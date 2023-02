Caprese sfiziosa

Ingredienti

250 grammi di farina di mandorle

25 grammi di fecola di patate

50 grammi di granella di mandorle

5 uova di media grandezza

1 bustina di lievito per dolci vanigliato

200 grammi di gocce di cioccolato fondante

150 grammi di burro

15 grammi di cacao amaro

1 cucchiaino di liquore

Zucchero a velo 15 grammi e per la decorazione q.b.

Procedimento

Si tratta di una delle molte varianti della caprese, che ormai nei locali come nelle case è proposta in molti modi. Questa versione la trovo particolarmente sfiziosa.

Innanzitutto, separiamo gli albumi dai tuorli, montando a neve i primi, con una frusta elettrica, magari aggiungendo un pizzico di sale che favorisce l’operazione.

In un mixer, invece, tritiamo le gocce di cioccolata, che poi versiamo in una ciotola assieme alla farina, alla fecola e il lievito.

Trasferiamo il tutto In un’altra ciotola più capiente, dove, inoltre, mettiamo il burro, che deve essere morbido e a temperatura ambiente, e lo mescoliamo con 15 grammi di zucchero a velo, incorporando poco alla volta i tuorli che avevamo precedentemente messo da parte, fino ad ottenere una crema spumosa.

A questo punto uniamo il liquore, del rum per dolci o anche del limoncello, e gli albumi montati a neve, facendo attenzione a mescolare dall’alto verso il basso e delicatamente per conservarne l’aria all’interno.

Versiamo tutto in una teglia imburrata di 26 – 28 cm di diametro e facciamo cuocere in forno preriscaldato e ventilato a 180 gradi per 35 – 40 minuti.

La lasciamo raffreddare, poi spolveriamo con zucchero a velo e granella di mandorle, io la preferisco tritata in modo grossolano.

Buon appetito!