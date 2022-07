Le tre caratteristiche del ciarlatano

Lezione in Pillole

I guaritori ciarlatani hanno tre caratteristiche.

In primo luogo dichiarano di guarire tutti e di non fallire mai nelle loro terapie.

Tutti gli esseri umani sbagliano, o non sono in grado di risolvere tutti i problemi del proprio settore, ma i ciarlatani no, guariscono tutti; con più precisione possiamo dire che se aiutano una persona a stare meglio e ne “uccidono” cento, riferiranno solo del caso fortuito di successo e si affretteranno a nascondere tutti i fallimenti.

La seconda caratteristica riguarda la loro decantata capacità di guarire tutte le malattie.

La medicina ufficiale si divide in settori e ogni medico è specializzato in un particolare ramo, per esempio un gastroenterologo non si permetterà mai di annunciare che sia anche in grado di fare l’oculista, ma il ciarlatano, di solito, non ha un settore specifico, si occupa di tutti i malanni, dal semplice raffreddore al cancro. Ha un rimedio miracoloso per tutto.

Infine, nel momento in cui viene scoperto, smentito o sbugiardato dalla scienza medica, assume il ruolo di vittima e dichiara che i poteri forti lo vogliono sottomettere per questioni economiche, di invidia o di gelosia.

Gli sprovveduti che credono nei ciarlatani non sanno che, in realtà, chiunque inventasse una medicina miracolosa verrebbe glorificato dalla scienza medica, lo si proporrebbe per il premio Nobel, e le case farmaceutiche farebbero a gara per acquistare, a suon di miliardi, i diritti del suo prodotto miracoloso, facendo arricchire, oltre ogni dire, il ricercatore medico per poi consegnare la sua fama anche ai posteri.

Esattamente il contrario del solito titolone fasullo dei blogger:

Non ve lo vogliono far sapere!

Tutti i medici del mondo, infatti, potrebbero anch’essi usufruire di tale rimedio conquistando onore e fama prescrivendolo ai propri pazienti e starebbero bene tutti, l’ideatore, i malati che anelano alla guarigione e le farmacie, le quali avrebbero code interminabili di acquirenti.

