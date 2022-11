Oroscopo dal 28 novembre al 4 dicembre 2022

E uscimmo a rimirar la Luna e le Stelle

In questa settimana ricorre il nostro primo compleanno, il primo dicembre del 2021 iniziava l’appuntamento astrologico settimanale.

Sono felice di annunciarvi che per meglio festeggiare la prima candelina, a breve pubblicheremo le previsioni del prossimo anno 2023. Vorrei anche invitarvi a scriverci per suggerimenti e richieste che potrebbero arricchire la rubrica.

Ed eccoci alle previsioni da lunedì 28 novembre al 4 dicembre 2022.

La Luna è crescente per tutta la settimana, attraversa l’Aquario fino al Toro, o di Marte, in Gemelli a Venere e a Mercurio in Sagittario, con Giove doppiamente quadrato a tutti e tre i pianeti. La situazione internazionale potrebbe trarre giovamento da questi aspetti, poiché Giove, grazie alla triplice quadratura, dovrebbe portare ad una tregua dalle tensioni, che altrimenti scoppierebbero, portando chissà a quali conseguenze.

Rimane alta la necessità di pensare prima di parlare, Saturno in Aquario, in buon aspetto con tutti i pianeti elencati, ci porta ad un cauto ottimismo per i prossimi giorni.

Aspetti importanti della settimana

Il 28 novembre la Luna quadra il Nodo lunare, in buon aspetto al Sole, mentre Saturno è in trigono a Marte; potremmo avere un incontro importante con una persona del nostro passato, useremo le nostre forze in maniera analitica e razionale.

Il 29 novembre la voce dei giovani si scontra con l’autorità, saranno svelati alcuni progetti poco chiari o anche scandali nascosti, l’opinione pubblica potrebbe avere una risposta inusuale a qualche sollecitazione.

Il 30 novembre giornata fortemente adrenalinica, saremo chiamati a risolvere velocemente delle questioni, a dare risposte e a pagare multe dimenticate.

Il 1° dicembre lo spirito del Natale si presenterà più forte nell’immaginario collettivo. Alcune voci autorevoli chiederanno più rispetto delle regole per i diritti umani e femminili.

Il 2 dicembre un evento pubblico farà discutere per i modi e le attività con cui è stato gestito, i segni d’acqua della terza decade potranno giocare e sperare di vincere.

Il 3 dicembre giornata serena, volta alle prime spese per il Natale; qui non è necessaria la previsione astrologica, la Luna in aspetto armonico a più di un pianeta, fa pensare ad una tregua o ad un sereno sabato.

Il 4 dicembre il sistema monetario internazionale potrebbe essere chiamato a gestire un confronto e a trovare compatto una soluzione sanatrice per la crisi energetica.

Ariete

Cari Ariete, questo cielo vi illumina dal segno del Sagittario, dicembre inizia in maniera entusiasta, con nuovi traguardi sociali e professionali da raggiungere. Fatevi avanti con vostre idee e vincerete. Se le cercate raddoppierete le occasioni per trovare l’amore. Per il lavoro gradite novità.

Evitate le discussioni banali con una persona del passato che potreste incontrare. Dicembre potrebbe coinvolgervi con l’atmosfera natalizia. Prima di promettere denaro o impegni eccessivi, prendete tempo e riflettete. Giove e Saturno positivi dall’Acquario, daranno una buona dose di fortuna e di buon senso che, se ben usato, vi porterà fortuna.

Toro

Cari Toro, la prossima settimana vi lascerete alle spalle le complicazioni di novembre, le vicende familiari, un trasloco, difficili discussioni su un’eredità, su matrimonio o un figlio. Le questioni in sospeso si risolveranno nel migliore dei modi, già dal fine settimana, anche se più nella coppia possono essere all’ordine del giorno i litigi.

I single devono avere massima attenzione ad un incontro, che potrebbe celare un inganno. Nel campo lavorativo serve più determinazione per progettare il futuro. Ci sono ancora alcune scelte da fare e decisioni da prendere. Il transito di Urano vi fa desiderare grandi cambiamenti. L’amore vi darà gioia: Venere e Plutone positivi dal Capricorno, con Nettuno in sestile dai Pesci, faranno sì che possiate vivere la vostra relazione come volete.

Gemelli

Cari Gemelli, contrattempi, rallentamenti, difficoltà varie; siete sottoposti a diverse pressioni sul lavoro, confidate su Marte per reperire tutte le energie necessarie. L’emotività potrebbe portarvi ad essere confusi. In questi casi, potrebbe essere d’aiuto sedersi un attimo e stilare una lista delle cose veramente importanti. Riflettete prima di parlare e, soprattutto, prima di agire.

Pesanti le questioni finanziarie, che renderanno la settimana nervosa, sarà necessario prendere delle decisioni, che con Nettuno in Pesci, rischiano di non essere equilibrate. Essere cauti potrebbe salvarvi la carriera. In amore le cose sono passionali, Marte è ancora favorevole; in questo campo tanta serenità.

Cancro

Cari Cancerini, la settimana con tanti valori acqua continua ad essere positiva. D’accordo, un guadagno extra sarebbe migliore per ottimizzare le entrate, per questo quando arriverà una sorpresa vi trasformerà la vita.

Il Sole in Sagittario dal 4 dicembre vi regalerà novità importanti che richiederanno il coraggio di fare delle scelte importanti. Anche in amore la situazione sarà in divenire. Il cielo di questa settimana con Plutone in opposizione dal segno del Capricorno vi sospinge a fare chiarezza e pulizia. Sensibili come siete dovete allontanare tutti i pensieri negativi e rimanere impermeabili alle energie malevoli altrui.

Leone

Cari Leone, volerete sempre più in alto per obiettivi che poco tempo fa sembravano irraggiungibili e invece ora sono alla vostra portata. Nulla vi è impossibile nei prossimi giorni, l’atmosfera sarà serena, sia in famiglia che nel lavoro. Dalle prime ore di lunedì e sino a mercoledì sera confrontatevi con alcune questioni del nucleo familiare, mentre sabato e domenica organizzate una gita fuori porta.

Venere, pianeta dell’amore, vi regala generose attenzioni. Essendo sempre leali e trasparenti createvi amicizie sincere e affettuose. Il 4 dicembre potreste scoprire imbrogli che vi avrebbero potuto danneggiare, non abbattetevi, meglio la verità che una bugia pericolosa.

Vergine

Cari Vergine, dovrete impegnarvi a risolvere molte difficoltà che non sembrano mai finire. Allora godetevi il 4 dicembre, quando la presenza positiva di Venere e della Luna vi aiuterà a prendere alcune decisioni.

Giornata importante, potrebbe essere un giro di boa per voi che da tempo vi scontrate con Marte e Giove contrari; i sogni potranno diventare realtà, sia in campo professionale che sul piano affettivo. Plutone estremamente positivo vi dona profonde energie e forza di volontà. Mettete in campo tutto la vostra pazienza, qualità di tutto rilievo.

Bilancia

Cari Bilancia, nuove sfide vi porteranno risultati soddisfacenti, fidatevi di voi stessi, puntate su nuovi progetti. Molto dipende dal carattere di ogni singola persona, staccatevi dalle situazioni dolorose e concentratevi sul lavoro che, invece, è un settore più che protetto.

Mercurio e Sole, in sestile dal Sagittario, stanno lavorando per voi e il 4 dicembre la Luna Nuova vi aprirà nuovi scenari davvero interessanti. Saturno positivo per la terza decade vi dona una razionalità proficua, che vi permetterà di non fare errori; Marte altrettanto benevolo potrebbe dare a tutti la giusta carica ed energia per mantenere le proprie posizioni, senza fare guerre inutili o dannose.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana annuncia un periodo di serena tranquillità, rallentante i ritmi di lavoro, gli impegni mondani e prendete un po’ di spazio per voi stessi. Ottime proposte nel lavoro, carpe diem, datevi da fare. In amore Nettuno in trigono e Venere e Plutone in sestile dal Capricorno, vi regalano occasioni fortunate.

Saturno e Giove in quadratura dal segno dell’Acquario e con Urano in opposizione vi faranno fare questioni pure senza tornaconti personali, sarete stressati da troppi impegni a cui non vorrete rinunciare. Comunque tutto tornerà presto come piace a voi, sotterraneo e intrigante. A fine settimana, Giove smetterà di crearvi ostacoli e inizierà ad appoggiarvi.

Sagittario

Cari Sagittario, soffiate sulle vostre candeline con gioia, avete ben quattro pianeti amici nel cielo astrologico e Marte in Gemelli provoca solo la terza decade. Ottima la settimana lavorativa, il weekend darà spazio alla passione, specialmente per la prima decade, che metterà in campo una vena passionale.

Un nuovo ciclo sta per aprirsi il 4 dicembre e le emozioni in questo periodo, saranno come una visione chiara e vi suggeriranno la strada giusta da seguire grazie agli appoggi potenti che il cielo vi offre, Sole e Mercurio nel segno. Giove e Saturno in sestile dal segno dell’Acquario.

Capricorno

Cari Capricorno, staccate tutto, un paio di giorni senza la solita routine vi restituiranno la serenità perduta. L’agenda lavorativa piena di impegni sta vivendo un brutto momento, per colpa dello stress. Il cielo non vi regala molte belle notizie, la Luna in aspetto positivo a Plutone vi obbligherà a fare delle scelte, per non perdere tutto.

Per chi è in coppia e per chi è single l’amore avrà valori amicali e sarà votato al sostegno dei progetti condivisi. Anche sul lavoro sarete aiutati dalla vostra simpatia, o meglio, la vostra serietà saprà farvi sentire il consenso di tutti. Attenzione però a non solleticare troppo la gelosia del partner, che potrebbe sentirsi insicuro e vendicarsi.

Acquario

Cari Acquario, i pianeti veloci in Sagittario ed il trigono di Marte in Gemelli vi caricano e motivano, regalandovi occasioni d’incontro che possono tradursi in colpi di fortuna inaspettata. I guadagni che avete o che state ricevendo continueranno ad arrivare, grazie a Marte positivo; in questa settimana sarete occupati a fare dei bilanci su più fronti.

I pianeti in Sagittario vi porteranno a compiere scelte repentine, immediate, che vi doneranno molto consenso, abbiate fiducia in voi stessi. Il consiglio è quello di valutare bene le situazioni, non solo come dare e o avere, ma anche da un punto di vista etico, cosa che fate sempre e che costituisce una ricchezza inestimabile.

Pesci

Cari Pesci, Giove vi sostiene ancora questa settimana, per difendervi da un periodo altrimenti pesante per le quadrature dal Sagittario. Sono necessarie solide scelte, c’è poco spazio per i sentimenti, dovete fare i conti con Plutone in Capricorno, che chiede la vostra passione e il vostro impegno.

I single potranno incontrare una persona del passato e riscuotere un credito. Se potete, mantenete un minino di distanza e di autonomia da chi non conoscete bene, possibili manipolazioni psicologiche dietro l’angolo, da chi vuole togliervi il consenso dei vostri amici.