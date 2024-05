Napoli, intitolazione scuola ‘Mario Lodi’

I piccoli alunni hanno messo in scena lo spettacolo ‘Cipì’ del noto pedagogista

Nell’iter di intitolazione della Scuola dell’Infanzia Comunale ‘Via Casoria’, sita in via delle Filandare, 111, alla memoria di ‘Mario Lodi’, questa mattina i bambini e le bambine della scuola hanno messo in scena lo spettacolo ‘Cipì’ del noto pedagogista.

L’Amministrazione, oggi rappresentata dall’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie, dal Presidente della Municipalità 7, e dall’Assessore della Municipalità 7 con delega alla Cultura, alle Politiche scolastiche e abitative, ha inteso così ricordare il maestro Mario Lodi per aver portato avanti un’idea di scuola democratica a partire dallo sguardo dei bambini.