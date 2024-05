‘Alla scoperta dell’uomo Caravaggio’ a ScottoJonno

Il 28 maggio a Napoli la presentazione del saggio di Giuseppe Elio Barbati

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 28 maggio, alle ore 18:00, presso ScottoJonno, Galleria Principe di Napoli, ci sarà la presentazione del saggio di Giuseppe Elio Barbati ‘Alla scoperta dell’uomo Caravaggio’.

L’autore ha da molti anni dedicato letture e studi su Michelangelo.

In questo saggio si fa riferimento ai tanti documenti a cui sono risaliti i critici d’arte un po’ dappertutto.

Tali studi ci consegnano un uomo ed un artista molto lontano da come ci era stato raccontato dai suoi più acerrimi nemici, moralmente malvagio e artisticamente non valido e, per questi motivi, perse il suo posto nella storia dell’arte per circa 300 anni.

Sarà possibile trovarci a pensare all’uomo e al geniale artista in maniera finalmente vera, così come i documenti rintracciati ce lo raccontano.

Dopo i saluti dell’editore Kairos, Giovanni Musella, ne parlerà con l’autore la giornalista Roberta D’gAostino.

Le letture sono affidate all’attore Mario Mauro e l’estemporanea di pittura è ad opera di Luciana Mastrangelo.

Conduce Laura Bufano, giornalista.

Ingresso libero.