Oroscopo dal 4 al 10 luglio 2022

E uscimmo a rimirar le stelle

La settimana, che va da lunedì 4 a domenica 10 di questo rovente luglio 2022, nasce sotto il segno della logica più severa, mista ad un velo di ottimismo. Molti pianeti veloci cambieranno di segno e stile ed accresceranno la voglia e il desiderio di novità, di collaborazioni e di nuove intese.

Giove inizierà il proprio moto retrogrado, cosa che manderà ufficialmente in vacanza progetti e speranze che non si sono realizzati e che dovranno aspettare il prossimo ottobre.

La società, composta da singoli, non lo dimentichiamo, vuole andare in vacanza e non vuole pensare ai problemi che sono ancora irrisolti, per quelli un rimedio lo troveremo a fine agosto. Molti degli aspetti che si formano in questa settimana troveranno la loro logica evoluzione a fine luglio. Un consiglio importante per tutti: l’estate è arrivata, godiamocela.

Aspetti importanti

Il 4 e il 5 luglio continua la quadratura tra Marte e Plutone, ci confronteremo con energie che non possono essere controllate, che ci chiedono grande attenzione nel parlare con gli altri e nella guida.

Mercurio sarà in trigono a Saturno e in quadratura a Nettuno, proveremo a portare il piano logico ad un buon livello comunicativo e la realtà sarà facile da percepire.

Sempre il 5, Marte entra in Toro, la mascolinità e l’intraprendenza diventeranno più caparbie e poco disposte al compromesso. Allo stesso tempo, Mercurio passa nel segno del Cancro, il linguaggio sarà più nostalgico, i pensieri più languidi. Crediamo che tutti e due posizionandosi in sestile tra loro, ci doneranno desiderio di cambiamento e nuova energia.

Il 9 Mercurio si quadra a Giove: spese improvvise per dotazioni digitali, per i figli, per qualche festa, potrebbero pesare sul bilancio personale e familiare, non arrabbiatevi, va così per ora.

Il 10 il Sole e Urano formeranno un sestile; la forza di volontà sarà ripagata e delle idee originali creeranno nuovi stimoli e anche nuove ispirazioni.

Ariete

Settimana impegnativa, per voi amici dell’Ariete, avete molte quadrature sull’asse Ariete – Cancro, con il Sole in Luna Nuova. Plutone dal segno del Capricorno vi infastidisce, rendendovi insofferenti. Non dico che la settimana è una passeggiata, ma demonizzarla non va bene, i suoi aspetti vi preparano ai prossimi giorni, con forti valori leonini.

È arrivato il momento giusto per compiere scelte oculate, molti nodi si andranno a sciogliere proprio in questi giorni e sarete stanchi di pesi morti che ancora vi portate dietro da tempo. Vi attendono tante buone nuove. In amore, con la Venere in Gemelli, i rapporti potrebbero essere un po’ troppo superficiali.

Toro

Cari amici del Toro, l’estate è arrivata, molti di voi sono impegnati nelle beghe quotidiane, che non possono aspettare la fine delle vacanze estive. La settimana, per buona parte, ha un cielo dominato da Saturno in Acquario, che stimola al cambiamento.

Adesso datevi da fare, perché la svolta finale, in campo lavorativo, arriverà molto presto, si comincia a respirare aria nuova, gli influssi positivi di Urano, Plutone, Sole e Luna Nuova vi accompagneranno passo dopo passo. Accontentatevi di ciò che avete e di ciò che Plutone vi ha già donato, è molto di più di quanto hanno avuto gli altri segni.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, siete decisamente fortunati, grazie al passaggio di Venere nel vostro segno, che ha già iniziato a farvi sentire il proprio benefico influsso in tutti quei settori che necessitano di collaborazione e di scambi interpersonali. Vietato essere single con questo aspetto.

Venere vi farà provare voglia di passione e vi preparerà anche il terreno per gli incontri che verranno e che avranno il potere di cambiare la vostra vita e darvi, inoltre, un surplus di possibilità. Grande alleato anche Mercurio, che vi aiuterà nelle comunicazioni. Il cielo estivo è carico di possibilità, godetevelo, ve lo siete ampiamente conquistato.

Cancro

Cari amici del Cancro, siete voi i veri protagonisti di questa settimana, il 29 Giugno si è già aperto un nuovo capitolo di emozioni e di novità, che continueranno per tutto il mese di luglio. Il vostro cielo è carico di pianeti favorevoli, il Sole, la Luna, la Lilith nel vostro segno in trigono a Nettuno dai Pesci.

L’unica ombra vera è quella di Giove, non sottovalutate le questioni legate al lavoro, dove la sua quadratura potrebbe infastidirvi, non fate spese pazze e non pensate a crediti che possono arrivare. Quindi, godetevi ogni istante, raccogliete i frutti dell’amore a piene mani e buon compleanno a tutti voi.

Leone

Cari amici del Leone, l’elettricità è nell’aria e cresce ogni giorno, non è tempo di bilanci e di resa dei conti. Le cose vanno diversamente da come vorreste e noterete molte anomalie. Questa settimana per voi la sfida è trovare le risorse giuste per resistere agli attacchi, energici; forse sarete giù di corda anche se in verità tutto è tranquillo.

Affrontate questo momento con l’idea del combattimento che vi deve dare una forza incredibile. I prossimi giorni saranno ricchi di impegni e notti non semplici, quindi, preparatevi.

Vergine

Questa settimana, cari amici della Vergine, il cielo ha in serbo per voi molti doni speciali, percepibili anche a livello epidermico. Avete lottato in questi ultimi due mesi e sono molte le cose a cui avete rinunciato. Non vi è stato possibile controllare la vostra vita, governata da Urano e la cosa vi ha scombussolato. Ora molte sono le novità che arriveranno. Tante buone nuove in tutti i campi della vostra vita, vi doneranno un periodo sereno e felice.

Bilancia

Questa settimana, cari amici della Bilancia, avete al vostro fianco Mercurio fino al giorno 6, Venere e Saturno, rispettivamente da Gemelli e dall’Acquario, dovrete però fare i conti con la quadratura del Sole nel segno del Cancro. Fidatevi del vostro senso dell’equilibrio e riuscirete a trasformare gli ostacoli in opportunità.

Vi sentirete in grado di affrontare ogni sfida, le difficoltà superate negli ultimi mesi vi hanno insegnato a guardare oltre l’ostacolo, all’orizzonte senza paura. Questo nuovo modo di essere potrebbe spiazzare un po’ il partner che vede più silenziosi e riflessivi. Grazie a Venere ci sono ottime possibilità di incontri per chi è single.

Scorpione

Il cielo di questi giorni, grazie al pianeta Venere e a Mercurio nei Gemelli, a voi quadrato, vi fa vedere solo il bicchiere mezzo pieno. Il Sole, nel segno amico del Cancro, riempie i vostri cuori di gioia e di affetti.

Mi raccomando, non fate sempre gli assetati del deserto, non siate sempre lì a recriminare, perché la vostra vita, in questo momento, tutto è tranne che un deserto. Lavoro e famiglia girano alla grande. La sensualità non vi manca. Presto arriverà anche l’amore, per chi lo sta cercando, quello che dura per sempre, siate sereni.

Sagittario

Tenete duro, per qualche giorno, cari amici del segno del Sagittario, Mercurio e Venere sono in opposizione nel segno dei Gemelli e vi portano ad ingigantire i problemi, vi fanno vedere tutto in salita; anche se la discesa per voi è già cominciata.

Vi attende una settimana intensa, ma proficua. Non dimenticate poi che avete anche l’appoggio di Marte, pianeta dell’Eros nel segno amico dell’Ariete. Quindi, se le giornate saranno lunghe e cariche di impegni, le notti saranno altrettanto ricche di passioni.

Capricorno

Cari amici del segno del Capricorno, nonostante l’opposizione del Sole dal Cancro, per voi questa è la settimana dei semafori verdi su tutta la linea. Siete protetti della presenza di Plutone nel segno, un pianeta che vi dona da tempo la forza dalle profondità del nostro essere. Non abbiate paura di osare nel corso di questa settimana. Accogliete con gioia tutto ciò che è nuovo, in qualsiasi campo della vostra vita. Anche il cuore reclama emozioni nuove, piuttosto lasciatevi andare.

Acquario

Cari amici del segno dell’Acquario, il dono più grande che vi è stato elargito in questa settimana è, quello di voler osare. Se volete qualcosa siete disposti a tutto pur di ottenerla, cosa del resto insolita per voi. Tutto questo vi rende tra i segni più forti dello zodiaco, avere Saturno nel proprio cielo, per quasi tre anni, non è certo cosa facile.

Adesso, grazie all’appoggio di Mercurio e Venere dal segno amico dei Gemelli, tutto è più leggero, potete quindi permettervi tranquillamente di chiedere. Persino in amore otterrete tutto quel che volete.

Pesci

Questa settimana, cari amici dei Pesci, vede per voi un cielo molto favorevole, che segue a mesi carichi di impegni e preoccupazioni. Tutta la fiducia che avete imparato a riporre negli astri celesti darà i sui frutti. Con la rinascita della Luna nel segno amico del Cancro avrete le conferme che indicano che siete sulla strada giusta.

La settimana sarà diversa dalle altre, più attive e cariche di energie, anche il vostro partner si accorgerà della trasformazione. Siate più rilassati, un cambiamento positivo nella vostra vita vi aiuterà ad esserlo.