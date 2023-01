Euphoria Gospel Choir al Teatro Buon Pastore

Concerto di beneficienza l’8 gennaio a Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Euphoria Gospel Choir domani domenica 8 gennaio alle 19:30 al Teatro Buon Pastore di Caserta. Direttore del coro il maestro Emanuele Giovanni Aprile.

Sarà un concerto di beneficenza a favore della Caritas della Parrocchia del Buon Pastore.

A organizzare l’iniziativa di solidarietà sono l’Accademia Musicale Città di Caserta e l’associazione di promozione sociale Nuovi Stili di Vita.

In programma brani tradizionali e contemporanei della black gospel music. Intervento coreografico a cura dell’associazione Arabesque diretta da Annamaria Di Maio.

L’Euphoria Gospel Choir è un coro polifonico che nasce a Napoli nel 2010 in seno alla chiesa battista di via Foria 93. Cresce e si amplia grazie all’impegno artistico e umano del maestro Aprile. Oggi l’ensemble conta circa 28 membri tra bassi, tenori, contralti e soprani, che condividono la gioia e l’euforia della lode attraverso il canto.

Oltre a essere uno spazio artistico di ampliamento delle conoscenze musicali e miglioramento della tecnica vocale, il coro rappresenta per ognuno dei cantori un’occasione di crescita spirituale.

Voci diverse, diverse storie di vita e di fede, diverse spiritualità si intrecciano e si fondono per esprimere nel canto quanto sia straordinario l’amore di Dio per l’umanità e il creato: tutto ciò si concretizza in un’energia canora molto speciale.