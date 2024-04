Luvo Barattoli Arzano: ultima in casa contro Teramo

Nives Palmese: ‘Dobbiamo vincere le ultime gare della regular season’

Ultima gara casalinga per la Luvo Barattoli Arzano. La squadra di coach Antonio Piscopo affronta in casa sabato 27 aprile, alle ore 16:00, l’Adriatica Press Futura di Teramo avendo come unico obiettivo la vittoria.

L’opposto Nives Palmese spiega:

Una gara che non sarà facile, loro arrivano con il morale alto, sono reduci da una settimana euforica dopo la vittoria sul Marsala e sono in ottima forma.

Ma la Luvo Barattoli non è di certo una squadra che si lascia intimorire dalle premesse:

Personalmente credo che ci aspetta una gara molto combattuta, verranno in casa nostra pronte a dare il meglio e sicuramente non ci lasceranno di certo vincere, dobbiamo sudare su ogni pallone.

Un po’ di numeri: la Luvo Barattoli Arzano vanta 40 punti in classifica in 20 incontri. Ha vinto 14 gare, ne ha perse 6. Ha 48 set vinti contro 28 persi mentre il Teramo ha 34 punti in 19 gare; 12 vittorie e 7 sconfitte.

In palio c’è veramente tanto:

Dobbiamo dare il massimo in campo anche perché possiamo ancora raggiungere i playoff. Centrarli dipende da tanti fattori, alcuni dei quali generati anche dalla formula del campionato con tanti risposi. Noi, intanto, dobbiamo fare la nostra parte vincendo le ultime due gare che sono rimaste.

Un campionato difficile per Nives Palmese costretta per tanti mesi a lavorare lontana dal campo per riprendersi dal brutto infortunio al braccio:

Dopo un anno ferma ho vissuto un periodo fra alti e bassi nel corso del quale ho imparato ad avere tanta pazienza. Ho ripreso prima a schiacciare e negli ultimi tempi anche a giocare. Ma non sono ancora al top e lavoro perché si deve sempre migliorare.

Domenica il palazzetto dello sport di Arzano ospita le Finali Regionali Under 19 maschile e Under 18 femminile.

Alle 17:30 finale ragazzi Com Cavi – Rione Terra ed a seguire si rinnova la sfida fra la Luvo Barattoli Arzano e il Volley Molinari.