Oroscopo dal 18 al 24 settembre 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni astrologiche dal 18 al 24 settembre 2023; la settimana registra poche novità, la più importante, accade ogni anno, il Sole si sposta in Bilancia, dove risiede anche Marte.

Il Nodo Nord, invece, continuerà ad occupare lo spazio zodiacale dell’Ariete, così come Venere resterà stabile nel segno del Leone. Nettuno e Saturno proseguiranno l’orbita in Pesci, mentre Giove e Urano occuperanno il segno del Toro.

I Cancro sono chiamati a pianificare con saggezza il futuro, i Capricorno si fideranno del loro intuito per delle scelte economiche, gli Ariete useranno la loro intraprendenza, invece per gli Acquario sarà una bellissima settimana.

Ariete

Cari Ariete, la settimana vi fa recuperare lucidità, weekend divertente e spensierato. Poiché siete dei leader non dovrete fare il passo più lungo del dovuto. Troppo caotiche le giornate di giovedì 21 e venerdì 22, con un po’ di tensione in famiglia, anche se, entro domenica, le cose si risolveranno.

Cercate di essere comprensivi, rispettando le esigenze della vostra metà. Giorni perfetti per uscire, svagarsi, conoscere gente nuova, per chi è in cerca di amicizie o dolci incontri.

Toro

Cari Toro, il periodo è ottimo con tante soddisfazioni in vista, dall’incontrare una persona che vi intriga al ricevere una sorpresa finanziaria, che occorre gestire in modo responsabile, attenzione agli investimenti rischiosi e alle strategie poco chiare.

Da sabato 23 e per l’intera domenica, dedicherete energia e impegno in famiglia, non adagiatevi troppo però, per non sentirvi dire che non siete mai sul pezzo. Tutte le questioni di cuore vanno affrontate e non lasciate da parte. I momenti migliori li vivrete nel fine settimana.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana pesante, con pochi sbocchi e grandi amarezze, le giornate centrali sono nervose. Va meglio l’amore, dove cercherete di essere brillanti. È il momento di rafforzare il legame con il partner; anche una piccola gita sarebbe d’aiuto.

Evitate di soccombere a quella sensazione di essere su un libro nero o di sfortuna, come siamo abituati a dire se le cose non vanno; il momento è così, ma passerà presto. Anche se l’energia non è il massimo, ve la caverete brillantemente.

Cancro

Cari Cancro, tra lunedì a mercoledì sarete dei grandi protagonisti, darete il meglio di voi e riceverete più soddisfazioni. Grazie ai pianeti a voi favorevoli nel campo della comunicazione sentirete nel cuore un’insolita leggerezza.

Riuscirete ad essere più aperti e disponibili con colleghi, amici e in famiglia. Con delle nuove conoscenze sentirete il bisogno sviluppare tante idee, ma avrete poca voglia di darvi da fare. Punterete sull’affetto di chi vi ama.

Leone

Cari Leone, Venere vi vede re e regine di cuori, capaci di conquistare tutti, momento d’oro per le emozioni, non dovete averne paura. Finanze positive. Per chi è solo la settimana potrebbe avere un risvolto speciale e, perché no, fate voi la prima mossa.

I nati in Leone potrebbero ricevere un accadimento inaspettato, tra giovedì 21 e venerdì 22, quando sarete magnetici, nessuno potrà resistervi; invece mercoledì 20 attenzione alle spese pazze.

Vergine

Cari Vergine, il Sole vi protegge e vi spinge nelle imprese, Mercurio, accende la vostra intelligenza, questo per voi è un mese di meritatissime conquiste e soddisfazioni, in amore, saprete essere affabili e affettuosi.

C’è la possibilità di portare a termine dei progetti meno in vista, ma dovrete agire sottotraccia. Nelle giornate del 21 e 22 settembre attenzione ad auto, moto, oggetti pesanti, non agite con distrazione o superficialità, nulla di grave, ma è meglio essere cauti.

Bilancia

Cari Bilancia, ormai consapevoli dei vostri obiettivi, vi sentite pronti a ottenere ciò che meritate, Marte vi spinge in avanti e, nei prossimi giorni, sarete risoluti ad ottenere dei risultati concreti sul lavoro. Ricevere una promozione o un riconoscimento per il vostro impegno.

In amore qualche contrasto per incomprensioni, siate più diplomatici. Questa settimana anche chi è solo si dimostri socievole e convincente. Lunedì 18 e giovedì 21 settembre meravigliosi incontri e coinvolgenti flirt per chi è in procinto di festeggiare il compleanno.

Scorpione

Cari Scorpione, martedì e mercoledì sono per voi giornate intense e fortunatissime, tutte da sfruttare perché vi dovrebbero condurre dove sperate di arrivare, da tanto, e per cui vi siete impegnati molto.

L’amore saprà appassionarvi e voi, di contro, sarete misteriosi ed intriganti. Anche per chi è solo c’è una storia intensa, con un incontro che vi cambierà la vita in meglio. Se poi dovrete affrontare alcune sfide finanziarie, sarà necessario essere molto prudenti e non sottovalutare rischi eccessivi. Non reagite alle provocazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, è necessario mettere ordine, ovunque possiate, negli impegni, nelle relazioni, insomma, nella vostra vita, vi liberete, così, di fardelli di cui fare a meno e che vi rallentano.

È una settimana di avventura; se vi riesce, pianificate una gita fuori porta, cosa che vi entusiasma sempre. Buone giornate il 19 e il 22 settembre, concedetevi un po’ di tempo e ricaricate le batterie, per poter tornare a volare.

Capricorno

Cari Capricorno, belle giornate, equilibrate tra lavoro e impegni, con tanto spazio per le relazioni. Non fatevi attirare dai doveri, dimenticando la vita. Siate più affettuosi in famiglia, prendetevi cura del vostro rapporto sentimentale, comunicate con chi amate e cercate di dare calore e affettività. Abbiate un atteggiamento più morbido nella cerchia relazionale, così da stupire chi vi incolpa di intransigenza e freddezza di emozioni.

Acquario

Cari Acquario, Marte vi regala tante emozioni, perché vi spinge alla ricerca di novità e cambiamenti, a guardare in alto, con il pensiero più libero.

Anche l’amore si regalerà un periodo di grande innovazione e creatività. I single potrebbero fare un incontro favoloso, siate voi stessi e tutto andrà bene. Nel fine settimana il Sole passa in aspetto positivo al vostro segno, sarete originali ed innovativi sul lavoro e le vostre idee saranno condivise. Martedì 19 e mercoledì 20 settembre ponderate bene le parole.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana piccoli imprevisti e qualche ostacolo, Mercurio continua a destabilizzarvi, evitate allora di isolarvi, chiedendo aiuto a qualche amico, se ne avete bisogno.

L’amore tra giovedì 21 e nel fine settimana sarà consapevole dei vostri sentimenti e delle vostre esigenze; potreste trovare la vostra anima gemella o rafforzare il legame con il vostro partner. Attenzione a scelte finanziarie che potrebbero risentire del vostro momento di confusione. Se potete, evitate firme a contratti o impegni economici.