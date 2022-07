Oroscopo dall’11 al 17 luglio 2022

Era d’estate e uscimmo a rimirar il cielo stellato

La settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 luglio 2022 spalanca le porte ad eventi alquanto importanti, che coinvolgono tutti i segni dello zodiaco, oltre alla società in generale e ogni singolo individuo.

Essa è caratterizzata da un cielo astrale di gran rilevanza, tra cui il plenilunio in Capricorno nella giornata di mercoledì 13, quando il satellite sarà più vicino alla terra. Consigliamo vivamente di assistere al meraviglioso spettacolo della Luna piena che apparirà quasi viola ai nostri occhi, regalandoci momenti intensi.

Nel weekend slitterà nella casa dei Pesci, donando giornate magiche e importanti a tutti i segni d’acqua. In grande auge ritornerà l’amore, sia per coppie che per single. Il cielo di questa settimana tenderà una mano anche ai segni che vogliono o devono risolvere problematiche familiari, abitative o di carriera.

Aspetti importanti

Il 13 è la giornata di Luna piena, di un plenilunio che brillerà dal Capricorno, mettendo a fuoco certe realtà, considerazioni e giudizi e che valuta al netto di emozioni o di sentimenti.

Il 14 Mercurio dialoga con Urano e proverà a produrre idee e verità che sappiano anche divertirci e sorprenderci. Intanto, Venere e Nettuno saranno in quadratura tra loro, per questo i sentimenti che proviamo avranno bisogno di risposte chiare.

Il 16 il Sole sarà congiunto a Mercurio, determinando un corridoio di comunicazione tre i due pianeti. Sarà un punto di partenza per i pensieri, per le idee, i messaggi e la progettualità dei prossimi mesi.

Il 17 avremo due trigoni, Nettuno – Mercurio e Sole – Mercurio, pianeta della comunicazione. Ci sarà tanta bellezza con questi aspetti che partirà da logiche per arrivare alla fantasia. Finalmente alcuni sogni potranno diventare realtà. Avremo ancora un momento in cui energia ed entusiasmo si fideranno delle intuizioni, dei desideri, per proseguire nel cammino dell’evoluzione personale e sociale.

Ariete

Cari amici dell’Ariete, intorno al 13 la Luna Piena proverà a spiegarvi l’importanza delle responsabilità, del non trascurare niente e nessuno. Cambiamenti nella sfera amorosa potrebbero risvegliare un sentimento sepolto, oppure potreste ricevere una comunicazione inaspettata. Vivrete di sguardi bollenti, parole promettenti e qualche relazione da toccata e fuga. Anche le coppie avranno voglia di divertirsi. Viva le vacanze o le gite, ma attenzione a non perdervi. Chi ancora si chiede se e quando sarà il suo momento, vivrà un rilancio. Una chiamata o un messaggio da non perdere, potrebbero farvi guadagnare. Cercate di non trascurare il fitness.

Toro

Cari amici del Toro, il 13 avrete voglia di andare lontano, di rompere tabù, ma facendolo con cura e con precisione, senza commettere errori. Con il partner di sempre le novità non mancheranno di certo. Questa settimana vi tornerà la voglia di rimboccarvi le maniche e anche chi è abituato a lavorare no stop, dovrà finalmente staccare la spina per riposarsi. L’ispirazione arriverà quando vi lascerete andare, perciò non incaponitevi. Occhio alla guida, non distraetevi e non correte. Tenetevi sotto controllo, non abbassate la guardia, cercate di essere più intelligenti e previdenti.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, dal 14 in avanti cambierete stile ed umore, fino a risolvere ogni problema e ogni tensione. I single potrebbero ritrovarsi a vivere una situazione nuova o a rivedere un vecchio amore. In quest’ultimo caso non rinvangate le sofferenze passate. Qualche coppia in crisi potrà cambiare la propria situazione di difficoltà, scegliendo di chiudere, oppure di riparare eventuali crepe. Sul piano lavorativo su di voi gravano troppe responsabilità, ma questo perché siete sovraccarichi. Delegate, rivolgetevi a degli specialisti. Chi vuole, vivrà una settimana di relax e di grandi emozioni. Mercurio e il Sole sono dalla vostra parte, ricordatelo.

Cancro

Il giorno 13 non potrete mentire alla Luna Piena opposta al vostro segno, cari amici del Cancro. Mercurio movimenterà moltissimo le vostre giornate, tra il 14 e il 17, avrete voglia e bisogno di cose molto speciali, non strafate, cercate di prendervela comoda e di sfruttare questo momento per staccare la spina. Non potete continuare a correre, piuttosto dedicatevi ad un altro hobby, magari potreste scoprire che vi piace e potreste farne un’attività redditizia. In ogni circostanza cercate di nutrirvi meglio e di non cedere alla sedentarietà. Sarete talmente affascinanti che sarà impossibile resistervi. Le giovani coppie avranno voglia di mettere su famiglia. Occhio alla giornata del 13 luglio, qualcosa dovrebbe accadere nell’ambito familiare e aprirvi gli occhi.

Leone

Intorno al 16 ascoltate le voci di dentro, come diceva Edoardo, che avranno sicuramente qualcosa da raccontare, date retta a quelle intuizioni, poiché non resteranno lì a lungo, altrimenti spariranno. L’amore si presenta stabile, la settimana sorriderà sia alle coppie che ai cuori solitari, farete un incontro promettente, ma ciò avverrà nei momenti più inaspettati. Passeggiate all’aria aperta in serata o nel tardo pomeriggio, se siete in vacanza, va bene staccare la spina, ma non va bene scombussolare il proprio ritmo circadiano. Potreste scoprire dei nuovi gusti, sarete parecchio aperti alle novità! Chi lavora dovrà fare i conti con delle problematiche e relativo stress: rallentate appena possibile!

Vergine

Cari amici della Vergine, il plenilunio del 13 vi vedrà soddisfatti di tutto ciò che state facendo, vivendo, sperimentando. Forse l’ambito meno scontato o meno semplice sarà l’amore, che avrà un gran risalto in questa settimana fino al 17 luglio. Sul lavoro sarete in attesa di qualcosa che, però, tarda ad arrivare, in effetti sarà una settimana di imprevisti, ritardi e anche incomprensioni. Sarà bene tenere gli occhi aperti, specie alla guida. Non esponetevi a rischi inutili e continuate a mantenere un atteggiamento prudente e furbo. Qualcuno/a potrebbe sorprendervi e non dimenticate mai di stare attenti all’alimentazione e alle allergie.

Bilancia

Il giorno 13 Saturno e la Luna Piena si avvicineranno, ricordandovi chiaramente il valore di tutto ciò che è solo vostro e che vi aspetta a casa. Tutti i nodi verranno al pettine in questa settimana. Si apre un periodo fiorente dal punto di vista sentimentale e relazionale. Andranno alla grande le coppie che si amano e quelle che stanno per compiere il grande passo. Per i single sono previsti colpi di fulmine e rapporti a breve durata. Le uscite in compagnia non mancheranno e non desidererete altro che gustarvi una buona pizza all’aria aperta e spegnere tutte quelle preoccupazioni che vi hanno torturato nelle ultime settimane. Per qualche Bilancino interventi medici da sostenere.

Scorpione

Intorno al 13, cari amici dello Scorpione, sarete convinti dalle stelle a cambiare il modo di comunicare, forse per accontentare qualcuno, o perché avrete bisogno di capire per davvero. Poi, ai pensieri sostituirete volentieri il cuore, lasciando che l’estate diventi soprattutto la stagione dei languori, dei sorrisi e non solo delle intenzioni passionali. Occhio alle allergie, o alle reazioni cutanee. Evitate colpi di calore e strapazzi inutili. Via libera a frutta, verdura e acqua in quantità. Evitate zuccheri, salati e fritture. Avrete modo di trascorrere delle serate fuori di casa e, in tal caso, vi sarà concesso un solo sgarro. Chi lavora potrebbe ricevere nuovi incarichi oppure chiudere un certo affare. I rinnovamenti lasciamoli all’autunno, passeggiate di più e leggete in abbondanza.

Sagittario

L’amore potrebbe subire una battuta d’arresto, cari amici del Sagittario, specie se non vi sentite compresi e amati dal vostro partner. Non c’è più quel romanticismo di una volta, oppure c’è stata una discussione. In settimana potrete chiarire perché ogni nodo verrà al pettine. Vero è che siete sposati con il vostro lavoro, magari volete raggiungere delle vette altissime e superare ogni concorrenza. Va bene così, ma non a costo della vostra salute o della vostra felicità. In settimana concedetevi un po’ di svago, partecipate a sagre o feste, non dimenticate mai la protezione solare e di mantenere una certa distanza.

Capricorno

Il giorno 13 cari amici del Capricorno, la Luna brillerà nel Capricorno regalandovi momenti davvero speciali, preziosi. Il lavoro è stato al centro della vostra attenzione e ciò ha penalizzato l’amore. In settimana correte ai ripari e organizzate qualcosa di bello e romantico da fare con la vostra metà ed evitate di cedere ai tradimenti. Chi è solo potrà concedersi più passione. Nella professione potrebbero esserci delle decelerazioni in vista di agosto, perciò prevenite. La parola d’ordine della settimana sarà: rallentare. Avete un gran bisogno di staccare la spina e ricaricare le pile mentali e fisiche. Uscite, nuotate al mare, concedetevi risate e tantissimo svago, ve lo meritate.

Acquario

Se qualcosa rimarrà in sospeso con qualcuno a cui tenete allora puntate sul 16 sul 17, su quelle giornate in cui originalità e capacità di ascolto non mancheranno intorno a voi. La settimana è di tregua, dopo aver subito di tutto e di più, ecco che otterrete più ossigeno e anche un maggiore campo d’azione nella sfera professionale. Ci sono state fin troppe spese da sostenere, volenti o nolenti dovete cercare di andarci cauti ed eliminare il superfluo. Quest’anno c’è chi dovrà risparmiare e chi, invece, dovrà ricorrere a delle alternative. Attenzione a non riversare questa frustrazione in amore e in famiglia. Possibili offerte da cogliere al volo. Siete un segno attivo, per cui non sopportate l’idea di starvene fermi in coda. Curate la vostra alimentazione ed evitate le ore piccole.

Pesci

Siete un segno ricco di risorse, quindi affronterete questa settimana di luglio con lo spirito di un guerriero. Chi è solo avrà le sue occasioni da vivere, ma sarà bene non rintanarsi in casa e stare al gioco. Imparate a flirtare di più e a non sottostimarvi. Coloro che hanno una relazione stabile potrebbero sentirsi pronti a fare un passo in più e a progettare qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda il lavoro, si parla di un momento di stallo, che sarà superato soltanto con la tenacia. In famiglia il supporto non mancherà, anzi, le distanze si accorceranno e potrete trascorrere del tempo di qualità con i vostri affetti. Uscite sul lungomare o in giro per locali. Prendetevi cura del vostro corpo.