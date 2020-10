Pulcinella, Fabio Da’ath, il Piombo e la Nigredo

Ciò che scrivo è figlio del mio amore per quei racconti di finzione che mi consentono una fantastica evasione, attraverso i quali tento di far immergere chi legge in una sorta di medias res, facendolo nuotare all’interno dell’argomento.

Le mie narrazioni pongono l’accento su quella cospicua «necessità espressiva» che mi spinge a dormire, perché così sogno, e, mentre sogno, una domanda e alcune affermazioni intrattengono la mia mente.

Perché corri tanto? La vita è qui; possiedi già tutte le risposte. Tu sei per te stesso il più grande degli arcani, l’origine di tutte le soluzioni.

L’ignoranza intralcia il percorso evolutivo, è necessario far sì che gli ostacoli non siano insormontabili. Bisogna inseguire la Luce e la Conoscenza, perché così l’uomo potrà trasformare le vie senza uscita dell’apparente labirinto che imprigiona l’esistenza, in idonee indicazioni.

Il mestolo per l’acqua, che va e viene dall’inferno caldo e freddo, è privo della mente e non soffre.

Il mestolo è immerso sia nell’acqua bollente che in quella gelida, ma non sente dolore, perché non ha spirito e forse non ha nemmeno un’anima. L’uomo, invece, ha entrambi.

Concordo con ‘Le rimostranze della Natura all’alchimista errante’ in cui Jean de Meung nel XIII secolo evidenzia gli errori degli alchimisti del suo tempo.

Io parlo a te fanatico sciocco che ti dici e ti dichiari in pratica Alchimista e buon filosofo e non possiedi né sapere né capacità dell’arte, né conoscenza di me… Con un fuoco che arderebbe chiunque desideri fissare argento vivo, quello volatile e volgare, e non quello che creo io come metallo? Per questa via non combinerai nulla.

Percorrere le strade impossibili e deserte che costeggiano quei laghi di montagna, lontani da tutto, eppure a due passi da città confuse come Napoli, le cui le antichissime vestigia egizie fanno bella mostra di sé nel centro abitato, caratterizzato da strade e piazze che, in alcuni periodi dell’anno, sono deserte e silenziose e in altri sono affollate e rumorose.

Attraversare indescrivibili paesaggi montani o vie ancora colme di cultura, storia, antiche e segrete tradizioni religiose ed esoteriche, è un’esperienza da raccontare, perché genera emozioni inimmaginabili.

La voglia di respirare la quiete mistica di paesaggi incontaminati, di territori caratterizzati da miseria e povertà a profusione, spinge ad allontanarsi dalla confusione delle città moderne e dai paesi rurali. Spostandosi sempre più, si riesce a gioire della presenza di piccoli rifugi, incastonati tra le rocce, a precipizio della ripida montagna, che, emettendo nell’aria strane fumigazioni, fanno vivere allucinazioni così prossime alla realtà, da sembrar vere. Visitandoli, inevitabilmente, oltre a pensare alla caverna di Platone, senza soluzione di continuità, si percepiscono le delicate vibrazioni presenti.

Io e Fabio Da’ath, nel bel mezzo di un viaggio attraverso paesaggi inviolati, storditi dalle esalazioni che fuoriescono dalle viscere di un famoso antro, ci ritroviamo a vivere un fittizio e meraviglioso incontro con un uomo esile, basso, posato, con palpebre e guance gonfie, dal collo sottile, gli occhi infossati, gli zigomi alti e marcati, la fronte ampia, i capelli canuti, il pizzo bianco, ma ben curato, che indossa occhiali dalla comoda montatura.

Lo sconosciuto, uscendo dal nulla, non appena si rende conto dei nostri timori, ci rincuora:

Non abbiate alcun timore reverenziale, sono un viandante che, come voi, cerca la verità e il sole della conoscenza. Mi chiamo Primo Levi e sono l’autore di ‘Se questo è un uomo’, il libro che, attraverso l’esperienza estrema di Auschwitz, parla dell’individuo, delle sue responsabilità e di quello che, nel bene e nel male, può fare.

Dopo l’ascolto di parole così profonde e piene di significati ermetici, io e Fabio, contenti per l’incontro, ci presentiamo. Esperite le presentazioni di rito, il mio fedele accompagnatore, affascinato dal carisma del nostro interlocutore, gli chiede se stiamo vivendo un’allucinazione, se stiamo respirando l’aria pura della realtà assoluta, oppure siamo immersi nella realtà relativa di cui si ciba il mondo sensibile.

Lo scrittore, con invidiabile calma, risponde:

Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che tornando la sera trovate il cibo caldo e visi amici, considerate se quest’uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane e che muore per un sì o per un no, possa essere definito un essere umano. Riflettendo sulle donne incapaci di ricordare, senza capelli, senza nome, con gli occhi vuoti e il grembo freddo, come una rana d’inverno, ditemi se, secondo voi, possano essere ancora definite esseri umani.



Mancandomi la forza di guardare oltre il filo spinato del campo di concentramento, non riesco a salvarmi dalle prigioni interiori che inaridiscono, fino alla dissoluzione, l’animo umano. La mia catarsi, non essendo completamente avvenuta, mi costringe ad autodefinirmi paradigma di quelle detenzioni interiori che mietono innumerevoli vittime.

Anche se l’esperienza del lager tenta continuamente di trasformarmi in polvere, per adesso sono vivo e il mio animo continua a palpitare per quelle ferite che non si possono mai risanare, salvo che non si riesca, mediante una trasmutazione reale e cristallina come l’acqua, a “lavare il vento e ripulire il cielo”.

Sono qui per parlarvi di un mio amico, di un’epoca non determinata ma antica, il germanico Rodmund, dedito alla ricerca di minerali di piombo, amante dei paesaggi aspri e rocciosi che, come tutti gli uomini della sua linea paterna, conosce bene una particolare pietra pesante, sa dove trovarla e come fonderla per estrarne il piombo nero.

Nonostante i continui e solitari cammini verso sud, non è ancora stanco. Ricordo bene i suoi quattro anni trascorsi a spostarsi, di contrada in contrada, evitando le pianure, risalendo le valli, battendo con il martello, come uno scalpellino di una corporazione medioevale. In quel periodo, d’estate lavorava i campi, d’inverno intrecciava canestri o spendeva l’oro in suo possesso, perché la ricerca del minerale non produceva i frutti sperati. Oggi, tutti gli altri esperti trasmutatori sono dediti a differenti impegni, il mio amico no, perché, come il piombo senza i ricercatori non vede la luce, così Rodmund senza esso non può vivere.

Ogni cercatore del metallo saturnino e di verità che si rispetti è anche un viaggiatore, infatti, il proavo di Rodmund, come si racconta, viene da molto lontano; si pensa da un paese dove la gente abita in palazzi di ghiaccio, dove il sole, oltre ad essere freddo, non tramonta mai e nel mare nuotano mostri lunghi mille passi.

Egli, ancora oggi, in compagnia di bastone e bisaccia, si sposta alla ricerca di pietre da fondere, o da far fondere da altre persone, dopo aver insegnato loro l’arte contro oro. Il mio amico Rodmund, anziché essere un negromante, come tanti pensano, è un alchimista che riesce a mutare il piombo in oro.