Previsioni astrologiche per l’anno 2024

Cari amici, vediamo quali saranno i protagonisti della scena astrologica per l’anno 2024.

Saturno, eserciterà la sua influenza sui segni d’acqua, che dovranno accettare la realtà per ciò che vedono, non per come vorrebbero che fosse. Sarà per loro ancora più facile gestire alcune situazioni personali e professionali.

Giove, alla fine di maggio entrerà nei Gemelli, sostenendo Ariete, Bilancia, Leone e Acquario. La comunicazione e scritta, verbale e online avrà nuovi sviluppi e codici, che al momento sono incalcolabili.

Plutone a gennaio entra in Acquario, il che comporterà, per i prossimi 20 anni, che impareremo a rispettare i diritti di tutti, oppure le lotte per la giustizia saranno più vendicative.

Il Nodo lunare Nord in Ariete porterà molti amori a scegliersi, a dividersi, alla ricerca dell’emozione impossibile .

In aprile la congiunzione Giove e Urano porterà il mondo a lasciare il passato e a guardare verso un futuro fino ad ora solo immaginato. Molte delle questioni giuridiche, contrattuali e associazionistiche, che si trascinano da anni, troveranno la loro naturale soluzione, finanche con l’aiuto dell’Intelligenza artificiale.

Ma ora concentriamoci sulle previsioni per il 2024 per tutti i segni.

Ariete

Grazie a Giove sarete più aperti, da giugno in poi e più curiosi. L’anno ha tante risposte per voi, avrete alcuni periodi propizi, tra cui il compleanno, l’estate e novembre, anche se non dovrete aspettare tanto, visto che a capodanno, con Mercurio, Venere e Marte vi permetterà di godere di feste molto divertenti.

Plutone non più negativo vi farà avere nuove amicizie e alleanze lavorative e Giove, quando entrerà in Gemelli, vi renderà più forti e credibili, pronti a cogliere le occasioni che si presenteranno.

Toro

I primi sei mesi, con Giove amico, saranno una passeggiata, Saturno alleato per l’intero anno vi dona energia e voglia di fare. Marzo e ad ottobre sono mesi nervosi, mentre il 2024 è comunque un anno positivo con Urano nel segno, che conferma tenacia e non vi farà mollare di un passo.

Non date retta a quelle sensazioni d’inquietudine, portate avanti progetti che vi riescono fin troppo bene. A giugno Marte vi sosterrà, accelerando le emozioni. In estate fate attenzione con le parole, con le promesse e le spese, evitate di essere meschini con chi vista attorno.

Gemelli

Giove nel vostro segno porta energia, aiuti e persone che contano, non vi sentirete più soli e anche Marte saprà rendervi reattivi e pieni di energia. Giove vi porterà tante soddisfazioni nella seconda parte del 2024.

Mercurio positivo vi renderà diplomatici e Plutone, in aspetto favorevole dall’Acquario, porterà cambiamenti sostanziali non immediati, ma tanti obiettivi da raggiungere. In estate l’amore sarà al centro dei vostri desideri. Attorno al 18 settembre ci saranno giornate in cui decidere che cosa fare da grandi.

Cancro

Nei primi mesi del 2024 le cose accadranno più facilmente le cose. A giugno terminerà l’opposizione al vostro segno di Plutone e finalmente tirerete un sospiro di sollievo e potrete sfruttare i benefici di Nettuno e Saturno a voi favorevoli; potrete quindi recuperare la fiducia in voi stessi, sarà il momento di mettersi in moto e raggiungere dei traguardi, cogliendo le occasioni. A ottobre sarà tempo di capire che cosa avete saputo fare nel lavoro e di rimboccarvi le maniche. In autunno fate attenzione ai malanni stagionali.

Leone

Meglio la seconda metà del 2024, Mercurio vi sosterrà a lungo nel dimostrare le vostre doti e qualità. Le molte sfide da affrontare vedono Plutone opposto, Urano ostile e solo Giove, favorevole da maggio, in Gemelli, darà nuovi interessi e progetti, ma è necessaria pazienza.

Bello il sentimento con Venere, che vi promette un anno pieno di amore e affetto, il che non guasta. Sia luglio che novembre saranno particolarmente fortunati con guadagni e affari. I primi giorni di luglio e di febbraio saranno, invece, i più propizi per trattative e nuove possibilità.

Vergine

Contate sulla prima parte del 2024 per fare cose, a giugno il periodo è faticoso, irto e poco chiaro nell’insieme e Giove vi inviterà a fare ordine. Con spirito d’intraprendenza, mettete in cantiere alcuni progetti entro la fine maggio o sarà meglio accantonarli. Da ottobre, evitate di dare conferme, usate i primi mesi per inventarvi certe possibilità e novità. Marzo e settembre sono indicati per le decisioni di cuore. I 6 di giugno sarà invece un momento incantato per crescere e decidere.

Bilancia

Giove, da giugno, vi proporrà cose importanti, durature, e Mercurio vi farà mettere ordine tra le idee. In aprile e in ottobre risolverete o gestirete una vicenda personale importante. Plutone in Acquario è favorevole e vi farà trovare nuove strade ambiziose. Con Giove positivo in Gemelli, l’ottimismo e la voglia di esplorare nuovi orizzonti sono garantiti.

A luglio capirete quale sia la direzione da seguire. Evitate l’uso di parole e messaggi a maggio, quando Mercurio negativo potrebbe farvi cadere in qualche tranello comunicativo o in qualche truffa.

Scorpione

Il 2024 per voi dello Scorpione si divide in due, la prima metà mettete a frutto la pazienza e il saper aspettare, poi, Giove ,nel mese di giugno, non vi complicherà più la vita, potrete iniziare a ricevere aiuti e complicità. E anche il trigono di Saturno vi potrà aiutare a non sprecare nessuna occasione. State tranquilli, che a sostenervi nei primi mesi del 2024 avrete Marte e Venere fino a febbraio.

Ad aprile, ottobre e l’8 maggio potrete prendere una decisione importante e tenere in considerazione un invito. Anche luglio saprà essere per voi un mese ricco di scelte e di occasioni, Saturno, alla fine di giugno, vi libererà da regole e imposizioni, rendendo l’estate superlativa.

Sagittario

Giove e Saturno nella prima metà dell’anno vi doneranno ritardi e cambi di idea, nella seconda pazienza. Grazie a Mercurio, sempre a voi favorevole, affetto e amore saranno al centro del vostro interesse. A giugno e dicembre Mercurio migliora la professione e i rapporti con i colleghi e i collaboratori.

Plutone in Acquario vi sarà favorevole per i prossimi 20 anni e saprà essere un alleato prezioso. A fine giugno svolgerete qualcosa che richiede tenacia: sarete imbattibili.

Capricorno

Buono il primo semestre del 2024, alla fine sarete consapevoli dei vostri desideri e dei progetti futuri. Saturno, vostro ottimo alleato per le scelte, vi consiglia la prudenza e di essere più espressivi e comunicativi con l’amore, non dando mai nulla per scontato.

Febbraio, maggio, agosto e ottobre saranno mesi in cui accadono le cose migliori; contate, comunque, sul 2 di gennaio, che segnerà un forte aumento della vostra energia, così da poter imboccare l’anno nuovo con una giusta dose di ottimismo. A giugno siate meno ambiziosi e meno audaci, perché è il momento di riflettere benissimo sul da fare.

Acquario

Giove, da giugno in poi, vi dona una fortuna che odora d’aria, Mercurio amplierà la vostra immaginazione da marzo alla fine di maggio, in un periodo in cui ogni idea sarà sempre speciale.

Plutone nel vostro segno vi accompagnerà per anni, iniziando un percorso di profonda trasformazione, e Giove, da giugno, porterà cambiamenti e ambiziosi obiettivi che vi vogliono protagonisti.

Dalla seconda parte del 2024 la vostra vita sarà movimentata con flirt, belle promesse, successi. Anticonformisti per natura, sentirete il desiderio di rinnovare, staccare la spina da ciò che vi appesantisce. A settembre, deciderete di essere più presenti in casa e in famiglia.

Pesci

Buone nuove nei primi cinque mesi del 2024, tante promesse, ma alcune regole vi impediranno di allontanarvi da ciò che amate e in cui state bene. Saturno e Giove vi aiuteranno a mettere ordine in ogni settore della vostra vita e Urano in Toro vi regalerà gli strumenti e i mezzi per cogliere qualche buona occasione.

Non rinuncerete ad un amore stabile, alla casa che desideravate o ad un’attività che vi soddisfa. Mercurio sarà positivo nella seconda metà dell’anno, donandovi grande libertà di amare, Giove vi aiuterà nel lavoro da giugno in poi, smuovendo situazioni; accadranno tante novità sia a marzo che a settembre. Marte vi donerà energia e passione per risolvere con coraggio le noie del momento.