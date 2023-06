Oroscopo dal 5 all’11 giugno 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni della settimana che va dal 5 all’11 giugno 2023.

Tanti i movimenti in cielo nei prossimi sette giorni, il Sole in Gemelli regala dinamicità; Venere lunedì 5 entra in Leone, l’amore, quello passionale brucerà tutte le difese dei segni di fuoco.

Domenica 11 Mercurio entra, invece, in Gemelli, elargendo occasioni e buone notizie a tutti i segni d’aria, grazie anche al potente trigono del pianeta con Plutone.

Per tutti si farà prepotente l’esigenza di esprimere l’amore, di indulgere nella gioia e nel piacere. Diventeremo più audaci nel dimostrare affetto ed empatia.

Mercurio come pianeta delle comunicazioni, con il suo transito in Gemelli, favorirà anche l’apprendimento e la nascita delle idee, la vivacità mentale e la curiosità. Saremo più attenti agli altri, alle emozioni e alle necessità delle persone che ci stanno a cuore.

Ariete

Cari Ariete, irritati dai discorsi di un parente troppo invadente, finalmente avrete notizie positive, visto che Venere andrà nel Leone, segno a voi positivo.

Ritroverete entusiasmo e vigore, inizierete questo mese con una spinta di energia e determinazione, valutando le relazioni personali e scegliendo cosa è veramente importante.

Sentirete il desiderio di mettervi in luce e seguirete le vostre passioni. Venere stimolerà la lotta per tutto ciò che bramate da tempo, sarete sicuri ed ottimisti, perché è impossibile resistere al vostro fascino.

Toro

Cari Toro, se volete chiedere un aumento o mettere in pratica nuove iniziative, questo non è il momento buono. Per ragioni che riguardano una donna o vecchi debiti o multe, il denaro potrebbe avere una fuoriuscita inaspettata. La situazione nella vita privata ha bisogno di maggior serenità.

Questo inizio di giugno non è benevolo per voi e per i sentimenti; il 5 Venere diventa negativa e vivrete l’amore nella vita di coppia tra conflitti e litigi, facendo emergere vecchie tensioni. Giove nel segno protegge i cuori solitari, che devono allontanarsi da ogni negatività.

Gemelli

Cari Gemelli, finalmente è il momento giusto per chi cerca l’amore; più sicuri dei vostri sentimenti, nella stagione del vostro compleanno aspettatevi interessanti e promettenti novità.

Occasioni, nuovi incontri e conoscenze, vari impegni; con Mercurio positivo tante nuove cose vi aspettano, anche Venere è positiva e vi dona la giusta dose di fascino per raggiungere e perorare i vostri obiettivi.

Molti di voi comunicheranno in modo chiaro, esprimendo il proprio punto di vista con sicurezza, favorendo l’espansione sociale e la gioia nelle relazioni.

Cancro

Cari Cancro, finalmente sarete poco sollecitati dalle stelle e avrete quel tempo di riflessione che amate e che vi prepara ad una stagione di grandi impegni e possibilità. Questo è un momento da sfruttare al massimo: guardatevi dentro e scoprite i vostri desideri.

Nel lavoro tutto bene, sereno e calmo come piace a voi. La riflessione sulla vita familiare è obbligatoria. Venere vi ha regalato tante dolcezze e tanta passione; questa settimana, comunque positiva, farà crescere le relazioni, e tanta complicità. Lavoro all’insegna della creatività.

Leone

Cari Leone, la settimana per voi è a passo di carica, tutti i pianeti veloci sono dalla vostra parte. Il Sole vi regala energia, ottimismo e positività. Venere, nel segno, vi dona fascino da sfruttare come volete, sia per migliorare i rapporti che una rete di contatti preziosi per la vostra professione.

Siete determinati a raggiungere quanti più obiettivi possibili, grazie alla grande fiducia in voi stessi e al vostro carisma. Avrete momenti dolcissimi in amore, cercate di sfruttare le situazioni che vi capiteranno. Attenzione all’arroganza, sempre in agguato.

Vergine

Cari Vergine, Venere lunedì 5 diventa neutrale e Mercurio da domenica 11 diverrà dispettoso, polemico e poco incline alla comprensione. Stabilite una routine equilibrata per mettere in pratica competenze e disciplina; sarà un buon metodo per ottenere risultati positivi.

Questo è il tempo buono per mettere ordine nella vostra vita e creare basi per il futuro e scelte consapevoli. Per il lavoro avrete sempre Giove a proteggervi e a garantirvi il giusto successo. Periodo bello e ricco di soddisfazioni per gli studenti.

Bilancia

Cari Bilancia, Sole in Gemelli e l’11 Mercurio nel segno vi regalano tanta voglia di fare, muovervi, scoprire, di conoscere, allargare gli orizzonti e approfondire le relazioni.

Grazie a Venere in sestile, creerete un ambiente di pace e serenità. Ottimo periodo per risolvere conflitti e negoziare accordi: proponetevi e proponete le vostre idee. Grazie a questi pianeti favorevoli ritroverete tanti stimoli per superare i vostri limiti, oserete e vincerete.

Il transito favorevole di Mercurio porterà delle nuove alleanze e delle buone occasioni, quello di Venere amore e passione; che dire di più?!

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo della prossima settimana vi vede con diverse faccende da sbrigare, specie dal punto di vista professionale. Avete degli obiettivi nella testa e, senza aspettare, volete che il vostro impegno sia riconosciuto.

Mercurio, non più opposto da domenica, vi regalerà la parlantina giusta per auto referenziarvi. Invece, Venere negativa nel Leone vi darà filo da torcere in amore, portando tanto stress. Ascoltate la vostra saggezza e quella visione prospettica che vi ha sempre permesso di prendere decisioni coraggiose e di superare ogni ostacolo con determinazione.

Sagittario

Cari Sagittario, finalmente Venere è positiva e pronta a regalarvi una settimana di amore e passione. Dal giorno 11, invece, Mercurio in opposizione, parla di ostacoli sul lavoro, come un litigio con capi o colleghi, o un incontro imbarazzante con una persona del passato.

Consiglio di concretizzare il vostro futuro, ma, per riuscirci, dovrete fare ordine e chiarezza nel mondo che vi circonda. Venere e Marte vi regalano un amore generoso e appassionato, che diventerà il vostro miglior bagaglio di energie e positività.

Capricorno

Cari Capricorno, bisogna che in questa settimana vi concediate alcuni momenti di relax, sarà un periodo in cui avrete voglia di esplorare nuovi orizzonti; organizzate un viaggio.

Siate sempre aperti al dialogo e cercare nuove opportunità di apprendimento e condivisione: è il momento adatto. Potrebbe essere necessario prendere decisioni spinose riguardo ai propri beni e alle risorse condivise con familiari; fatelo, ne guadagnerete. Dal 5 giugno Venere non è più in opposizione e l’amore vi troverà, poi potrete concedervi un po’ di riposo.

Acquario

Cari Acquario, la prossima settimana un Sole amico vi sostiene e alleggerisce il quotidiano. Marte e Venere in opposizione si faranno sentire attraverso la ricerca della libertà.

Molti di voi potranno concentrarsi sui legami significativi e sulle amicizie; cercherete un approccio più intimo e sensibile alla vita. Non abbiate paura di chiedere aiuto ai vostri cari e prendetevi cura di voi stessi e della famiglia, con momenti di distrazione e di svago. Sul lavoro la settimana sarà fortunata; con un po’ di energia recupererete il perso.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana notizie da lontano. Gli studi vanno molto bene, anche se, è inutile nasconderlo, qualche piccolo ostacolo in più sul percorso, quando Mercurio, l’11 giugno, diventa negativo, favorendo le discussioni in ufficio.

Dovete affidarvi alla vostra sensibilità, ascoltare la voce del cuore e la vostra innata gentilezza, creare armonia nelle relazioni. Potreste essere chiamati a risolvere situazioni impreviste e a trovare soluzioni agli ostacoli. Non abbiate paura di mostrare i vostri punti di vista; una comunicazione sincera è fondamentale per ottenere l’aiuto degli altri.