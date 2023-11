Oroscopo dal 20 al 26 novembre 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni della settimana dal 20 al 26 novembre 2023. Molto bene i segni di fuoco, in difficoltà i segni di terra.

I Pesci avranno la possibilità di mettersi alla prova, i Bilancia sono molto concentrati, i Vergine sono intraprendenti in amore, i Toro si sentono un po’ sotto pressione da alcune novità, lo Scorpione si gode quanto raggiunto.

La settimana cambia le posizioni dei pianeti in quanto il Sole il 22 passa in Sagittario e regala disponibilità, voglia di viaggiare e di occuparsi dell’estero e dello straniero.

Marte il 24 transita anch’esso in Sagittario, formando, per qualche giorno, una bella congiunzione, forse un po’ esplosiva sotto alcuni punti di vista, ma benefica per i segni di fuoco.

Ariete

Cari Ariete, tanti cambiamenti in arrivo, tutti utili e positivi, soprattutto per chi ha una nuova esperienza lavorativa, da cui riuscirà ad ottenere dei vantaggi.

Interessanti notizie anche sotto diversi ambiti, da quello lavorativo a quello economico, senza tralasciare le amicizie e la sfera sentimentale. Avrete quindi un rinnovato entusiasmo. Sperimenterete idee ed iniziative, siete spinti alla ricerca del nuovo, nel lavoro ma anche e soprattutto nei rapporti interpersonali.

Toro

Cari Toro, non concentratevi solo su aspetti poco favorevoli, la settimana astrologica non ha opposizioni e vi rende liberi di fare finalmente le vostre scelte. Percepirete un nuovo entusiasmo e sarete disposti a mettere in gioco le vostre capacità.

La saggezza acquisita in questi ultimi mesi, e che vi ha fatto superare i momenti negativi, riuscirà a tenere duro per una vittoria in più. Ottimo periodo per nuovi incontri; non agite con il freno inserito.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana non è per nulla facile, possono esserci noie, piccoli dolori e grandi problemi, è necessario che vi ritagliate un attimo per voi ogni volta in cui ne sentirete il bisogno.

Molti i momenti da superare, e dovete ricordare che non è necessario essere sempre disponibili e presenti: salvaguardate voi stessi. Sappiate che le prove di maturità che dovrete affrontare in questo periodo vi renderanno più forti che mai. Siate concentrati e fiduciosi e tutto sarà superato alla grande.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è produttiva per gli affari, per nuove idee, ma non per realizzarle a breve, i vostri progetti vanno elaborati e poi attuati nel medio termine. Dal 20 novembre siate concentrati, impegnatevi a mettere un po’ d’ordine nelle tante esperienze che avete vissuto.

Stabilite le vostre priorità, non ultimo il vostro benessere psicofisico, potrebbe essere utile per l’amore. Qualche divergenza può essere messa da parte e potreste risolvere delle faccende in sospeso.

Leone

Cari Leone, il Sole in Sagittario vi è di nuovo amico, siete carismatici e irresistibili in amore, pronti per giorni e notti indimenticabili con la persona amata.

Sul lavoro fate sul serio, sarete sempre fortunati, sfruttate il favore delle stelle e potrete otterrete risultati molto importanti, avanzando brillantemente. Ritagliate qualche attimo per la famiglia e gli amici, non fatevi prendere dal vostro ego, cosa che vi accade quando le cose vanno bene, ricordatevi di chi vi sta sempre a fianco.

Vergine

Cari Vergine, in questa settimana novità in arrivo sul lavoro, una promozione, un aumento, nuove responsabilità, che potrebbero essere molto interessanti, sia sotto l’aspetto professionale che dal punto di vista sentimentale.

Sarete in grado di fare tutto e bene, sia sul lavoro, sia per conquistare il cuore della persona amata. Ci saranno delle spese, è ovvio, ma non curatevene. In questo momento delicato, ma fortunato siete perfettamente in grado di portare a termine i vostri progetti.

Bilancia

Cari Bilancia, è la settimana adatta per uscire allo scoperto con i vostri obiettivi e i vostri desideri, il Sole e Marte in Sagittario, a voi molto favorevoli, vi rendono vivaci e pronti ad avere incontri.

Sul lavoro sono agevolati gli scrittori, chi è a contatto con il pubblico e chi si occupa di comunicazione. Attenzione ai soldi, la settimana vi porta a spendere più del dovuto. Ottime le relazioni interpersonali, le amicizie. Godetevi il fine settimana, avrete tempo di fare possibili investimenti a fine mese.

Scorpione

Cari Scorpione, settimana con tanti attimi di gioia e serenità, anche se altalenanti, cercate di sfruttare le situazioni favorevoli, gestendole in maniera ottimale. Non preoccupatevi, non vi mancheranno le opportunità, ma dovrete saper scegliere quelle veramente positive.

Ottimo momento per chi vuole fare il grande passo in amore, tutto è positivo. Anche se tenebrosi e silenti, siete molto attivi e determinati a realizzare tanti progetti e idee, che avete nella vostra mente. Agite.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è tutta per voi. Il Sole e Marte consolidano i rapporti lavorativi e lavorano per mettervi in gioco. Sentirete uno sprint di grande evoluzione, il periodo del vostro compleanno è una rinascita, una incredibile ripartenza, sostenuta anche da Mercurio, Venere e dalla forza di Marte.

Dovete solo assecondare il vostro interesse, convinti che sarete fortunati a prescindere. Credete in voi stessi e nulla vi sarà precluso. Avrete i giusti benefici. Anche in amore ci sono delle soluzioni in arrivo per alcune vecchie problematiche.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è soddisfacente e non tutte le cose possono essere fatte o ottenute subito, è necessario rimboccarsi le maniche e risolvere cose lasciate in sospeso prima di andare avanti.

Se volete avviare un’attività, aspettate ancora un poco, pazientate e attendete un momento migliore più adatto. Questo è un periodo prezioso, da sfruttare per consolidare le proprie certezze. Prendetevi tempo e spazio per i vostri progetti, in attesa di tornare ad essere protagonisti.

Acquario

Cari Acquario, la settimana, lo scoprirete presto, arriva in sordina, ma vi rende felice; cogliete le occasioni e datevi da fare. Potrete collezionare vittorie anche dove temevate di perdere.

Chiedete aiuto, se è il caso, su come risolvere quelle situazioni che non vanno come speravate. In generale, avrete anche un alleggerimento di alcuni fatti spinosi, anche se avete faticato con troppi impegni e ostacoli da superare; ora la forza ritorna a voi, con slancio ed entusiasmo.

Pesci

Cari Pesci, la settimana va in un’unica direzione, quella della serenità e della tranquillità, dovrete fermarvi un attimo e riflettere, per evitare passi falsi e mesi di sacrifici, così avrete alcuni risultati interessanti.

Attendete quelle novità che stanno arrivando, il periodo serve per evolvere e crescere, tenetelo a mente se delle complicazioni vi faranno perdere la pazienza. Ne uscirete migliori di come eravate, ma mettete in conto una grossa dose di pazienza.