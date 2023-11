La Massoneria in Arad, Romania, nell’arco di tempo. Elogio del Maestro

Come ovunque nell’ex spazio comunista, anche in Romania la Massoneria ha ripreso la sua attività all’inizio degli anni 90.

Una delle personalità che hanno lasciato un segno particolare in questa impresa è stato, senza dubbio, l’uomo di cultura e artista plastico Sever Frentiu (1931 – 1997).

Persona dall’eccezionale percorso iniziatico, venerabile Maestro della Loggia Nomine di Bucarest, Sever Frenţiu è stato eletto nel 1995 alla dignità di Gran Maestro della Gran Loggia Nazionale di Romania.

Il periodo in questione è stato uno di reinsediamenti politici ed istituzionali in Romania, quando una società civile tanto necessaria si è cristallizzata in una democrazia viabile.

Sever Frentiu è stato attivamente impegnato nel campo civile, avendo costituito l’Alleanza Civica, un’associazione di intellettuali democratici e filo-occidentali, e, sul piano massonico, avendo collegato la società fraterna regolare della Romania ai principali centri iniziatici dell’Occidente.

A livello professionale, l’artista è stato a lungo legato alla città di Arad, dove ha prodotto opere rappresentative, ad esempio le vetrate del Palazzo Amministrativo.

Era quindi naturale che non solo gli attuali massoni di Arad, ma anche l’intera comunità aradiana rendessero omaggio al Maestro.

Il 16 dicembre 2022 è stato svelato il monumento dello scultore Camil Păcurar, che raffigura l’artista Sever Frentiu in un ambiente speciale, sulla bellissima falde di Arad.

Nella realizzazione di questo progetto hanno portato un contributo diretto la Loggia Massonica Sever Frentiu 6020 di Arad, l’Associazione Rubio Pro Copilărie Pro Viață, rappresentata da Ciprian Cristea, il Comune di Arad, rappresentato dal Sindaco Călin Bibarț, e la Gran Loggia Nazionale di Romania, rappresentata dal Gran Maestro Radu Bălănescu.

Al di là dell’elogio rivolto a colui che fu il capostipite, il ‘leader’, della sua generazione artistica, tale monumento, in una prospettiva iniziatico – simbolica, rappresenta un vero e proprio arco temporale, ma anche il coronamento di uno speciale percorso compiuto dall’attuale Massoneria di Arad, illustrato dalla rappresentazione dell’Apprendista nel parco ubicato sul Viale Revoluției e dal Tempio del Compagno trovato nel Parco Eminescu.

Città di particolare rilevanza economica agli inizi del XX secolo, Arad conobbe lo sviluppo di alcune Logge massoniche che furono significativamente coinvolte nella vita della comunità.

Se la Massoneria è stata un vero catalizzatore della società civile ad Arad nell’era moderna, i progetti comunitari e architettonici realizzati dai massoni di oggi possono restituire a questa società iniziatica il suo antico prestigio.