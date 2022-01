Oroscopo dal 24 al 30 gennaio 2022

Carissimi tutti,

eccoci alle previsioni della settimana da lunedì 24 a domenica 30 gennaio 2022.

Il Sole ai primi gradi dell’Aquario e in congiunzione con la Luna nei primi giorni della settimana, si avvicina a Saturno, che cerca rigore, vivacità intellettuale e voglia di fare la scelta giusta, dona alla società una tregua, dalle problematiche e dai brutti eventi delle scorse ore.

L’Italia, che è un Gemelli ascendente Scorpione, con forti valori notturni, ha un Giove leso nel tema natale, ma in ottimo aspetto con Giove di transito per tutto il 2022 e il 2023.

E veniamo alle previsioni segno per segno.

Ariete

La settimana vi vede combattivi e determinati, sapete prendervi la ragione, ma attenzione a non degenerare con il capo ufficio, il compagno, insomma con un uomo a voi vicino. Marte rientra nel Capricorno e vi rende agguerriti, scegliete solo di fare le battaglie utili, non quelle di principio, che affascinano, ma spesso sono superflue. Il fine settimana è nervoso, sensibile; organizzate una serata intima, vi regalerà momenti magici.

Toro

Inizia un periodo fortunato che vi farà sopportare meglio la presenza dissonante di Saturno. Un’intuizione, una telefonata, una mail che finalmente arriva. Tutto è molto veloce, ma sappiamo che ben sette valori terra vi influenzano, vi rendono forse caparbi, solo non ostinatevi, spiegate le vostre ragioni, otterrete più consensi e meno rifiuti.

Gemelli

La forza vitale del Sole vi darà la carica per affrontare i prossimi giorni. In verità la settimana inizia bene e lunedì 24 è il momento migliore per firmare e realizzare. Negli altri giorni, rimandare e riflettere è la migliore delle opzioni. Alcuni di voi con valori di terra o con la Luna e /o Venere natale in Cancro, potrebbero incontrare una vecchia fiamma o un’amicizia persa nel tempo, non perdete l’occasione, ma siate guardinghi prima affidarvi.

Cancro

I giorni migliori sono 26 e 27, i ventenni possono godere di un aiuto o di un sostegno imprevisto, di un’opportunità che farebbero bene a non perdere. Nettuno aiuta l’ultima decade a sopportare il logorio della vita moderna, parafrasando una famosa pubblicità. Cosa non va, vi spiego: gli elettrodomestici, l’ascensore, il PC, potreste perdere il bancomat. Ecco questo può accadere, ma non fateci caso: Panta rei. Prossimamente tutto sarà diverso.

Leone

Cari, per voi i giorni migliori della settimana sono quelli centrali, potreste fare un buon acquisto o riuscire ad avere un oggetto che volevate da tempo, vi potrebbe arrivare una telefonata, una lettera, un recupero economico. Per il resto, valgono i valori personali di chi ha una Venere o una Luna in Vergine, per voi il periodo è più fortunato, siatene contenti, non perdeteli. Ancora per alcuni un vecchio dubbio del passato potrebbe sciogliersi improvvisamente e darvi serenità.

Vergine

Periodo pieno di aiuti insperati, di soluzioni utili a tutti voi, il rischio, semmai, è quello di sentirsi troppo sollecitati, troppe decisioni da prendere, troppe cose da fare per voi, portati a programmare ed organizzare. Non siate refrattari e portate avanti i vostri progetti e le vostre idee; è il tempo adatto alla raccolta, è il vostro tempo.

Bilancia

La settimana per voi vede il Sole amico, in aspetto positivo nei primi giorni, sia a Saturno che alla Luna. Un aiuto vi viene da una mano amica, un consiglio da una presenza affettuosa, che vi eviterà di fare uno sbaglio. Non abbiate paura, non sono le difficoltà degli scorsi mesi, serpeggia, anche se lentamente, una positività, che alleggerisce i ricordi del passato e, poco alla volta, si fa più intensa e viva, dovreste percepirla anche voi.

Scorpione

Martedì e mercoledì sono carichi di propositi, voglia di fare. Un consiglio: non rimandate nulla, pensate ed agite. I pianeti veloci vi regalano dei bei sestili, che vi renderanno meno propensi alla vendetta, o alla rivendicazione, siate più accoglienti con il prossimo e, come il periodo vi suggerisce, trascorrete in famiglia o con gli amici fidati qualche serata, servirà a rendervi più socievoli e sarà salutare più per voi che per gli altri.

Sagittario

Puntate sul fine settimana, che sarà magico, vi aspettano un venerdì e un sabato superbi con tante novità, idee brillanti e, perché no, voglia di stare in compagnia. Organizzatevi in tal senso, ne avete bisogno. La terza decade è disturbata da Nettuno, un malessere, una ripresa un po’ stentata da qualche noia stagionale; non vi deve preoccupare, passerà facilmente.

Capricorno

Un inizio settimana in sordina con qualche contrattempo non vi deve innervosire, già mercoledì 27 le cose cambiano e tutto gira per il verso giusto. Prima seconda e terza decade sono sollecitati da aspetti positivi e favorevoli. Ripeto, ora è il periodo migliore per realizzare i vostri desideri, quelli in cantiere, voi del Capricorno li avete sempre, ora è il momento giusto per concretizzare quelli importanti, a lunga scadenza i progetti di vita per intenderci.

Acquario

Sole e Saturno vi danno una carica nuova e il compleanno sarà sereno e gioioso per molti di voi della prima decade, il mondo intorno vi fa percepire già sentore della prossima primavera. Desiderate e volete leggerezza, magari ci vuole un buon libro, una presenza amica, quest’anno, per il vostro genetliaco, siate meno stakanovisti e guardate alle relazioni familiari, è lì il cuore pulsante della vostra gioia, fidatevi!

Pesci

Gli aspetti migliori sono per tutti, per i giovani Pesciolini tante belle occasioni. Giove aiuta la prima decade e Nettuno la terza, per la seconda i pianeti veloci regalano incontri inattesi e felici, soluzioni facili o promettenti. Uscite, siate più socializzanti, conoscete e fatevi conoscere. Prima regola: non fuggite, presentatevi e sorridete, la settimana vi regala piccole gioie da cogliere al volo, non vedo nuvole per voi.