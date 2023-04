Oroscopo dal 3 al 9 aprile 2023

E uscimmo a rimirar le stelle ed altro ancora

Cari amici, eccoci alle previsioni per la settimana dal 3 al 9 aprile 2023, tutti e dodici i segni zodiacali, in questo inizio di primavera, formano importanti aspetti nello zodiaco.

Plutone è in Acquario a zero gradi, il Sole brilla di luce propria in Ariete, Mercurio il 4 aprile entra nel Toro e affianca Venere già nel segno, mentre la Luna si fa piena in Bilancia il 6 alle 4:30.

I segni d’aria sono protetti dalla Luna e da Plutone, che formano un bel trigono il 4 aprile, i segni di terra da pianeti veloci, come Venere e Mercurio, i segni di fuoco dal Sole, da Giove e da Chirone e i segni d’acqua da Saturno in Pesci in trigono a Marte in Cancro.

Tra di loro i Pianeti formano anche aspetti sia positivi che negativi. Vediamo, in particolare, cosa aspettarci secondo l’oroscopo della prossima settimana.

Ariete

Cari Ariete, attenzione, iniziate un nuovo progetto, l’energia del Sole vi rende carichi, è il momento di trasformare gli obiettivi in realtà ed il coraggio non vi manca. Un grande influsso positivo, che porta grandi occasioni, ve lo dà sempre Giove.

Mercoledì e giovedì saranno le giornate più decisive per il vostro futuro. Luna e Marte, ancora in opposizione, potrebbero farvi aprire gli occhi su una situazione più complicata di quanto possa sembrare.

Domenica la Luna, in trigono dal Sagittario, vi regalerà un’intuizione da valutare con prospettive finanziarie; non ascoltate la voce del dubbio.

Toro

Cari Toro, martedì 4 aprile Mercurio entra nel vostro segno, iniziando un periodo davvero fortunato sia per l’amore che sul lavoro. Le occasioni saranno reali e pratiche, come piace a voi. Andare sul sicuro per mettere le basi di quello che state per costruire vi sarà decisamente possibile, è il momento di agire.

Chi di voi è alla ricerca di un legame si muova in fretta, ci sono in vista incontri interessanti e nuove opportunità. Interessanti e favorevoli notizie potrebbero arrivare dall’oggi al domani, migliorando la qualità della vostra vita. Non è il momento della pigrizia nella sfera affettiva, che aspetta un vostro segnale.

Gemelli

Cari Gemelli, lunedì e martedì nascono proprio storti, meglio dirlo, quando la quadratura della Luna vi infastidisce, mercoledì e giovedì ci sono delle buone notizie sul lavoro, grazie alle relazioni e alle amicizie che avete intessuto nel mese scorso.

Le coppie più stabili sono quelle più a rischio di litigate, pazientate se non volete chiudere del tutto. Nel lavoro è il momento giusto per fare richieste, specialmente il 6 aprile, con la Luna Piena, che vi protegge. Vi circonda un’atmosfera dinamica, di energia e abilità che vi permetteranno di portare a termine i vostri obiettivi.

Cancro

Cari Cancro, Mercurio il 4 aprile non vi sarà più ostile, anzi, essendo in Toro diventerà positivo per tante nuove opportunità. La cosa da sottolineare con voi è la vostra crescita personale, ciò che non vi spaventa vi rende più sicuri e determinati.

Venere, romantica nel fine settimana, dona alle coppie momenti di grande tenerezza. Ci sono molte cose che dovreste fare per migliorare il clima lavorativo. Non allontanate con eccessive critiche i vostri colleghi solo per un piccolo errore; guardatevi, avete bisogno di calore umano, va bene la severità di Saturno, ma insieme è meglio.

Leone

Cari Leone, Mercurio entra in Toro, transito negativo, ma se pensate prima di agire, tutto andrà bene. Giove vi regala il merito sul lavoro ed il fine settimana in famiglia sereno per discutere di buoni propositi e doveri. I clienti, i collaboratori e i figli saranno un po’ ribelli.

Dimostrerete tanta energia per affermare il vostro punto di vista simpaticamente, senza quel fio di arroganza che spesso usate. Alcune debolezze economiche possono crearvi tristezza, come un mancato pagamento, un credito non riscosso, una rata da pagare; sappiate che è tutto molto veloce e passeggero, sorridete.

Vergine

Cari Vergine, lunedì e martedì saranno due giornate fortunate, Mercurio entra in Toro, positivo per voi, e diventerà estremamente facile comunicare, ricevere lettere e belle notizie. Saturno, in opposizione ai primi gradi del segno, chiede di fare nuovi progetti.

La settimana passatela a compilare una lista di cose da fare e, allo stesso tempo, dedicatevi al vostro mondo, piccolo o grande che sia, ne uscirete migliori. La paura del futuro, dovuta all’opposizione di Saturno, rischia di amareggiare alcuni di voi e, manco a dirlo, i vostri affetti. La settimana favorisce soprattutto i sentimenti e l’amore.

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio non sarà più in opposizione al segno, da lunedì, quindi, concentratevi su obiettivi reali e realizzabili. Il 6 aprile una bellissima Luna piena fa realizzare alcuni dei vostri desideri, il trigono che formerà con Plutone regalerà ad alcuni un amico leale pronto a darvi una mano, anzi, tutto il braccio.

L’amicizia e l’affetto che vi si dimostreranno in questa settimana è un prezioso momento di crescita, un’opportunità da cogliere senza se e senza ma. Domenica una tristezza latente potrebbe cogliervi di sorpresa, resistete alla malinconia, il futuro vi regalerà momenti splendidi; sappiate aspettare.

Scorpione

Cari Scorpione, il malumore è dietro l’angolo, Saturno è sì positivo, ma richiede continue riflessioni ed accorgimenti che vi sfiancano. Non spazientitevi, dolcezza e pazienza siano le vostre armi e i vostri colpi segreti. Sul lavoro aprirete porte a cui bussavate da tempo, quindi di bello c’è tanto per voi.

Nella coppia evitate discussioni, senza fare i permalosi, usate il vostro senso pratico. Mercurio e Venere in opposizione al vostro segno, vi porteranno degli ostacoli, che, per fortuna, Marte in ottimo aspetto trasformerà in grandi opportunità. Senza brontolare, esprimetevi al meglio venerdì, sabato e domenica.

Sagittario

Cari Sagittario, ottimismo deve essere la vostra parola d’ordine per questa settimana, sia che si parli di finanze che di carriera. Mercoledì e giovedì vi sentirete liberi, tante cose si sistemeranno sul lavoro grazie alle vostre capacità.

Giove favorevole vi aiuta a realizzare un progetto che vi sta a cuore. Se c’è qualche idea che vi frulla in testa e da avanzare sul lavoro è il momento di pianificarla in ogni dettaglio. Le coppie non devono accettare presenze ingombranti e farsi influenzare da nessuno. Il momento è adatto ad un piccolo viaggio, con la persona amata o con amici.

Capricorno

Cari Capricorno, siete i baciati dalla fortuna, con tanti pianeti positivi. La terza decade potrebbe avere un colpo di fortuna insperato. Mercurio positivo vi rende socievoli e addirittura affettuosi. Quindi, in questo periodo, dedicatevi all’amore e a chi vi vuole bene.

Una volta per tutte, appianate tutte quelle questioni, quei vecchi rancori, le divergenze di vedute e i malintesi con il partner, astenendovi da critiche. L’amore vi sorride. Con Venere così favorevole gli incontri sono favoriti nel fine settimana. Proponete uscite e una piccola gita che vi rilasserà e donerà momenti sereni.

Acquario

Cari Acquario, il coraggio è la parola chiave della settimana dal 3 al 9 aprile. Uscite allo scoperto, parlate dei vostri desideri, delle necessità e, soprattutto, fidatevi, non è una cosa facile ma provateci. Mercurio passa in aspetto negativo e vi toglie quell’eloquenza che è la vostra arte migliore.

Qualche complicazione in più per le tensioni di coppia. Puntiamo tutto su una Luna piena il 6, che è fortunatissima, vi regala sensibilità, ambizione e qualche sogno premonitore, che vi dona l’occasione per sciogliere nodi antichi e risolvere problemi annosi. Siate sereni e non cedete agli scoramenti emotivi.

Pesci

Cari Pesci, Mercurio dal 4 aprile sarà favorevole e porterà delle novità interessanti sul lavoro. Mettetevi in luce, richiedere ciò che vi spetta, fate il primo passo; occasioni importanti si concretizzeranno.

Una melanconia prefestiva potrebbe rovinarvi le giornate e farvi sentire giù senza una ragione precisa. Uscite, cercate amici e dialogate con loro: è la migliore delle cure.

Di giorno in giorno cambierà sempre in meglio e il vostro rapporto con il resto del mondo diventerà positivo e proficuo. Per l’amore potete finalmente pianificare un progetto per il futuro. La vita di coppia può essere molto più romantica e appagante.