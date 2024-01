Le diagnosi energetiche

Scopriamo i trucchi del mondo olistico

Vediamo in che modo si può fare una diagnosi energetica azzeccata al 100% con la cosiddetta medicina olistica.

Operatore Olistico:

Sento in questo punto uno squilibrio energetico, lei soffre di mal di stomaco per caso?

In questo caso l’operatore ha ben il 50% di probabilità di azzeccarci, non male vero?

Se il paziente risponde di sì il gioco è fatto, ma supponiamo che risponda no.

Operatore Olistico:

Ora no, ma ne ha per caso sofferto in passato?

Beh, difficile che qualcuno non abbia mai avuto un problemino allo stomaco in passato, quindi, l’operatore farà la sua bella figura di paradiagnostico, ma supponiamo ancora che il paziente risponda no, nemmeno in passato, come potere arrivare ad una diagnosi azzeccata al 100% in questo caso?

Operatore Olistico:

Bene, bene, lo supponevo, lei ha solo una predisposizione a sviluppare il mal di stomaco, quindi mi raccomando, da ora in avanti cerchi di mangiare sano e di non eccedere con il suo stomaco, altrimenti potrebbe avere dei disturbi. Fino ad ora le è andata bene, ma sa, meglio prevenire.

In questo modo l’operatore olistico si salva la faccia e crea il cosiddetto effetto nocebo nel paziente il quale, magari, già verso sera, inizierà a sentire disturbi allo stomaco che non aveva mai avuto prima e penserà:

Ma che bravo l’operatore olistico, è riuscito a prevedere in anticipo i sintomi del mio stomaco!

In verità non li aveva previsti, glieli ha fatti venire lui suggestionandolo.

Morale della favola?

Se un operatore reiki, un riflessologo o chiunque altro che operi nel settore olistico, e che non sia un medico, si azzarda a farvi diagnosi di qualunque genere sappiate che tale individuo, oltre a poter essere denunciato penalmente per abuso della professione medica, è solo un ciarlatano.

