La fiducia

In questi mesi di pandemia sembra che non ci sia via di uscita, e dico sembra, perché c’è sempre una soluzione.

Tuttavia, è facile e comprensibile abbattersi in quanto il lato economico e sociale è messo a dura prova per tutti noi.

Casualmente mi sono imbattuto in un libro scritto da un medico svedese che visse tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento a Parigi e Roma, e soprattutto ad Anacapri. Qui comprò una grossa tenuta e costruì una dimora maestosa, la villa di San Michele, che attualmente è un museo di proprietà svedese. Il suo nome era Axel Munthe.

Fu medico di gran parte della nobiltà parigina e romana, nonché dei reali svedesi, e fu soprattutto un amante degli animali, ma non un animalista. Per lui la sperimentazione sugli animali era di fondamentale importanza!

Fu anche uno scrittore e in un libro intitolato ‘La storia di San Michele’, di cui cito, di seguito, un breve passo riguardante l’importanza della fiducia, raccontò la sua esperienza come dottore.

Fortunatamente per me avevo anche degli altri ammalati, molti, e abbastanza per impedirmi di diventare completamente ciarlatano. C’erano in quei giorni molto meno specialisti di ora. Io dovevo conoscere tutto, anche la chirurgia. Ma c’erano voluti due anni per rendermi conto che non ero adatto ad essere un chirurgo, ma temo che ce ne siano voluti meno per i miei ammalati. Sebbene fossi un neurologo, ho fatto tutto quello che si può chiedere a un medico di fare, anche ostetricia ed Dio aiutava madre e figlio. Infatti, era sorprendente come la maggioranza dei miei ammalati sopportassero bene la cura.

Quando l’occhio d’aquila di Napoleone scorreva la lista degli ufficiali proposti per la promozione a generale, scarabocchiava in margine ad un nome: “ha fortuna?”. Io avevo fortuna, sorprendente, quasi magica, fortuna in qualunque cosa mettessi le mani e con ogni ammalato che vedevo.

Non ero un buon medico, i miei studi erano stati troppo rapidi, il mio tirocinio d’ospedale troppo breve, ma non c’era il minimo dubbio che fossi un medico riuscito.

Qual è il segreto del successo? Ispirare fiducia. Che cos’è la fiducia? Da dove viene? Dal cervello o dal cuore? Deriva dagli strati superficiali della nostra mentalità, o è un potente albero della sapienza del bene e del male con radici che partono dalle profondità del nostro essere? Attraverso quali canali comunica con gli altri? È visibile all’occhio, esprimibile in parole?

Non lo so, so soltanto che non si può acquistare leggendo libri, né a fianco dei letti dei nostri ammalati. È un dono magico dato ad un uomo per diritto di primogenitura e negato a un altro. Il dottore che ha questo dono può quasi fare resuscitare i morti, quello che non lo ha, dovrà sottomettersi e vedere chiamare a consulto un collega, perfino per un caso di morbillo. Presto scoprii che questo inestimabile dono mi era stato accordato senza nessun merito mio. Lo scoprii appena in tempo, perché cominciavo a essere molto vanitoso e soddisfatto di me.