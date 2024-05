Le notizie della settimana sulle elezioni europee 2024 – Bollettino 1

Con l’avvicinarsi delle elezioni europee di giugno, il servizio stampa del PE pubblicherà un bollettino settimanale sulle principali notizie della settimana relative alle elezioni, anche come promemoria su quali informazioni sono disponibili e dove trovarle

Da segnare sul calendario

Mancano solo 2 settimane alle elezioni europee del 6 – 9 giugno 2024.

I risultati saranno disponibili in tempo reale sul sito web dei risultati delle elezioni europee e potranno essere seguiti in diretta da Bruxelles.

Dibattito in Eurovisione

Guarda la registrazione del dibattito in Eurovisione tra i candidati capolista per il ruolo di Presidente della Commissione europea qui – le versioni doppiate sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Più di 130 media hanno trasmesso il dibattito.

La campagna istituzionale

• L’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Belgio e il calciatore internazionale belga Amadou Onana organizzano un torneo di calcio il 25 maggio a Bruxelles per sensibilizzare sull’importanza del voto alle elezioni.

120 giovani belgi di età compresa tra i 16 e i 18 anni si sono già registrati – 16 anni è l’età minima per votare in Belgio. La squadra vincitrice riceverà i biglietti per la partita amichevole Belgio – Montenegro del 5 giugno.

• L’ultimo ‘Café de l’Europe‘ si è svolto il 18 maggio a Saint-Brieuc, in Francia. Questo caffè itinerante ha toccato otto villaggi e città francesi, invitando i passanti a sedersi per discutere dell’Europa in vista delle elezioni.

• Giovani studenti attivisti di Bardejov, in Slovacchia, stanno organizzando i ‘Venerdì europei’: ogni venerdì di maggio hanno creato un diverso evento per promuovere l’UE e l’importanza del voto.

Venerdì 17 maggio hanno organizzato un ‘villaggio dell’UE‘ in cui le istituzioni e le organizzazioni dell’UE hanno allestito degli stand nel parco ‘promenade’.

Questo è solo uno dei tanti esempi di azioni intraprese per diffondere informazioni sull’importanza del voto alle elezioni europee da parte di alcuni degli oltre 60.000 volontari di Together.eu nell’UE.

Moltiplicatori

Lime si unisce alla campagna del Parlamento europeo con diverse azioni: offrirà corse gratuite a tutti il giorno delle elezioni per rendere più facile il voto, condurrà una campagna sui social media con testimonianze di chi vota per la prima volta, invierà notifiche in-app e via e-mail agli utenti e aggiungerà dei banner sui suoi scooter.

Inoltre, dal 6 al 9 giugno, cambieranno i loro colori con quelli dell’UE.

Contrasto alla disinformazione

Il Parlamento europeo ha lanciato diverse iniziative per prevenire e contrastare la disinformazione in vista delle elezioni:

• Informazioni su ciò che viene fatto per combattere le interferenze straniere

• Una pagina su ‘Come sono garantite la libertà e la regolarità delle elezioni europee?‘ sul sito delle elezioni

• Una serie di video ‘Come funziona la disinformazione‘.