A Città della Scienza arriva il Pet Camper Tour

Il 4 e 5 maggio nel museo napoletano giunge il camper green in collaborazione con Polizia, Carabinieri, ANAS, contro l’abbandono degli animali, in difesa dell’ambiente e per la sicurezza stradale

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna on the road il camper green a 4 zampe che attraverso laboratori, esperienze sensoriali, giochi, aiuta adulti e bambini a comprendere meglio l’importanza di rispettare l’ambiente e le sue creature.

L’associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e il patrocinio di ANAS, Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, e FNOVI, dopo il grande successo riscosso nelle tappe laziali, arriva a Napoli per una due giorni, 4 e 5 maggio 2024, alla Città della Scienza, il museo scientifico interattivo di Bagnoli, che ha deciso di intitolare il weekend ‘Animalia’.

Per i visitatori, che avranno la possibilità di esplorare il meraviglioso mondo animale e la sua incredibile biodiversità, ci saranno anche tanti gadget in regalo messi a disposizione dal Pet Camper Tour grazie alle realtà sostenitrici del progetto educativo – solidale come: Pet Store Conad e Vitakraft e la collaborazione di Verdemax.

Tra le attività previste nella piazza dove sosterà il coloratissimo camper: percorsi con Polizia, Carabinieri e cantonieri dell’ANAS, contro l’abbandono e per la sicurezza stradale, la ruota della fortuna, il crucipet, il giardiniere per un giorno.

Per tutti gli amanti degli animali sarà possibile, inoltre, lasciare un proprio video con dedica del cuore attraverso il racconto di una storia a 4 zampe o wild, raccolta e girata sul posto dal team di videomaker con tanti snack in dono per cani e gatti.

Le video dediche più belle saranno poi selezionate per il ‘Pet Carpet Film Festival’, la kermesse cinematografica internazionale sul mondo animale che si terrà a settembre 2024.

Una grande opportunità per grandi e piccini per comprendere l’importanza di preservare e difendere la terra che abitiamo e diventare guardiani responsabili del nostro pianeta.