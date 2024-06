Al via la III edizione di ‘Fiabe a Palazzo’

In scena dal 20 al 30 giugno a Palazzo Chigi Albani a Soriano nel Cimino (VT)

Dopo il successo delle due precedenti edizioni, torna dal 20 al 30 giugno a Palazzo Chigi Albani di Soriano nel Cimino (VT), ‘Fiabe a Palazzo’, un festival teatrale dedicato alle fiabe di tradizione popolare italiana e, più in generale, all’interazione tra fiaba e arte nel mondo, organizzato dall’Associazione ‘Le Chat Noir’ con la direzione artistica di Annabella Calabrese.

Dieci giorni dedicati a grandi e piccini con dieci spettacoli itineranti, ognuno diverso dall’altro e dedicati alle fiabe popolari italiane, tre diversi spettacoli di narrazione, anch’essi rielaborazioni per i bambini di oggi di fiabe tradizionali italiane indirizzate a minori in età prescolare, due diversi spettacoli dedicati alla multiculturalità e a fiabe provenienti da tutto il mondo,di cui uno in lingua inglese e traduzione in italiano, e un concerto di musica classica, dedicato a compositori di opere riguardanti le fiabe.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, ha il grande valore pedagogico di tramandare fiabe, storie e leggende tipiche del territorio italiano e internazionale tramite un impianto di grande impatto visivo realizzato grazie a costumi e scenografie d’epoca e ad una recitazione interattiva coi bambini da parte degli attori coinvolti.

La direttrice artistica Annabella Calabrese annota:

Ciò che rende particolare il Festival, dunque, è il non limitarsi a ‘puro intrattenimento’, ma, al contrario, di fare della formazione e del tramandare storie facenti parte della nostra storia ormai dimenticate, la propria missione principale.

La suggestiva cornice di Palazzo Chigi Albani, ben si presta alla creazione di un’atmosfera magica, dove dietro l’angolo si nascondono principesse coraggiose o magiche creature, come Orchi e Fate, per dare vita a un format decisamente innovativo, il tutto valorizzato dalla partecipazione agli spettacoli di artisti pluripremiati di fama nazionale ed internazionale.

‘Fiabe a Palazzo’ è organizzato da Le Chat Noir APS, un’associazione attiva da anni sul territorio romano. Con numerosi spettacoli, cortometraggi e webserie prodotte, l’Associazione si è specializzata nel corso del tempo nell’elaborazione di proposte per bambini e ragazzi e in format innovativi.

La direzione artistica del Festival è ad opera di Annabella Calabrese, attrice, regista e autrice.

Annabella Calabrese, nel cast di ‘Un nemico che ti vuole bene’ di Denis Rabaglia, presentato al 71° Festival di Locarno e adesso in onda su Sky, insieme a illustri colleghi come Diego Abatantuono e Sandra Milo, oltre ad aver un consolidato trascorso in veste di attrice, è un talento emergente anche nel campo della scrittura – è risultata vincitrice dei contributi selettivi alla produzione cortometraggi del MiBACT con il progetto ‘Love is not enough’ nel 2021, ma anche ai contributi alla sceneggiatura del MiBACT nel 2017 con il progetto di serie TV ‘Dreamland’ – e della regia, il suo format ‘Shakespeare in wine’ ha avuto negli ultimi dieci anni grande successo di critica e di pubblico.

Sua, dunque, l’ideazione del Festival e la scrittura e la regia di ciascun spettacolo teatrale.

Ad affiancarla nella scrittura, nella regia e sul fronte organizzativo Daniele Esposito, anche lui insieme alla Calabrese ideatore del Festival, regista e autore e vincitore di numerosi premi tra cui il prestigioso Globo d’oro con il cortometraggio ‘Venti minuti’ in concorso in più di 100 Festival in tutto il mondo e il Premio Amarcort 2016, la Menzione Speciale Pitch in The Day Roma Creative Contest 2017 e il Canary Islands International Film Market 2018 con il lungometraggio di animazione ‘A little bullet’.

A completare il cast artistico gli attori Umberto Anselmi, Giovanna Cappuccio, Elisa Franchi, Roberto Giannuzzi, Vincenzo Iantorno, Eleonora Segaluscio e Rachele Spinozzi, il quartetto Sharareh e Craig Peritz e Anita Tenerelli di The Turnabout.

Tutti gli eventi previsti nell’ambito del Festival ‘Fiabe a Palazzo’ sono gratuiti su prenotazione tramite Eventbrite o sito ufficiale.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito www.fiabeapalazzo.it.

