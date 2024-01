Oroscopo dal 15 al 21 gennaio 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la settimana dal 15 al 21 gennaio 2024.

Per i segni di Terra molto equilibrio, per i segni d’Acqua una prova di affetto, per i segni d’Aria settimana serena, per i segni di Fuoco periodo positivo.

Il segno vincente della settimana è il Capricorno, con Sole e Mercurio positivi, poi arriva Marte che regala tanta determinazione negli impegni. Nel fine settimana il Sole etra in Acquario, bene per i segni di Aria e Fuoco.

Ariete

Cari Ariete, i giorni migliori sono mercoledì e giovedì, con un pizzico di fortuna, che rende tutto più facile, attenzione sempre alle intemperanze.

Dal 20 potete contare sul Sole amico nell’Acquario, congiunto a Plutone, aspetto epocale, i risultati si vedranno ben presto nella vostra vita privata e pubblica. Siate pronti a prendervi nuove responsabilità, che vi porteranno a credere nelle vostre ambizioni.

Toro

Cari Toro bene l’inizio settimana, purtroppo dal 20 il Sole e Plutone saranno negativi, mettendovi qualche ansia e pensiero in più. Vero è che avete sempre Giove nel segno che vi protegge.

Non temete qualche noia, che riuscirete certamente a superare. Scegliete i vostri obiettivi a breve termine, senza andare molto in là, a quel punto, sarà un gioco da ragazzi, facile facile.

Gemelli

Cari Gemelli, inizio settimana nervoso, con questioni che sono lì da tempo, affrontate chiarimenti troppo rimandati, con la calma riuscirete a non inimicarvi nessuno e gli amici potranno darvi una mano.

Infine, il 20 l’entrata del Sole e di Plutone in Acquario, segno a voi favorevole, vi potrà aiutare a raggiungere ciò che desiderate, in una sorta di occasioni da scegliere.

Cancro

Cari Cancro, la settimana brilla forte per voi, in gran forma, quasi invincibili, c’è una proposta dall’estero. Molti di voi potranno risolvere un problema economico vecchio che vi angustiava.

Dedicatevi al vostro benessere fisico e mentale, assorbite la la gioia di tutte le persone che vi sono intorno, che possono godere di queste bellissime energie che emanate.

Leone

Cari Leone, la settimana è positiva, con giornate ottime. Se qualche cambiamento si profilasse all’orizzonte, consideratelo necessario al miglioramento della vostra posizione lavorativa.

Nel fine settimana, con il Sole e Plutone in Acquario, sarete più passionali e profondi, in amore la Venere in Sagittario vi regala giorni strepitosi. Bene l’amore, gli amici e la famiglia.

Vergine

Cari Vergine, la prossima settimana è buona, sotto ogni punto di vista, affettivo e lavorativo. A metà settimana avrete una proposta esterna al vostro mondo.

Ai nati nella seconda decade potrebbe accadere qualche discussione pesante, aspettate che passi e potrete limitate i danni. Guardate al futuro, senza recriminazioni, mettete finalmente un punto e guardate fiduciosi al futuro.

Bilancia

Cari Bilancia, nella settimana sentirete forte lo stress dei mesi passati, qualche questione familiare e poi, il 20, quando arrivano arrivano il Sole e Plutone in Acquario, segno a voi favorevole, le tensioni scompaiono e ritroverete l’equilibrio.

La settimana porta dei cambiamenti per la Bilancia. La situazione va guardata con oggettività e sereno distacco; da sabato tutto si appiana.

Scorpione

Cari Scorpione, volete tagliare con il passato e la cosa non è semplice, ma è un passo necessario per poter proseguire il proprio cammino nel migliore dei modi.

Venere in Sagittario vi fa sentire in ottima forma, ma il fine settimana con Sole e Plutone in Acquario qualche vostra intemperanza vi farà litigare con le persone che vi stanno accanto, dovete solo affrontare il futuro con determinazione e saggezza.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana di bilanci, i cui primi giorni vi riservano delle gradite sorprese: sfruttate al meglio la situazione. Per i più giovani si profila un colloquio di lavoro. Nel weekend le possibilità di successo si moltiplicano, il Sole e Plutone congiunti in Acquario faranno di tutto per aiutarvi a realizzare i vostri desideri.

Capricorno

Cari Capricorno, protagonisti della settimana e sostenuti in tutto ciò che fate, lavoro, amore, famiglia, affrontate le situazioni d’istinto, anche se vi si dovesse richiedere grande impegno.

Sole e Plutone in Acquario, riequilibreranno la vostra vita caotica, dandovi maggior respiro nelle cose da affrontare. Esprimete i vostri desideri e affidatevi alla vostra buona stella, li realizzerete senza possibilità di sbagliare.

Acquario

Cari Aquario, il periodo faticoso è passato, affrontate l’inizio settimana con praticità. Qualcuno di voi sarà impegnato per l’acquisto o la vendita di immobili, usate il sesto senso.

Dal 20 Sole e Plutone vi sono amici e sostenitori, vi poteranno cambiamenti, buone notizie, posizioni importanti e grandi opportunità. Superate i primi giorni della settimana, poi il meglio arriva.

Pesci

Cari Pesci, la famiglia è ok, l’atmosfera alleggerita, la settimana è serena, sfruttate il weekend per regalarvi momenti romantici e passionali. Il 18 dovrebbero entrare le somme che stavate aspettando.

Sole e Plutone in Acquario vi invitano ad accettare il nuovo che avanza, non abbiate paura. Trascorrete delle giornate serene, con amici, con cui condividere i momenti belli, della propria vita, ma dovrete mettere in pratica la filosofia Zen.