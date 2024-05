seiofossifederico: anteprima short movie ‘Il circolo del 5 giugno’

Appuntamento il 27 maggio al al Cinema Academy Astra di Napoli

Il 27 maggio al Cinema Academy Astra, alle 10:30, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Giffoni Innovation Hub, all’interno della rassegna #seiofossifederico, presenteranno in anteprima alla stampa e agli studenti del Liceo Statale Genovesi, Liceo Scientifico Tito Lucrezio Caro, Liceo Artistico Coreutico e Musicale Federico Palizzi, Liceo Statale Margherita di Savoia, Istituto Superiore Caselli di Capodimonte e Liceo Statale Don Lorenzo Milani, il cortometraggio ‘Il circolo del 5 giugno’ prodotto da GIH. Un modo di raccontare in maniera inedita Federico II, all’interno delle celebrazioni degli 800 anni dell’Ateneo partenopeo, attraverso il linguaggio audiovisivo che appassiona le nuove generazioni.

I ragazzi in sala non saranno solo spettatori, ma protagonisti di un evento pensato per dargli modo di esprimersi in maniera creativa e allo stesso tempo togliersi qualche curiosità rispetto ad una figura iconica che sembra non avere età e nonostante il trascorrere dei secoli, è tutt’ora in grado di incuriosire e attrarre le nuove generazioni.

A rompere il ghiaccio in sala saranno gli studenti del Palizzi che porteranno in scena la canzone ‘A verità nun è.

Dopo i saluti istituzionali del prorettore della Federico II Rita Mastrullo, del direttore generale di Giffoni Experience Jacopo Gubitosi e del founder e CVO di Giffoni Innovation Hub Antonino Muro, ci sarà la proiezione del corto e gli studenti continueranno ad essere protagonisti grazie alla possibilità di interfacciarsi con il cast de ‘Il circolo del 5 giugno’ con il regista Ettore De Lorenzo e con Luigi Sales Head of Original productions Giffoni Innovation Hub.

A chiudere l’evento saranno gli studenti del Savoia con l’esibizione voce e strumenti della canzone ‘La strada di Federico’.

Programma