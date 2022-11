Oroscopo dal 7 al 13 novembre 2022

E uscimmo a rimirar la Luna e le Stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni dal 7 al 13 novembre 2022. Il segno dello Scorpione è l’assoluto protagonista di questa settimana, infatti in questo segno troviamo il Sole, Venere e Mercurio. Saremo profondi, intuitivi con un pizzico di introversione, acuti nei giudizi, tutte caratteristiche proprie dello Scorpione.

Giove è in Pesci, in buon aspetto ai segni d’acqua e ai Gemelli e ai Capricorno; la prossima settimana vi parlerò del trigono di acqua che da sabato si forma nel cielo dei prossimi mesi, un aspetto che ha la forma di un aquilone con la punta su Plutone in Capricorno.

Ora, invece, l’aspetto più importante della settimana è l’eclissi di Luna che avverrà martedì 8 novembre alle 11:01 in Italia, ma non sarà visibile dall’Europa. Quest’eclissi di Luna di sangue è da molti ritenuta un evento magico, avviene nel segno del Toro, con la Luna Piena di novembre. Bisogna leggerla in continuazione con la Luna piena di maggio noteremo, infatti, similitudini, momenti e azioni che allora si sono fermate e ora si concluderanno.

L’eclissi agirà come un acceleratore di eventi fatali o trasformativi. Questa Blood Moon, di un colore rosso sangue, provoca anche una sensazione di oscurità, per questo le hanno conferito un che di sinistro e superstizioso, in realtà potremmo sentire forte il bisogno di liberarci delle catene che ci legano e ci frenano, aprendo strade inaspettate.

Elimineremo le convinzioni che ci appesantiscono, potremo risolvere quel senso di non sentirsi degni, per riempirci di gratitudine per l’evento celeste che dona la sua energia, senza chiedere nulla in cambio, solo un nuovo capitolo dell’evoluzione umana e personale.

Aspetti importanti della settimana

Il 7 novembre Venere quadra Saturno e rende gli affetti più bisognosi di verifiche; avremo desiderio di gesti reali e non di sogni impossibili o di belle parole.

L’8 novembre giornata speciale, con l’opposizione della Luna a Mercurio e al Sole che, a sua volta, è congiunto a Mercurio. La comunicazione è febbrile e veloce, non si perde in moine, si fa trasparente e a volte brutale.

Il 9 novembre problemi collegati ad Internet, scandali, che corrono veloci e creano opinioni, produrranno anche criticità inflessibili, dovute alla Luna in Gemelli.

Il 10 novembre i discorsi sono litigiosi e nervosi, dobbiamo fare attenzione, un aspetto di Nettuno con Venere ci potrebbe dare intuizioni e desiderio di verità, che alcuni vogliono tenere nascosto, questo in tutte le sfere della realtà umana, pubblica e privata.

L’11 novembre gli effetti della Luna e dell’eclissi sono superati, tuttavia le stelle parlano di nuove restrizioni dei governi, di nuove tasse, il rigore ostentato da molti per giustificare le proprie scelte, una Venere in trigono a Lilith cozza con chi chiede libertà e azioni più spensierate.

Il 12 novembre i toni si calmano, Giove, grande benefico, è positivamente sollecitato da un trigono con il Sole. I giovani chiederanno in qualche modo, e su più fronti, la parola.

Il 13 novembre il virus farà di nuovo parlare di sé o tornerà alla ribalta la quarta dose del vaccino anti-Covid. Una voce autorevole nel mondo farà sentire il proprio pensiero per ristabilire le regole e ribadire il rispetto dei diritti umani che la società odierna spesso dimentica.

Ariete

Cari Ariete, dovete prendetevi cura di voi stessi e del freddo. Parola d’ordine: niente sottogamba. Contrasti per le coppie, ma periodo positivo per le ambizioni. Marte dai Gemelli vi sostiene ancora con vigore, siete meno confusi e riuscite ad organizzare impegni ed azioni. Un atteggiamento rispettoso delle questioni di natura familiare; mercoledì e giovedì affronterete situazioni importanti.

Nel fine settimana con la Luna nel vostro segno avrete voglia di divertimento e potrete concedervi un piccolo comfort food o qualcosa che vi piace veramente.

Mi raccomando, cercate nuovi obiettivi e soddisfazioni professionali, anche in termini economici.

Toro

Cari Toro, avete qualche pianeta opposto in Scorpione e in Pesci, che vi propongono un’opportunità di riflessione e di crescita, l’abbandono di vecchi schemi e l’apertura verso qualcosa di nuovo, di inimmaginabile, che vi seduce, ma abituati dalle vostre sicurezze non avete mai preso in considerazione.

Il cielo vi propone l’occasione di cambiare abitudini e punti di vista. Cercate di mantenere la calma. In compenso sarete concentrati e coglierete l’occasione di rivedere un vecchio amore, magari c’è ancora qualcosa in sospeso.

Gemelli

Cari Gemelli, parole d’ordine di questa settimana: leggerezza, armonia e grande energia. Ricercate l’aiuto di persone che vi diano le giuste dritte per procedere in modo corretto ed equilibrato. Buone la salute e la vitalità. Periodo molto positivo, con un fine settimana tranquillo da vivere in famiglia.

Concentrate i vostri sforzi su una precisa meta, senza dispersione di energie fisiche e mentali, vi sostiene Marte, con il vigore necessario, ma sapete cosa fare. Si potrebbero figurare anche nuove opportunità di carriera e d’amore. Accettate appuntamenti con chi vi interessa. Un nuovo progetto da porre in essere per le coppie già consolidate da anni.

Cancro

Cari Cancerini, siete sul podio, felici e soddisfatti del favore delle stelle in tutti gli ambiti della vostra vita: dal lavoro alle relazioni alla famiglia, la settimana odora di amore e successo. I più giovani avranno fortuna negli studi e nella carriera, i quarantenni si dovranno dedicare alla famiglia.

Mercurio nel segno dello Scorpione vi dona elasticità mentale e commerciale. Avrete prove concrete di fiducia, per i vostri progetti e obiettivi. Le giornate più favorevoli saranno quelle di mercoledì e giovedì, quando la Luna positiva, vi offrirà la possibilità di incontri molto interessanti. Ottima la salute per voi che siete un po’ ipocondriaci.

Leone

Cari Leone, la settimana porta con sé tensione nei rapporti interpersonali, anche nell’ambito professionale darete prova delle vostre capacità, otterrete molto nelle giornate di venerdì e sabato quando potrete investire in alcuni progetti che avete posto in essere nell’ultimo periodo. Questioni familiari ancora difficili da risolvere avranno bisogno della vostra attenzione e magari occorre rimandarli ad un momento migliore.

Aspettatevi di tutto, anche se ne verrete a capo, e riuscirete a far luce su quelle insicurezze e paure nascoste che vi condizionano. Le stelle vi incitano ad affrontare con il vostro coraggio le questioni in sospeso su acque infide. Si tratta soprattutto di ambiti che riguardano la vostra sfera emotiva e relazionale. Andate a fondo, se non ora, quando?!

Vergine

Cari Vergine, Marte proverà a farvi saltare i nervi e perdere il controllo, anche se i nuovi pianeti in Scorpione vi aiuteranno a recuperare la vostra pazienza, la virtù dei forti. La lucidità migliora e le vostre giornate, sia sul lavoro che in famiglia, torneranno serene. Mercoledì e giovedì avrete alcune problematiche, gestirle dal punto di vista economico vi impegnerà molto.

Le relazioni hanno un probabile momento di stanchezza; se possibile, orientatevi verso un nuovo modo di intendere la vita. La settimana si prevede piena di faccende, un cambiamento nel lavoro o dovrete sostenere una prova. Piccoli contrasti in famiglia; evitate di brontolare, peggiorereste le cose.

Bilancia

Cari Bilancia, bellissimo questo cielo che si arricchisce di elementi e valori importanti per voi e solo per voi. Buon momento per affrontare in via definitiva tutte le questioni di natura pratica e legate alla casa e alla famiglia. La Luna di lunedì e martedì offre nuovi spunti sul lavoro. Marte in trigono vi dà la forza per le sfide più difficili e vi permette così di aprire la strada a qualcosa di positivo.

In amore un po’ di gelosia funziona per accendere l’interesse. Chi è solo, potrebbe incontrare un vecchio amore; sta a voi decidere il vostro futuro. Al centro dei vostri pensieri rimangono le relazioni, le connessioni con gli altri. La benevolenza e i sorrisi che riuscite a donare, consigli e strategie che attirano attorno consensi vi faranno stare al centro dell’interesse di famiglia e amici, nonché dei vostri colleghi.

Scorpione

Cari Scorpione, tante le sollecitazioni di questa settimana. Mercurio nel vostro segno vi rende curiosi e comunicativi, coglierete il meglio di ogni situazione, portati ad un periodo nuovo ed intenso sotto ogni profilo. Nelle giornate di giovedì e venerdì la Luna ascolterà le vostre esigenze e vi aiuterà a realizzarle. L’incontro con delle persone interessanti sarà fondamentale per voi.

Nel weekend tante esperienze nuove e stimolanti, qualcuno del vostro passato potrebbe mettersi in contatto con voi, se è un bene o un male a voi la decisione. Lo schieramento di stelle che si sono riunite per festeggiare il vostro compleanno è unico e vi porterà ciò che desiderate e che meritate. Allungate la mano e prendete ciò che più desiderate.

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle invitano a fare chiarezza interiore, attenzione alla gelosia, specie se siete sposati o sentimentalmente impegnati. La prossima settimana vi vede a guardarvi dentro, ci sono questioni da risolvere, un passato che ritorna e nodi da sciogliere. Seguite il flusso degli eventi e lasciatevi andare, vi troverete nel momento giusto e nel posto giusto per poter ottenere il massimo.

Giovedì o venerdì la Luna vi creerà nervosismo e difficoltà di relazione, che gestirete perfettamente, superando brillantemente il momento. Nel weekend grande energia e voglia di fare, un senso di libertà potrebbe ricaricare le vostre batterie e rimettervi in sesto dopo un periodo faticoso.

Capricorno

Cari Capricorno, cambiate i vostri desideri, circondatevi di persone piene di energie. Siete pronti a conquistare il mondo, tante belle novità nell’aria, in campo professionale, con i collaboratori sapete come agire in modo specifico. In molti vi chiedono aiuto, scegliete bene in che direzione andare per non caricarvi eccessivamente di responsabilità che non sono vostre.

Qualcuno di famiglia potrebbe esservi d’aiuto nel gestire una situazione personale non facile da sbrogliare. La Luna mercoledì e giovedì potrebbe aiutarvi molto in tal senso. Non esagerate con il comfort food. La tendenza del periodo potrebbe essere quella di spingervi a regalarvi degli extra, quindi evitate accuratamente cibi dannosi alla salute, prediligendo verdure e frutta.

Acquario

Cari Aquario, Mercurio nello Scorpione vi disturba in modo particolare sui desideri e i pensieri, generando la sensazione netta di essere circondati da “nemici” pronti a crearvi problemi. Siete consapevoli di essere molto più forti e sarete in grado di far fronte a tutto. Marte in ottimo aspetto vi regala nuova energia e nuovo potenziale. Avrete successo sia in campo professionale che nelle relazioni, prendetevi il meglio, allora, visto che lo meritate.

Lunedì e martedì va meglio, grazie alla Luna nel segno, che vi regalerà una nuova spinta e vi permetterà di rilassarvi e di rimettervi in carreggiata. La situazione finanziaria è buona, sarete chiamati a chiudere un contratto o un grosso pagamento. Mi raccomando, recuperate tutte le vostre risorse, fisiche, emotive e mentali. Partite per un viaggetto lampo, trovate il vostro modo per ricaricarvi e fatelo ora.

Pesci

Cari Pesci, saranno giornate da ricordare, ottimi gli affari e i contratti che vi permetteranno di ottenere successi negli impegni presi e i vi daranno la gioia di ritrovare il vostro modo di lavorare. Un po’ di confusione con l’amore e le amicizie. Ottimo il fine settimana per un viaggio lampo.

Perfezionate alcuni aspetti personali e in settimana uscite dalla vostra zona di benessere, ponendovi delle nuove sfide, cambiate aria. Avrete così la possibilità di fare incontri fortunati, vi vedranno per un mese e mezzo protetti da Giove, il pianeta della fortuna, che vi regalerà buona sorte, buon umore, ottima forma fisica, fascino e fortuna, che non guasta mai.