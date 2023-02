Casarecce carciofi e salsiccia

Ingredienti

400 grammi di casarecce

6 carciofi

3 salsicce

100 grammi di parmigiano grattugiato

50 ml di vino bianco

Uno spicchio d’aglio

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Siamo in un periodo in cui i carciofi sono ottimi, per cui spesso preparo questa ricetta che trovo molto adatta al periodo, oltre che veloce da preparare.

Innanzitutto, puliamo i carciofi, facendo attenzione ad eliminare le foglie esterne, che sono quelle più dure, li tagliamo a metà e li svuotiamo della barba interna, che altrimenti risulta fastidiosa, poi li affettiamo sottilmente per lungo.

In una padella facciamo scaldare l’olio con l’aglio, che faremo imbiondire prima di eliminarlo, per mettere a rosolare a fuoco vivace la salsiccia precedentemente spellata, fino a che non assume un bel colore dorato.

A questo punto, uniamo i carciofi e facciamo sfumare con il vino bianco, abbassando la fiamma, regolando di sale e di pepe e portando a cottura.

In abbondante acqua salata lessiamo la pasta, che scoliamo al dente, per poi saltarla in padella, aggiungendo il parmigiano grattugiato.

Impiattiamo, magari completando con un po’ di pepe nero macinato al momento, e serviamo con un Barbera del Beneventano.

Buon appetito!