Oroscopo dal 9 al 15 gennaio 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni la settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 gennaio 2023. Venere, dopo la recente entrata in Acquario, governa le relazioni in maniera anticonformista, anche se tende a stabilizzare i rapporti lunghi.

Poiché non presiede solo agli affetti, ma anche alla buona sorte nel quotidiano, saremo aiutati dal sestile in Ariete, segno ottimista per antonomasia, percepiremo tanta serenità e i sorrisi non mancheranno nella settimana, se non per tutti, per tanti.

I segni di terra sono protetti dai pianeti nel Capricorno, mentre Saturno sostiene la terza decade dei segni d’aria, la Luna passa dal segno del Leone a quello dello Scorpione nella serata di domenica 15 gennaio, favorendo in extremis i segni d’acqua.

La grande novità di questi giorni è l’entrata di Lilith, che rappresenta la faccia nascosta della Luna, nel segno del Leone. È opportuno sottolineare come tale aspetto sia esclusivamente interpretativo; solo da poco gli astrologi le hanno dato importanza nell’influenza della parte più nascosta dell’essere femminile.

In particolare, tutto ciò che simboleggia l’emancipazione, in positivo, per il riscatto femminile, in negativo, per l’uso sfrenato del potere femminile. Lilith in Leone darà voce alle donne, rinforzerà le lotte per i diritti umani, le proteste per la parità, trovando altrettanti sostenitori, oggi imprevedibili. Nei prossimi 9 mesi certamente acquisiremo nuove scoperte per soluzioni farmaceutiche di patologie femminili.

Ariete

Cari Ariete, la settimana inizia con tante belle speranze. In questo primo scorcio del 2023, ci sono giornate preziose e da sfruttare al massimo. Giove, Saturno e Marte vi aiutano sulle questioni professionali. Per ogni obiettivo o progetto, non dite mai di no, sia per un nuovo rapporto, che nel lavoro, come nella famiglia.

Riappacificatevi con tutti quelli con cui avete a che dire e visto che la forza e il buonumore non vi mancano, non vi rovinate il fine settimana, anche se non sarà più tanto dorato.

Toro

Cari Toro, la settimana inizia con una riconciliazione, per far pace con un amico o in famiglia con un felice epilogo. I pianeti in Capricorno vi aiutano a vivere un bel momento pieno di gratificazioni e poco importa se le vostre responsabilità aumenteranno, reggerete comunque benissimo, rimanete concentrati e determinati ed il futuro della vostra carriera è assicurato. In famiglia dovete cercare di ritrovare il dialogo con i figli. Per chi non ha lavoro ci sono tante buone possibilità.

Gemelli

Cari Gemelli, ci saranno tante nuove esperienze. Supportati da Giove, da Marte e dalla presenza fortunosa di Venere, sarete illuminati dalle stelle. Sappiate che è il momento dell’amore, degli affetti, delle relazioni più intime e sincere che dovete imparare a costruire. Anche i single si faranno travolgere dalle emozioni e da una nuova relazione.

Nel lavoro non dovete farvi mancare la positività e la determinazione nel raggiungere i vostri obiettivi. Se potete cercate di svagarvi nel fine settimana.

Cancro

Cari Cancro, la quotidianità vi colpirà come un maglio e la settimana prossima per voi sarà un rientro faticoso, che darà fondo a tutte le vostre energie fisiche che mentali.

Il passaggio di Lilith in Leone vi libererà di quel senso di oppressione che da quasi un anno vi attanaglia.

Ritagliatevi momenti per voi, gioiosi o normali, perché potete contare su strategie antistress. È il momento giusto per far ripartire un nuovo progetto di lavoro. I single o i giovani innamorati potranno trascorre dei momenti piacevoli con un nuovo amore. Per le coppie qualche incertezza in più.

Leone

Cari Leone, Venere – Saturno in Acquario e Lilith nel vostro segno metteranno in luce nuove convinzioni; da domenica sarà necessario cambiare registro. Nella coppia Venere in opposizione provoca insoddisfazioni e tensioni; non andate a carro armato, ci sono tanti pianeti che vi fanno brillare nel lavoro, vi donano carisma, determinazione, sicurezza.

Potrete vincere qualsiasi battaglia vogliate, professionale o personale. In questo momento è meglio sfruttare le idee lavorative. I single possono incontrare la persona con cui trascorrere il futuro, quella che è per sempre.

Vergine

Cari Vergine, il nuovo anno vi vede positivi e determinati siete ricaricati e pronti a rimboccarvi le maniche per tante soddisfazioni. Ascoltate il consiglio di una persona che vi vive accanto, non infastiditevi se rafforza con ogni mezzo l’idea di fare ciò che sapete necessario ma per cui non vi sentite ancora pronti.

Siate propositivi e sorridenti; grazie a tutti i pianeti veloci nel segno amico del Capricorno nessun ostacolo vi deve allarmare. Le coppie vivranno una settimana molto positiva, anche di renderla spensierata. Nella salute è in corso un buon recupero, non eccedete nel cibo. Marte dissonante è in agguato con infiammazioni varie per i nati nella prima decade.

Bilancia

Cari Bilancia, l’entrata di Venere nel segno dell’Aquario vi donerà eleganza, dolcezza, affettuosità e armonia, sia nei rapporti con gli amici che in famiglia. Sarete, così, più adorabili del solito. Saturno aiuterà i nati della terza decade ad essere più acuti e propositivi nel lavoro e nelle scelte familiari.

Marte donerà energia e nuova carica ai nati della seconda decade, che potrebbero avere anche un incontro che può aiutarli a scalare la strada del successo. Con queste premesse l’euforia renderà la settimana molto più leggera. Le coppie in crisi supereranno un brutto momento.

Scorpione

Cari Scorpione, in questi sette giorni di gennaio fareste meglio a decidere di non agire e di bandire lo stress. Venere e Saturno continuano ad esservi ostili, chiedendo flemma, razionalità e rispetto delle idee altrui, parole per voi faticose da ascoltare, figuriamoci da realizzare.

Gli alleati sono Sole, Mercurio e Plutone in Capricorno, che vi sostengono. In amore potreste ottenere tutto ciò che desiderate al momento giusto, mentre, sul piano pratico, possibili entrate inaspettate vi renderanno ottimista.

Sagittario

Cari Sagittario, da lunedì a sabato prossimo avrete una marcia in più nel settore professionale, in particolar modo chi è in proprio da poco, riuscirete a mettere a fuoco occasioni lavorative con un grande spirito critico. Attenzione a domenica, quando un incontro con il passato potrà portare una ventata di gelosia nella coppia.

Intanto, Giove amico vi rende entusiasti, brillanti e dinamici come non mai, cosa che riguarda anche le vostre finanze. Progettate tutti i viaggi che desiderate; fino a maggio siete inossidabili.

Capricorno

Cari Capricorno, in questa settimana siete al centro di un nuovo inizio. Anche senza Venere avete sempre il Sole e Mercurio, che vi donano velocità di pensiero e di parola, rendendovi irresistibili e affascinanti nella vostra tenebrosa serietà.

Tutti voi, compresi quello della terza decade, insieme ai regali di compleanno, avrete un significativo aumento di volume nel portafogli. Contate anche su un ottimo inizio nel campo lavorativo, con nuove prospettive per il futuro. Nella settimana ci possono essere dei problemi sentimentali da sistemare, entro la fine del mese dovrete risolvere tutti i vostri conti in sospeso.

Acquario

Cari Acquario, è arrivata la stagione dell’amore, non fatevela scappare perché troppo indaffarati nel lavoro, sarebbe un errore. Il passaggio di Venere nel vostro segno sarà velocissimo ed è tutto da sfruttare.

La settimana ha anche una nota dolente, dovrete affrontare situazioni intricate, irrisolvibili sotto il profilo monetario; credeteci e ne verrete a capo, anche se al massimo la prossima settimana. È il momento ideale per fare dei progetti a lunga gittata. Tante emozioni speciali per le coppie da vivere intensamente.

Pesci

Cari Pesci, settimana fatta di piccoli contrattempi, sforzatevi di non litigare con nessuno, fatevi consigliare se proprio dovete prendere qualche decisione. Desideri utopistici. Voi del segno dei Pesci avete tanti aspetti positivi, Giove, Sole e anche Mercurio. Marte ostile vi destabilizza e poiché durerà fino a marzo, non forzate nulla, siate pacati e sereni, fidatevi del vostro istinto.

L’altra grande difficoltà vi viene da Nettuno, che potrebbe, erroneamente, farvi credere di poter raggiungere degli obiettivi talmente grandi da risultare utopistici. Molto soddisfacente la salute.