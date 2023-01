Pasta salsiccia e stracchino

Ingredienti

360 grammi di pasta

3 salsicce

200 grammi di stracchino

1 bicchiere di vino bianco

Olio EVO q.b.

Parmigiano grattugiato q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

L’abbinamento non è esattamente campano, lo stracchino, infatti, è tipico di regioni come la Lombardia, il Veneto o la Toscana, ma si tratta di una ricetta che mi piace molto come contrasto di sapori e molto veloce da preparare.

In un tegame abbastanza capiente mettiamo a scaldare l’olio, poi facciamo rosolare le salsicce fresche, che avremo precedentemente spellate e sbriciolate, per poi sfumare con un bicchiere di vino bianco secco ed aggiungere, infine, lo stracchino.

Nel frattempo, in abbondante acqua salata facciamo cuocere la pasta che scoliamo a dente e riversiamo nel sugo che stavamo preparando.

Condiamo con sale e pepe, facendo attenzione, perché gli ingredienti hanno già una forte sapidità, e spolveriamo di parmigiano grattugiato.

Mescoliamo e copriamo per pochi minuti per amalgamare il tutto.

Impiattiamo, aggiungendo, se ci va, un altro poco di parmigiano e del prezzemolo.

Abbiniamo un Viognier freddo al punto giusto.

Buon appetito!