‘Soffio’ a Teatrosophia

In scena dal 9 al 12 febbraio a Roma

Dal 9 al 12 febbraio Teatrosophia a Roma ospita ‘Soffio’, composto da Antonio Sinisi e ispirato al grande film ‘Fino all’ultimo respiro’ di Jean-Luc Godard.

Una messa in scena dove classico e avanguardia si intrecciano. Ne risulta un corpo a- corpo, uomo – donna, dove voce/corpo/scena/tempo sono gli assi di riferimento. In scena un’attrice e un attore giovani e bravissimi, Erica Fusini e Gabriele Passaro.

Michel, ladro e truffatore, mette a segno un colpo a Marsiglia, rubando un’automobile. Dopo aver lasciato la città, viene inseguito da un poliziotto per eccesso di velocità. Uccide il poliziotto per non essere arrestato. Tornato a Parigi per affari con l’intenzione poi di fuggire a Roma, ritrova Patricia, una ragazza di cui si era innamorato e che vorrebbe portare con sé in Italia.

Le rivela pian piano la sua condotta delinquenziale e le fa capire che la sogna al suo fianco anche come complice della sua vita spericolata. Lei, pur ricambiando l’amore, cerca di allontanarsi da Michel perché lo ritiene troppo sfrenato.

Michel, accompagnato da Patricia, continua la sua vita all’ultimo respiro, rubando soldi e auto, fumando e leggendo France Soir, da cui apprende di essere braccato dalla polizia, che è ormai sulle sue tracce. Michel cerca quindi di fuggire, insistendo perché la ragazza lo segua in Italia…

‘Soffio’ fa parte di una tipologia di drammaturgia che è un tempo si definiva PO, ovvero poliziesco, poetico, politico. Poetico per capacità di suscitare immaginario e fantasie; politico per il modo di praticare il teatro; poliziesco per una trama che prevede un crimine. Poetico nella drammaturgia, politico nel creare la scena, poliziesco per la linea narrativa.

Dopo lo spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia.

Teatrosophia

Via della Vetrina, 7

00186 ROMA

Orari spettacoli:

giovedì, venerdì e sabato ore 21:00

domenica ore 18:00

Biglietti:

intero: €14,00+4,00 per tessera associativa

ridotto: €11,00+4,00 per tessera associativa

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php/biglietteria

info@teatrosophia.com

06-68801089 / 353-3925682