Coniglio di sciara con olive e pere

Ingredienti

1 chilo di un coniglio

Brodo vegetale q.b.

100 grammi di olive

4 pere

1 carota

1 cipolla

1 gambo di sedano

Zucchero q.b.

2 spicchi d’aglio

Rosmarino q.b.

Alloro q.b.

Farina q.b.

1 limone

3 o 4 pomodorini

Due bicchieri di vino rosso

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Si tratta di una ricetta tipica siciliana, molto particolare per l’insolito abbinamento di ingredienti. Per sciara, nella zona dell’Etna, si intende la lava solidificata. Proprio in queste zone è molto diffusa una specie di coniglio selvatico, molto apprezzato nella cucina locale.

Ovviamente possiamo utilizzare un normalissimo coniglio, visto che non è facile da reperire altrove.

Lo facciamo tagliare magari già a pezzi dal macellaio. Se vi piace fatevene dare anche il fegato, aggiunge molto sapore.

Lo laviamo e lo asciughiamo accuratamente.

In una padella cominciamo a far scaldare abbondante olio EVO, per poi far rosolare l’aglio, oltre a sedano, carota e cipolla tritate grossolanamente.

Quando l’aglio sarà dorato lo togliamo per aggiungere il coniglio dopo averlo infarinato.

Facciamo rosolare, regolando di sale e pepe e speziando con una foglia di alloro e del rosmarino.

Giriamo per fare in modo che la carne acquisisca un bel colore biondo da tutti i lati, quindi versiamo il vino fino a farlo sfumare.

Allunghiamo del brodo vegetale, fino a che il coniglio ne sia completamente immerso.

Copriamo e lasciamo cuocere per una ventina di minuti.

A parte, diamo una sbollentata ai pomodorini, per poi tagliarli a dadini, e in un altro pentolino ancora le pere, con un limone tagliato a pezzi e un paio di cucchiai di zucchero.

A questo punto possiamo aggiungere i pomodori, le olive e, se vogliamo, il fegato tritato.

Copriamo di nuovo, lasciando un po’ di apertura, magari mettendo il cucchiaio di legno sotto il coperto, così che possa fuoriuscire il vapore e il sugo si possa asciugare, e facciamo cuocere per altri venti minuti circa, girando la carne e mescolando di tanto in tanto.

Se diventa troppo secco irroriamo con qualche mestolo di brodo.

Infine, aggiungiamo le pere, lasciando a fuoco lento per altri 5 minuti circa.

Lasciamo riposare qualche minuto a fuoco spento prima di servire.

Non possiamo che abbinare un Etna Rosso.

Buon appetito!