Oroscopo dal 1° al 7 gennaio 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, inizia un nuovo ciclo, quando speranze e sogni si fanno più insistenti e i migliori proponimenti si affastellano nella nostra mente, per poi assottigliarsi sotto i colpi di una dura realtà.

A tutti auguro che ogni cosa desiderata possa divenire realtà, almeno in parte. Che sia un anno con un sogno da amare, un desiderio da realizzare, un progetto da costruire.

Il Sole nel Capricorno, dona a tutti razionalità, pragmatismo e determinazione, Marte lo raggiunge il 4 e Venere in Sagittario ci rende curiosi, con tanta voglia di giocare ed essere, se non felici, almeno distesi. Mercurio ancora in Sagittario, diventa diretto, tutto si aggiusta; si comunica molto e ci arrivano le notizie che aspettavamo.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è all’insegna dell’amore, con un nuovo incontro che scatena la passione, sappiate cogliere il lato positivo delle cose e approfittatene. Voi più che per gli altri, visto questo oroscopo della settimana, vestitevi di rosso, per farvi notare e sentire l’energia che vi scorre nelle vene.

Toro

Cari Toro, si comincia con un’ottima forma fisica e mentale, siete carichi e positivi, per accettare aspettative, sogni da realizzare. Attenzione a non perdere di vista i valori che vi appartengono e a mettervi in gioco. In amore cogliete le occasioni che si presentano e non fermatevi dinanzi alle apparenze.

Gemelli

Cari Gemelli, sarà una settimana scintillante, come piace a voi, cercherete il calore della famiglia e degli amici. Sul lavoro è tempo di aria nuova, passati i giorni di relax dovrete rimettervi in gioco anche lì in poco tempo. Nell’anno che verrà avrete opportunità, che vi siete ampiamente meritate.

Cancro

Cari Cancro, la prossima settimana vi sentirete ritemprati grazie ai giorni di festa, con famiglia e amici. Tuttavia, l’ingresso di Marte in Capricorno, opposto al vostro segno e in una posizione poco felice, non vi gioverà. Imparate a mettere da parte l’orgoglio, soprattutto in amore, dove dovrete essere più aperti. Sul lavoro una piccola ripartenza.

Leone

Cari Leone, la prima settimana del nuovo anno vi regala un capodanno sereno, grazie a Marte, Mercurio e Venere in aspetto favorevole, soprattutto in amore. Sul lavoro la settimana è piena di faccende e cose da fare, prendetevi il giusto tempo per le decisioni e non abbiate paura di rischiare, se il gioco vale la candela.

Vergine

Cari Vergine, dopo un Natale sottotono, grazie a Marte in aspetto positivo, a metà settimana sarete pronti per l’amore e le nuove relazioni. Attenzione ad una figura poco onesta che cerca di circuirvi, non fatevi abbindolare, tirate fuori le unghie e difendete ciò che è vostro. Preparatevi già da ora a combattere per ciò che è vostro.

Bilancia

Cari Bilancia, siete distratti e ossessionati da un pensiero, non lasciatevi travolgere da emozioni antiche. La prossima settimana inizia in maniera scintillante, con dei cambiamenti, che saranno utili per determinare il vostro futuro. Rilassatevi nel calore della vostra casa, il futuro vi è amico.

Scorpione

Cari Scorpione, iniziate con il piede giusto la prima settimana dell’anno, siate pronti a scrivere tanti buoni propositi per il 2024. Determinati in amore e sul lavoro, non fate nulla, tutto verrà da se, presto ci saranno tante buone notizie. Siate ambiziosi e decidete gli obiettivi da raggiungere.

Sagittario

Cari Sagittario, la prima settimana dell’anno vi vede distesi e paciosi, favoriti dalle stelle grazie alla tripla presenza di Marte, Mercurio e Venere sul vostro Sole. Ciò che più vi darà soddisfazione è quel senso di complicità delle persone a voi vicine. Sul lavoro, qualche noia, cose passeggere che non intralciano.

Capricorno

Cari Capricorno, il 2024 si prospetta impegnativo da subito, con l’entrata di Marte nel vostro segno a metà settimana. Avrete un compleanno combattuto, ma la cosa non vi sconvolge, sicuri di voi come siete. Abbracciate con entusiasmo ogni possibile novità che vi viene proposta e imposta; il nuovo è sinonimo di fortuna.

Acquario

Cari Acquario, l’inizio del 2024 vi vede in netta ripresa, con occasioni che dovete cogliere al volo, il vostro imperativo categorico riguarda il benessere psicofisico, che avete troppo trascurato, e il vostro rapporto sentimentale. Siate protettivi verso voi stessi e chi amate, ritempratevi, perché poi ci sarà da correre tra qualche tempo.

Pesci

Cari Pesci, passare le feste con i vostri familiari e amici, nulla più, lasciarvi trasportare dalle belle emozioni: questo è ciò che desiderate, allora fatelo, in questa prima settimana dell’anno sarà possibile. Il nuovo anno vi chiederà, tra qualche mese, di lottare a fondo per le vostre aspirazioni.