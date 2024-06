Anniversario Regione, Giani: Toscana terra di innovazione e tradizione

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il 7 e 8 giugno 1970 i cittadini italiani residenti nelle quindici Regioni a statuto ordinario previste dalla Costituzione del 1948 furono chiamati ad eleggere i Consigli regionali.

Ciò accadde anche in Toscana, dove andò alle urne più del 95% del corpo elettorale (esattamente il 95,89%, ndr).

Iniziò così la lunga storia della Regione Toscana, della quale oggi si celebra il 54esimo anniversario.

Fare il bilancio dettagliato di oltre mezzo secolo di amministrazione regionale non è semplice e non è neppure questa la sede.

Tuttavia, preme evidenziare come la Toscana, grazie anche all’Istituzione regionale, si sia consolidata come una terra in cui innovazione e tradizione si integrano in modo ottimale.

La Toscana è la terra in cui sono nate le libertà comunali, in cui si sono affermate le lotte sociali per il lavoro e la libertà, che pertanto ha legittime ragioni per essere orgogliosa dei suoi valori, che sono valori di integrazione, tolleranza, benessere sociale, cultura, sport, progresso e ridistribuzione della ricchezza.

Il modello di coesione sociale e sviluppo economico che ci guida, unito alle tradizioni di buon governo, fa della Toscana una delle aree più avanzate d’Europa.

Celebrare i 54 anni di vita della Regione con la Fanfara dei Carabinieri, l’arma storica delle forze di polizia italiane, rafforza il senso di democrazia, partecipazione e sicurezza, che ispira il nostro agire.