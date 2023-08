Oroscopo dal 21 al 27 agosto 2023

E uscimmo a rimirar il Sole e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni dal 21 al 27 agosto 2023, siamo ormai nella seconda parte dell’estate. La settimana prossima è ricca di grandi novità.

Giovedì 23 il Sole entra in Vergine, donando fiducia, energia, forza e fortuna ai segni di Terra.

Domenica 27 Marte entra in Bilancia, dopo la sua lunga sosta in Vergine, si verificheranno tanti cambiamenti: per i Bilancia incontri d’amore, settimana difficile per i Cancro, per i Pesci impegnati attenzione ai tradimenti.

Il cielo si prepara ad eventi importanti che avranno luogo dal 23 agosto al 22 settembre e che analizzeremo, di volta in volta, insieme, per trarne il meglio.

Ariete

Cari Ariete, la settimana passa tranquilla, regalandovi tanti momenti sereni di fine estate, apprezzateli tutti, perché Marte, a fine settimana, passa in Bilancia e potreste risultare un pochino nervosi, presi da un segno ostile che, da una parte vi sollecita, dall’altra vi intralcia.

La Luna nel vostro segno dal 24 al 27 vi invita a fare tesoro delle esperienze passate e a non buttarvi senza ragionare sulle esperienze. È possibile qualche criticità in famiglia, sarete tentati di fare progetti per il futuro, con tanta voglia di leggerezza e svago.

Toro

Cari Toro, vi rasserenerà sapere che il campo finanziario va bene, Venere vi aiuterà a superare alcuni ostacoli nel rapporto di coppia, regalandovi emozioni molto positive. Possibili colpi di fulmine. Percepirete diversamente persone appena conosciute.

Facile la comunicazione, con il Sole in Vergine che vi aiuta con tanta fortuna. Dalla vostra avete anche Marte e Mercurio, che vi rendono irresistibili. Ottimo inizio per il rientro in città e per mettere in atto tante nuove idee che avete progettato sotto l’ombrellone.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio è ancora negativo, Marte, da domenica, diventa positivo e torneranno energia e brillanti intuizioni. Alcuni conflitti in ambito familiare potrebbero togliervi il sonno per una decisione non presa o presa male. Siate onesti con voi stessi e non date colpe ad altri.

Alcuni giorni faticosi vi porteranno un po’ di cattivo umore. Vi consiglio di accettare le sfide con pazienza e coraggio, affrontate i nodi irrisolti che vi troverete davanti e, magicamente, tornerete ad essere amati e ricercati.

Cancro

Cari Cancro, la settimana non è facile, soprattutto in amore. Marte domenica 27 passa in Bilancia; i litigi e gli scontri saranno all’ordine del giorno, ma Saturno vi protegge e, nel lungo periodo, riuscirete ad averne ragione.

Per fortuna, in famiglia le cose vanno meglio, ci saranno incontri appaganti, in cui scoprirete il piacere di stare insieme e avrete ben chiaro che solo stando in pace con voi stessi potrete stare bene con gli altri. Vi sentirete contenti e motivati a riprendere da dove avete lasciato i vostri affari.

Leone

Cari Leone, la settimana vi vede più critici del solito, per cui cercate di parlare chiaramente con chi vi sta attorno, così vi sarà più facile mantenere un clima di armonia ed euforia con amici e famiglia.

Venere è ancora favorevole, approfittatene se siete ancora in cerca dell’anima gemella. In campo finanziario ci sono opportunità interessanti e alcune decisioni da prendere, anche controvoglia. Contate sul vostro fascino, siete irresistibili, ma non date nulla per scontato. Giove mette alla prova i nati nella seconda decade.

Vergine

Cari Vergine, è il vostro momento, quello del vostro compleanno, il periodo in cui la terra restituisce i doni e la vostra perseveranza viene valutata. Avete finalmente dalla vostra il Sole, Marte e Mercurio, che vi garantiranno incontri importanti. Anche in campo finanziario, avrete delle opportunità davvero interessanti.

In famiglia qualche litigio dovuto a Saturno; prendetela come una medicina, amara ma necessaria, alla fine fatti nuovi o vecchi rancori vi faranno conoscere meglio l’animo di chi vi sta intorno. Meglio non fidarsi troppo.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana inizia alla grande e poi viaggia facile, grazie ad una Luna favorevole. Domenica 27 Marte entra nel vostro segno, regalandovi tanta energia e voglia di fare.

Vi sentirete più equilibrati, presenti ed attivi. Aspettatevi una bella atmosfera per il rientro al lavoro, che vi darà l’opportunità di mettere in essere tutto ciò che avete progettato. Chi ha sperimentato momenti di stanchezza, si lascerà tutto alle spalle grazie a questo Marte che, finalmente, vi coccolerà per davvero.

Scorpione

Cari Scorpione, puntate su martedì e mercoledì, quando sarete carichi di energia e di belle idee. Negli altri giorni potreste sentire il bisogno di logorarvi l’animo, cosa in cui siete bravissimi e insuperabili.

Alcuni miglioramenti in amore sono reali, poiché anche la Luna vi aiuta a trovare la strada giusta della comunicazione con il prossimo. Se poi vi capita la persona che vi piace e sa affascinarvi, investigate sulla serietà delle sue intenzioni, quindi decidete liberamente.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è tranquilla, piacevole fino a domenica, poi va alla grande, con il passaggio di Marte in Bilancia, segno a voi favorevole.

I nei sono Mercurio, sempre negativo, e il Sole, che, dal 23, passa ostile per un intero mese. La Luna vi regalerà sogni premonitori e delle idee niente male, da mettere in pratica. Buone occasioni nel settore immobiliare, anche se sarà sempre necessario studiare i contratti e non essere negligenti.

Capricorno

Cari Capricorno, settimana serena, martedì il Sole entra in Vergine, segno a voi amico, poi domenica Marte entra in un segno a voi ostile, rendendovi energici, ma con un malumore di fondo, che non vorrete spiegare a nessuno.

Qualche lite in famiglia è possibile, tuttavia la vera selezione da fare è nelle amicizie. Probabili vecchi rancori, segreti che vengono a galla, rapporti che si incrinano. Anche Giove ci mette il suo, rendendovi più spendaccioni del solito, attenzione.

Acquario

Cari Acquario, la buona notizia è che dal 27 agosto Marte entra in Bilancia, segno a voi positivo, e potrete contare su un periodo di serenità e complicità. È possibile incontriate qualcuno che vi intriga, sarete sensibili all’avventura. Consiglio di non flirtare con chi è impegnato, non è salutare, soppesate i vantaggi e gli svantaggi delle vostre azioni.

Grande amica per voi è la Luna, in questa settimana sempre favorevole al vostro segno, vi promette una buona comunicazione, serate piacevoli, sfruttatele tutte.

Pesci

Cari Pesci, per la settimana il vostro superpotere sarà la seduzione, il consiglio è non chiudersi nella cerchia familiare per ingannare la paura della solitudine. È vero che la famiglia e gli amici rispondono alle vostre richieste, sarete molto gettonati. L’estate è quasi finita e le stelle vi dicono di credere di più in voi stessi e di non abbandonarvi ad inutili recriminazioni.

Seguite il vostro istinto e se Mercurio vi rende nervosi, mantenete la calma. C’è nell’aria un incontro elettrizzante, che potrebbe stravolgere la vostra vita.