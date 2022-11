‘Alleria’ al Teatro Lo Spazio

Canzoni di Pino Daniele tra racconti, melodia e sogno in scena dal 3 al 6 novembre a Roma

La meravigliosa musica e la sofisticata poesia di Pino Daniele invadono il Teatro Lo Spazio di Roma, dal 3 al 6 novembre con ‘Alleria. Canzoni di Pino Daniele tra racconti, melodia e sogno’, spettacolo scritto da Alessandra della Guardia e Urbano Lione e diretto da Leandro Amato.

Se il tempo si potesse fermare quanti istanti cercheremmo di trattenere?

‘Alleria’, passando per le stanze del cuore, vuole essere un omaggio al grande cantautore partenopeo e condurre con leggerezza il pubblico in un emozionante viaggio nella musica dal vivo.

Lo spettacolo pone al centro del racconto l’opera di Pino Daniele, un musicista poeta che ha saputo trasformare i sentimenti, con melodia e parole, in patrimonio universale. Un percorso di evasione in cui si alternano testimonianze del maestro, canzoni e la dimensione evocativa della narrazione.

Tra passione e ironia, gli artisti in scena ci trasportano in un luogo sospeso tra brani indimenticabili come ‘Napule è’, ‘Quanno Chiove’, ‘O Scarrafone’ aprendo spazi di riflessione circa la natura effimera del tempo e i suoi significati.

Sul palco l’armonia delle splendide voci di Noemi Smorra e Leandro Amato, anche regista dello spettacolo, si fonde col sound acustico di due grandi musicisti che hanno lavorato con Pino Daniele: Fabio Massimo Colasanti, collaboratore di lunga data del bluesman, alle chitarre, e Simone Salza, ai sax, e il racconto dell’attrice Alessandra Della Guardia, anche autrice dei testi insieme a Urbano Lione.

‘Alleria’ ha debuttato nell’agosto 2021 al GO nell’antica cornice del Guardiagrele Opera Festival in Abruzzo, mettendo di nuovo insieme alcuni dei professionisti del cast artistico dello spettacolo di grande successo ‘Musicanti’, il musical con le canzoni di Pino Daniele.

‘Alleria’

Dal 3 al 6 novembre

dal giovedì al sabato ore 21:00

domenica ore: 18:00

Biglietti: €15,00 – ridotto: €12,00

bar aperto per aperitivo dalle 19:00

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

informazioni e prenotazioni

339-775 9351 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it