Donna Carmen.

La medium, che con bellezza e gentilezza riesce a teletrasportare le persone, prima ci conduce sulle rive di un fiume a noi sconosciuto, poi ci presenta un signore distinto, dall’animo cortese e dal linguaggio colto.

Si tratta di Johann Wolfgang von Goethe, il geniale scrittore e statista tedesco, che, ricordandosi dei giorni passati in Italia, afferma che a Napoli si riesce a gustare la bellezza di una vita senza affanni e che il presepe è la rappresentazione della quotidianità piena di aspetti divergenti che la maschera illuminata di Pulcinella, mediante le battaglie contro la pena di morte, l’inferiorità della donna, la schiavitù, le regole che non permettono l’emancipazione dell’uomo, manifesta in maniera forte.

Ci invita quindi a sederci all’ombra di un albero secolare, quando, improvvisamente, un serpente verde sguscia fuori da un ammasso di pietre e va a aggrovigliarsi attorno alla sua gamba.

Incurante degli eventuali pericoli che potrebbe correre, accarezzandogli la testa, esordisce:

Cari miei, desidero raccontarvi la mia Favola del Serpente Verde.

Un vecchio barcaiolo, stanco delle fatiche della giornata, viene svegliato, nel cuore della notte, da alcune voci. Affacciandosi alla porta, vede ondeggiare sulla sua chiatta due grandi fuochi fatui, che, assicuratogli di avere molta fretta, vogliono essere traghettati sull’altra riva del fiume che, rigonfio dopo una violenta pioggia, è straripato.

Dopo essere stati accontentati, per sdebitarsi, vogliono donargli le monete d’oro che si scrollano allegramente di dosso dalle proprie fiamme; egli, però, rifiuta, perché può accettare solo i frutti della terra, così chiede loro tre cipolle, tre cavoli e tre carciofi. Essi, promettendo di ripagarlo quanto prima, si allontanarono.

Il nocchiere, tornato sull’altra sponda, getta il denaro in un dirupo in alta montagna dove si trova un serpente verde, che, ingoiatolo, diviene estremamente luminoso. Il rettile, in cerca dei donatori, si imbatte nei fuochi fatui, i quali, scuotendo via da sé altro oro, gli permettono di deglutirlo, così che l’animale diventi ancor più brillante. Per riconoscenza, la serpe indica loro la strada per raggiungere la bella Lilia, dalla parte opposta del canale rispetto a quella da cui provengono e,

tornato nella sua voragine, con la sua luminescenza, riesce in parte a distinguere degli oggetti lisci e modellati dall’uomo che sono in uno stretto crepaccio. Scorge tre nicchie contenenti tre statue di re seduti, una d’oro, una d’argento e una di bronzo. Una quarta statua, scolpita in piedi, appare composta da un miscuglio disarmonico di questi tre metalli.

Vede entrare in quello che riconosce essere un tempio un uomo anziano con in mano una lampada singolare che non getta ombre.



«Quanti segreti conosci?» gli chiede il re d’oro.

«Tre» risponde. Il serpente, che è al corrente del quarto segreto, glielo rivela all’orecchio, e il vecchio esclama: «L’ora è venuta».

Tornato nella sua capanna, il timoniere trova la moglie afflitta: è stata importunata dai fuochi fatui, che hanno leccato via le pareti dorate della loro abitazione e hanno gettato intorno delle monete d’oro che il loro cane ha inghiottito, rimanendone soffocato.

La lampada dell’uomo ha la capacità di trasformare le pietre in oro e gli animali morti in onice, cosicché opera il prodigio, rendendo la bestiola un’opera d’arte. A questo punto solo la bella Lilia, che, con il suo tocco uccide ogni essere vivente, ma può anche dare vita alle pietre preziose, riuscirà a far rivivere la bestiola.

L’anziana donna, quindi, si mette in cammino per portale a Lilia il corpo del cane, adagiato in un cesto insieme a tre cipolle, tre cavoli e tre carciofi, cioè il debito dei fuochi fatui che lei, ingenuamente, si era impegnata a saldare per loro nei confronti del fiume. Giunta verso mezzogiorno in vista del torrente, si imbatte in un maldestro gigante, che le sottrae una cipolla, un cavolo e un carciofo.

Incerta se andare avanti, prosegue e, alla riva, il barcaiolo, che ha appena traghettato un bel ragazzo, le dice di non poter accettare la verdura, perché manca un pezzo di ciascun ortaggio, a meno che non saldi il debito entro ventiquattr’ore. La donna accetta, dà in pegno la sua mano, che, immersa nell’acqua, diventa tutta nera: presto scomparirà del tutto se non manterrà la parola.

Incuriosita dall’aspetto regale ma dimesso del giovane, la vecchia viene a sapere che anche lui è diretto dalla bella Lilia e che ha perduto corona, scettro e spada. Insieme attraversano il ponte formato dal serpente che, a quell’ora, come ogni giorno, si inarca sopra il fiume per consentire il transito dei passanti. Il rettile li segue, accompagnato dai fuochi fatui, finché giungono al giardino di Lilia, sulle rive di un lago.

La splendida ragazza dal tocco letale è triste per il suo destino, tanto più che il suo canarino, impaurito da un falco, l’ha sfiorata inavvertitamente ed è morto. Lo dà allora alla vecchia perché il marito, con la sua lampada magica, lo trasformi in una pietra preziosa. La donna le lascia il cane d’onice, che grazie al suo tocco, si anima, ma il giovane, ingelosito dalla bestiola che stringe al seno, le si getta tra le sue braccia e ne resta ucciso.

Lilia è disperata; il serpente, con il suo corpo, circonda subito il cadavere per rallentarne la putrefazione, e tre ancelle cercano di rincuorare la ragazza. La vecchia e i fuochi fatui vengono incaricati di far venire l’uomo con la lampada, che, guidato in lontananza dal falco, arriva in fretta. Una sicura speranza attenua l’ansia generale, finché giunge mezzanotte.

La salma viene adagiata nel cesto allargato della vecchia e tutti seguono in processione il serpente, che, incamminatosi verso il fiume, fa loro da ponte. Sull’altra riva al vecchio che gli domanda cosa abbia deciso, il rettile risponde: «Di sacrificarmi prima di essere sacrificato».

Lilia è ora in grado di riportare il principe in vita, anche se solo in uno stato di sogno, toccando sia lui che il serpente, il quale si trasforma in un mucchio di pietre preziose che vengono gettate nel fiume. Il vecchio guida il gruppo verso il tempio, le cui porte sono però chiuse da una serratura d’oro, che viene leccata via dai fuochi fatui.

L’uomo esclama che l’ora è giunta, il tempio inizia a tremare e viene magicamente trasportato sotto il fiume, emergendo, infine, sopra la capanna del barcaiolo, che si trasforma in un altare d’argento. L’alba sta sorgendo e il vecchio invita la moglie ad andare a bagnare la mano nel torrente perché i suoi debiti sono saldati. Proclama poi che sono tre a dominare sulla terra: saggezza, bellezza e potenza. A quelle parole i tre re, alzatisi in piedi, elargiscono i propri doni, spada, scettro e corona, al principe, che si desta dal sonno.

Il quarto re, invece, crolla a sedere, con le venature d’oro ormai mangiate dai fuochi fatui. Ora che il tocco di Lilia non porta più la morte, il giovane, divenuto re, corre da lei sull’altare, dove vengono uniti in matrimonio.

«Hai dimenticato che la quarta forza è l’amore», dice il giovane re al vecchio, ma questi osserva: «L’amore non domina, ma forma e questo è ancor più».

Guardando fuori dal tempio, vedono un maestoso ponte permanente che si incurva sul fiume: il risultato del sacrificio del serpente. Un ultimo momentaneo disagio è causato da un gigante, la cui ombra goffa provoca un breve scompiglio tra la folla, ma che perde la sua potenza distruttiva tramutandosi in una poderosa statua che segna le ore del giorno.

E «fino a oggi il ponte ha brulicato di viandanti e il tempio è il più frequentato di tutta la Terra».