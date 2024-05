Lazio, fine settimana ricco di eventi al Parco Nazionale del Circeo

Righini: ‘Concludiamo al meglio la Settimana Europea dei Parchi’

In occasione della Giornata Europea dei Parchi, prevista per sabato 25 maggio, la Regione Lazio, con il suo sistema di oltre 100 aree naturali protette, festeggerà questa ricorrenza con un ricco calendario di eventi e attività il cui filo conduttore sarà il tema ‘Natura e Sport’.

Un’occasione in più per conoscere meglio le nostre aree protette e godere appieno della bellezza e della biodiversità dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali della nostra regione praticando attività salutari all’aria aperta.

L’evento principale si svolgerà presso la sede del Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia, dove nel fine settimana sono previste decine di iniziative dedicate alle famiglie.

In particolare, il programma prevede escursioni, visite guidate all’interno dell’area parco, attività sportive per grandi e piccini, laboratori per bambini e degustazione di prodotti tipici curata da produttori del territorio e di quelli del marchio regionale ‘Natura in Campo’.

Saranno presenti numerose associazioni della zona che coinvolgeranno i presenti nelle loro attività.

Non mancheranno, infine, momenti di confronto sulle principali tematiche ambientali, mentre domenica 26 maggio dalle ore 10:00, ci sarà spazio per gli interventi istituzionali a partire da quello dell’Assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

L’Assessore Righini dichiara:

Gli eventi del fine settimana al Parco Nazionale del Circeo sono la ciliegina sulla torta della Settimana Europea dei Parchi durante la quale sono stati coinvolte tutte le Aree Protette della nostra Regione. La Giunta Rocca, fin dal proprio insediamento, ha lavorato per valorizzare questi luoghi d’eccellenza che rappresentano dei veri e propri tesori a cielo aperto e che devono diventare sempre di più dei punti di riferimento per tutti i cittadini del Lazio.

Il Commissario del Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone, spiega: