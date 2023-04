Oroscopo dal 17 al 23 aprile 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni per il periodo dal 17 al 23 aprile 2023.

In questa settimana vedremo due eventi: il Sole il 21 entra nel segno Toro e raggiunge Mercurio, sostenendo tutti i segni di terra, la Luna si fa nuova giovedì 20, nell’ultimo grado del segno dell’Ariete, per poi passare nel Toro, rafforzando i segni di terra.

Venere dai Gemelli è sempre comunicativa e gioviale e sostiene i segni d’aria. Marte, invece, sempre in Cancro, è positivo per i segni d’acqua. Urano in Toro scombussola i piani delle terze decadi di tutti segni di terra, sarebbe utile per loro adattarsi ai cambiamenti.

La settimana si movimenta per i passaggi dei pianeti veloci, dando sprint e vivacità a tutte le relazioni, agli spostamenti e alle comunicazioni in senso generale.

Ariete

Cari Ariete, guadagni assicurati in questa settimana, almeno fino a mercoledì. L’amore sarà sostenuto da Venere positiva e dal passaggio della Luna in aspetto favorevole, facendovi trascorrere giornate indimenticabili.

Giovedì potrebbe esserci invece un colpo di coda, lo stress di un mese su toni alti e il brusco abbandono del Sole potrebbero farvi sentire fiacchi ed esposti ad una stanchezza fisica e mentale.

Ottimo, invece, il fine settimana, con molti pianeti in sestile, che vi porteranno serenità e, perché no, una piacevole gita fuori porta.

Toro

Cari Toro, la settimana vi concede tutto ciò che volete, dovete solo pensare e scartare l’impossibile, accontentandovi del reale. Potrete festeggiare l’entrata del nel vostro segno con energia fisica e un pizzico di fortuna. Guardate avanti, i successi per voi sono lì reali.

Anche il lavoro vi chiede concentrazione ed è il momento di darvi da fare. Regalatevi momenti di relax con la famiglia e gli amici, non pensate solo al lavoro, prendetevi qualche divertimento, poiché, come sapete, dalle relazioni sociali nascono i migliori affari economici.

Gemelli

Cari Gemelli, grazie ad una Venere sbarazzina nel vostro segno, la vostra vita in questa settimana è piena di tenerezza ed affetto. Affidatevi alla creatività e al vostro pensiero divergente, potrete essere sorridenti e appagati.

Anche se giovedì potreste fare i conti con un imprevisto o un’incomprensione familiare, vivetelo con leggerezza, tutto finirà velocemente e bene.

Ottimi l’amore e i momenti della coppia. Il lavoro va a gonfie vele per tutti, in particolare per chi lavora nella moda e nella fotografia. Un aiuto insperato arriverà da una persona facoltosa.

Cancro

Cari Cancro, bella settimana per l’amore tra le coppie stabili, i single hanno un’energia in più grazie a Marte nel segno, che li porta ad essere autorevoli e a raccogliere consensi.

La primavera è generosa con una piccola sorpresa o anche due intere giornate particolarmente favorevoli per i nati nel vostro segno.

Da mercoledì il Sole diventa amico e vi dona quelle sicurezze e prospettive che sperate. Attenzione alle spese, non andate più in là del dovuto, la tendenza sarà quella di strafare, ma sarebbe meglio per tutti aspettare la fine di maggio per le uscite extra.

Leone

Cari Leone, i primi giorni della settimana sono ancora favorevoli, poi prendervela comoda, da giovedì 20 aprile il Sole passa in Toro e la musica cambia. Occorre capitalizzare quanto avete fatto e messo in opera, ora ascoltate gli altri, non vi imponete in nessun modo, fatevi da parte e riposatevi.

Giove favorevole per la terza decade può ancora ottenere qualche successo, per tutti gli altri bisogna usare l’arte di Venere, gentilezza e cortesia. Regalatevi del tempo libero per riprendervi.

Vergine

Cari Vergine, momenti magici e ottime notizie per voi da giovedì, il Sole in Toro vi regala entusiasmo e rapporti relazionali positivi, compreso un fine settimana al top, scegliete a cosa dedicarvi e tutto sarà un successo.

Il vostro segno così pacato e riflessivo questa settimana sarà scosso da nuove idee e volontà, c’è chi non vi riconoscerà e voi non badategli, vivete la vostra stagione. In famiglia potrebbe capitare qualche incomprensione con una figura femminile; non nascondete cose o fatti, sareste scoperti in un baleno.

Bilancia

Cari Bilancia, la parola d’ordine è stabilità. Per voi la primavera inizia con il passaggio del Sole in Toro, quindi nuovi incontri, nuovi stimoli e tante possibilità e così le faccende familiari vanno finalmente a gonfie vele.

Potrete coronare un sogno grazie al favore dei pianeti non più opposti. Rimane Giove, che porta la terza decade a spendere, vi consiglio di non fare esborsi eccessivi. Venere, inoltre, vi regala i suoi momenti migliori, trascorreteli con la famiglia, gli amici più cari, sono il porto sicuro da cui ripartire.

Scorpione

Cari Scorpione, l’inizio della settimana è neutro, ma le cose si complicano il 20 aprile, con il passaggio del Sole nel Toro. Selezionate e sistemate gli impegni o capite a quali dare priorità.

Lunedì e martedì sono giornate serene, in cui potrete contare sul potente trigono di Marte con Saturno e Nettuno, che vi regala un fiuto e un’intelligenza intuitiva fuori dalla norma.

Ascoltate il vostro istinto e tutto andrà bene. Chi cerca un amore sia paziente, il prossimo giro andrà meglio. Non vi perdete nella continua ricerca di svago, preferite il lavoro, che vi può dare grandi soddisfazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, la prossima settimana date fondo alla vostra resilienza e a tutte quelle sollecitazioni che provenivano dal segno amico dell’Ariete e che vi hanno fortificato, ma hanno richiesto tanta energia; ora è il momento di riposarvi e ottimizzare.

Vivere la famiglia, fare una gita fuori porta è quello che vi serve per poi dare il meglio nelle prossime settimane. Non fatevi ingannare da qualcuno del passato, che vuole coinvolgervi in sogni irrealizzabili e ormai lontani; ancoratevi alle vostre sicurezze e ai vostri successi.

Capricorno

Cari Capricorno, iniziate la settimana con ottimismo, grazie a splendide notizie. La stagione del Toro, con un Sole favorevole, inizia il 20 aprile e vi porta lucidità, precisione ed energia. Siete brillanti e realizzate con sagacia e forza di volontà i progetti in ambito lavorativo con qualche entrata in più, che per voi non è mai troppa. I

n amore affidatevi di più al partner. Chi è solo può incontrare la persona giusta, basta che lo voglia; accettate inviti, incontri, piccoli viaggi e vi ritroverete innamorati in men che non si dica.

Acquario

Cari Acquario, se qualcuno vi provoca non rispondete a tono, se il lavoro si fa stressante, frustrante, complicato, sapete che questo periodo, con il Sole in Toro, è sempre più problematico per voi.

Per fortuna, Venere amica vi aiuta a non perdere la calma, né il rigore del comportamento. Le prime tre giornate della settimana avranno sia piaceri che doveri. Nei restanti giorni vi potrebbero capitare piccoli fastidi e noie quotidiane; già sapete, andate oltre. Apprezzate la famiglia e gli amici, per i successi ci sarà tempo.

Pesci

Cari Pesci, potete vivere una settimana molto positiva, non c’è un solo pianeta a voi ostile, tutto è mobile e soddisfacente, senza forzature o obblighi. Sognate e realizzate con costanza e determinazione, costruite anche i vostri sogni.

Nel fine settimana distaccatevi dal lavoro e prendetevi dei giorni di ferie. In amore e sul lavoro ci potranno essere discussioni, ma non sarà complicato appianarle, non perdete tempo, dureranno quanto la fase della Luna. Quando a breve potrete attuare tutti i vostri sogni, tutti i vostri progetti, dimenticherete.