Lonza di maiale all’arancia

Ingredienti

1 kg di lonza di maiale

40 grammi di burro

2 bicchieri di succo d’arancia

La buccia di un’arancia grattugiata

1 spicchio d’aglio

1 peperoncino piccante

Origano q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Si tratta di una ricetta molto veloce da preparare, praticamente si lascia cuocere in forno senza particolari attenzioni, e propone un abbinamento di sapori molto interessante, se non vogliamo preparare il maiale come facciamo sempre.

In un tegame facciamo sciogliere il burro, facciamo imbiondire l’aglio che poi eliminiamo, uniamo il succo e la buccia di arancia, il peperoncino e un pizzico di origano, per poi regolare di sale e di pepe.

Mescoliamo qualche minuto, facendo attenzione a non far bruciare la buccia d’arancia che è molto delicata.

Poi mettiamo nello stesso tegame la lonza di maiale e facciamo cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per un’ora e mezza, ricordandoci di rigirare la carne di tanto in tanto perché prenda meglio il sapore del nostro intingolo.

Una volta completata la cottura, tagliamo in fette sottili e irroriamo dopo impiattato con una po’ di fondo di cottura.

Serviamo con un Passito del Sannio.

Buon appetito!