La Cesport Italia impegnata nel derby contro il Nuoto 2000

Arriva il momento della verità

A due giornate dal termine del campionato, la Cesport Italia insegue ancora la salvezza diretta, gli ultimi da avversari da affrontare per i partenopei sono il Nuoto 2000 e il Messina, entrambi alla Scandone.

Si comincia dal derby in trasferta col Nuoto 2000, in programma sabato 27 aprile alle 13:45, direzione di gara affidata al signor Luigi Barletta.

Entrambe le squadre occupano la sesta posizione, a meno due punti dalla salvezza diretta, motivo per il quale c’è da aspettarsi un derby infuocato e dalle mille emozioni, chi vince è salvo, chi perde dovrà attendere il responso della partita tra Ortigia e Basilicata per capire di più sul proprio finale di stagione, mentre con un pareggio entrambe sarebbero salve solo in caso di risultato positivo dell’Ortigia.

Fare calcoli non serve a nulla, chiunque scenderà in acqua lo farà per vincere.

Nonostante la sconfitta nel derby coi Lions, la Cesport ha dimostrato di essere concentrata sul finale di stagione, avendo tenuto testa ai più forti avversari per più di tre tempi; contro un’altra squadra forte come il Nuoto 2000, servirà la stessa attenzione in ogni dettaglio per non commettere errori e cercare di sfruttare le occasioni a favore.

Nonostante la classifica, che vede le squadre appaiate, il pronostico è tutto a favore del Nuoto 2000, che, a differenza della Cesport, può contare su diversi giocatori di categoria superiore, ed inoltre viaggia nel girone di ritorno con una media punti da posizione playoff.

Sicuramente la squadra di Scognamiglio vorrà centrare la salvezza, lasciarsi alle spalle il campionato in ombra disputato nonostante sulla carta non fosse seconda a nessuno e inoltre rifarsi della sconfitta subita all’andata.

L’auspicio è di assistere ad una bella partita, corretta e ricca di emozioni.

La società ringrazia Immobiliare Andromeda, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, il club specializzato in test di prolifazione clinico-motorio Palepoli, il leader nella vendita di accessori informatici Xtreme, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab e la casa di risposo Terrazza Maribella, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Che vinca il migliore!