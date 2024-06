‘D.N.A.’ alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (FI)

Bullismo, un cast di giovani attori porta in scena, il 17 giugno, lo spettacolo cult del drammaturgo britannico Dennis Kelly

Una black comedy che racconta di bullismo e adolescenti, interpretata da un cast di attori giovani e giovanissimi.

Tra i testi di maggior successo del drammaturgo britannico Dennis Kelly, ‘D.N.A.’ è lo spettacolo in scena lunedì 17 giugno, ore 21:15, alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (FI).

Sul palco saliranno Claudia Allodi, Simone Fisti, Giorgio Lumia, Pietro Milani, Tommaso Palazzini, Lavinia Pini, Vieri Raddi, Rebecca Sammartano e Sara Toti, regia di Marco Bartolini.

‘D.N.A.’ è una produzione Nuovo Teatro Tempesta, con la preziosa collaborazione di Nexus Studio.

‘D.N.A.’ ha avuto un impatto tale da diventare parte del programma di migliaia di scuole di recitazione. Perché parla di bullismo, certo, ma soprattutto della natura umana. E lo fa in un modo tale da indurci a riconsiderare le cose che abbiamo dato per scontate per anni.

Adam è scomparso. Solo i suoi ‘amici’ sanno cosa sia successo davvero: hanno fatto qualcosa di molto molto brutto. Ora, come evitare di finire nei guai?

‘D.N.A.’ racconta un episodio di bullismo che ha il sapore di una tragicommedia, una storia di formazione che sembra una favola scura. Nonostante le tematiche molto serie e la gravità degli eventi raccontati, è un’opera che fa ridere.

I personaggi si scambiano battute divertenti a ritmo serrato, e così facendo si insinua la domanda nella testa del pubblico: è lecito ridere di tutto questo? È giusto interrogarsi sulle scelte immorali, egoiste, sbagliate compiute dai personaggi.

Biglietto 12 euro. Info e prenotazioni online su bit.ly/palco2024 o via telefono al numero 055-4496851. Nell’ambito della rassegna ‘Un palco in biblioteca’.

Info e programma completo sul sito www.bibliosesto.it.