Si apre il bando della XIV edizione del Premio Lattes Grinzane

Scadenza: 31 gennaio 2024

È aperto il bando per partecipare alla quattordicesima edizione del Premio Lattes Grinzane, riconoscimento rivolto alle autrici e agli autori italiani e internazionali dedicato a Mario Lattes e organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes.

Un progetto non solo culturale, ma anche didattico e di promozione della letteratura contemporanea tra i giovani, grazie al coinvolgimento ogni anno di oltre 400 studenti delle scuole superiori.

Come da tradizione, la cinquina delle opere finaliste sarà selezionata dalla Giuria Tecnica, composta da giornalisti, scrittori e critici letterari, ma l’ultima parola sarà quella della Giurie Scolastiche, che con i loro voti decreteranno il vincitore o la vincitrice di questa edizione.

Anche quest’anno, inoltre, è prevista da parte della Giuria Tecnica l’attribuzione del Premio Speciale Lattes Grinzane a un autore internazionale di fama riconosciuta, che nel corso del tempo abbia raccolto un condiviso apprezzamento di critica e di pubblico.

La Giuria Tecnica è composta da:

Presidente Loredana Lipperini, scrittrice, giornalista, conduttrice radiofonica;

Marco Balzano, scrittore, poeta, italianista;

Valter Boggione, docente di Letteratura italiana all’Università di Torino; Anna Dolfi, docente di Letteratura italiana nelle Università degli Studi di Trento e Firenze;

Alessandro Mari, scrittore, editor;

Luca Mastrantonio, giornalista, critico letterario;

Bruno Ventavoli, giornalista, critico letterario.

In scadenza il 31 gennaio 2024, il concorso è rivolto a opere di narrativa pubblicate in Italia nell’ultimo anno.

Il bando è disponibile sul sito www.fondazionebottarilattes.it, con tutte le informazioni e le modalità di adesione.

Le tappe successive del premio

Martedì 16 aprile 2024 la cinquina dei romanzi finalisti sarà annunciata a mezzo stampa e attraverso il sito e i canali social della Fondazione Bottari Lattes. Il nome del vincitore o della vincitrice del Premio Speciale Lattes Grinzane sarà reso noto entro il mese di settembre.

Il testimone passerà quindi alle 25 Giurie Scolastiche, ai cui componenti verranno inviati i cinque romanzi affinché possano leggerli e accordare a uno di questi la propria preferenza.

Nella mattinata di sabato 12 ottobre 2024, alcune studentesse e studenti delle scuole coinvolte, incontreranno i finalisti al Castello di Grinzane Cavour (Cn) e avranno la possibilità di rivolgere loro delle domande sui libri in concorso.

Al pomeriggio, al Teatro Sociale G. Busca di Alba, si terrà la cerimonia di premiazione, alla presenza del pubblico in sala e collegato via streaming.

Dopo la presentazione dei finalisti, seguirà l’annuncio del vincitore e la premiazione. In questa stessa occasione, il Premio Speciale verrà insignito del riconoscimento e terrà una lectio magistralis su un tema a sua scelta.

I partner del Premio

Il Premio Lattes Grinzane è storicamente sostenuto da Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Banca d’Alba.

Le passate edizioni

I vincitori delle passate edizioni del Premio Lattes Grinzane sono stati: Karen Russell (SUR) nel 2023; Pajtim Statovci (Sellerio) nel 2022; Nicola Lagioia (Einaudi) nel 2021, Elif Shafak (Rizzoli) nel 2020, Alessandro Perissinotto (Mondadori) nel 2019; Yu Hua (Feltrinelli) nel 2018; Laurent Mauvignier (Feltrinelli) nel 2017; Joachim Meyerhoff (Marsilio) nel 2016; Morten Brask (Iperborea) nel 2015; Andrew Sean Greer (Rizzoli) nel 2014; Melania Mazzucco (Einaudi) nel 2013; Romana Petri (Longanesi) nel 2012; Colum McCann (Rizzoli) nel 2011.

Il Premio Speciale Lattes Grinzane è stato vinto da: Jonathan Safran Foer (Stati Uniti; Guanda); Claudio Magris (Italia; Garzanti); Margaret Atwood (Canada; Ponte alle Grazie) nel 2021; Protezione Civile Italiana (come apprezzamento dell’impegno profuso nell’affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19) nel 2020; Haruki Murakami (Giappone; Einaudi) nel 2019; António Lobo Antunes (Portogallo; Feltrinelli) nel 2018; Ian McEwan (Inghilterra; Einaudi) nel 2017; Amos Oz (Israele; Feltrinelli) nel 2016; Javier Marías (Spagna; Einaudi) nel 2015; Martin Amis (Gran Bretagna; Einaudi) nel 2014; Alberto Arbasino nel 2013 (Adelphi); Patrick Modiano (Francia – Premio Nobel 2014; Guanda e Einaudi) nel 2012; Enrique Vila-Matas (Spagna; Feltrinelli) nel 2011.

La Fondazione Bottari Lattes

La Fondazione Bottari Lattes è nata nel 2009 a Monforte d’Alba (CN), dalla volontà di Caterina Bottari Lattes. Ha come finalità la promozione della cultura e dell’arte e l’ampliamento della conoscenza del nome di Mario Lattes (1923 – 2001) nella sua multiforme attività di pittore, scrittore, editore e animatore di proposte culturali.

Mario Lattes è stato un testimone lucido e anticonformista, artista di respiro internazionale, cui va il merito della diffusione in Italia di pittori e autori stranieri di grande valore. Fu direttore dell’omonima casa editrice, fondata dal nonno nel 1893, per lungo tempo punto di riferimento della scuola italiana.

Tra le pubblicazioni scolastiche realizzate si ricorda l’antologia La biblioteca illustrata con i disegni di Mario Lattes per gli studenti delle scuole medie. La Fondazione Bottari Lattes non ha scopo di lucro. Porta avanti iniziative di studio e di ricerca culturale, curandole direttamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni, e organizza progetti e appuntamenti culturali.

Tra le principali attività: il Premio letterario internazionale Lattes Grinzane, il Premio biennale Mario Lattes per la Traduzione, mostre di arte e fotografia, i progetti per le scuole come Vivolibro, i convegni.

La sede della Fondazione Bottari Lattes, via Marconi 16, Monforte d’Alba, conserva la Biblioteca Mario Lattes, l’Archivio delle carte di Mario Lattes e di altri fondi documentali in possesso della Fondazione e la pinacoteca Mario e Caterina Lattes, che fa parte nella rete degli Istituti Culturali piemontesi.

Nel 2017 la Città di Torino – Presidenza del Consiglio Comunale ha intitolato a Mario Lattes i giardini pubblici di Piazza Maria Teresa, come riconoscimento all’impulso culturale profuso da Lattes nei suoi tanti impegni e iniziative portati avanti nel capoluogo piemontese.

Nel 2023, a cento anni dalla nascita di Mario Lattes, la Fondazione ha celebrato la ricorrenza con una pubblicazione, due mostre e vari incontri a lui dedicati, mettendo in luce quali e quante fossero le diverse anime dell’artista torinese.