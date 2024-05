‘Battisti vs De André’ al Teatro Tasso

‘Sfida’ a colpi di canzoni in programma il 24 maggio a Sorrento (NA)

Sul palco del Teatro Tasso di Sorrento (NA) un viaggio in parole e musica per raccontare due giganti della Musica Italiana: la città – simbolo della Penisola Sorrentina presenta il concerto ‘Battisti vs De André’ venerdì 24 maggio 2024, alle ore 21:00.

Affidata alle voci di Gabriella Pascale, Fabrizio De André, e Ninni Pascale, Lucio Battisti, la piacevolissima e divertita ‘sfida’ a colpi di canzoni vedrà confrontarsi e dialogare i repertori di due dei più amati cantautori italiani.

Un viaggio indimenticabile nella storia della nostra canzone d’autore sul palco del teatro sorrentino diretto dal popolare attore e regista Massimiliano Gallo.

Ad affiancare Gabriella Pascale, voce, e Ninni Pascale, voce e chitarra, sul palco del Teatro Tasso di Sorrento saranno Ettore Sciarra, chitarra, Vittorio Pepe, basso, Geremia Tierno, batteria, e Carmine Marigliano, flauto e sassofono.

Lo spettacolo, condotto dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, non è solo un concerto, ma si snoda lungo racconti e suggestioni legate alle vicende umane e artistiche di due icone della musica italiana.

Attraverso il pretesto della ‘sfida’ sarà possibile rivivere una stagione indimenticabile della canzone italiana.

Teatro Tasso

Piazza Sant’Antonino

Sorrento (NA)

www.teatrotassosorrento.it

Per acquistare i biglietti: https://bit.ly/3UO2HqW