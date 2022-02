Oroscopo dal 7 al 13 febbraio 2022

La settimana da lunedì 7 a domenica 13 febbraio 2022 si apre con molteplici aspetti, tutti favolosi, vediamoli insieme.

La Luna è in trigono a Mercurio: la comunicazione diventa facile e l’intuizione più profonda.

La Luna è in trigono a Venere: saremo più affettuosi e più romantici e ricercheremo eleganza e stile nel quotidiano.

La Luna è in trigono a Marte: saremo più resistenti alle influenze fisiche e spirituali, più disposti a portare avanti le nostre idee.

Il Sole, in Aquario, accresce la forza di volontà i nati della terza decade di tutti i segni d’aria: Gemelli, Bilancia, Aquario. Tutti i pianeti veloci diventano diretti ed in particolare Mercurio, che faciliterà il processo intellettivo e la voglia di comunicare, frenando le turbolenze sociali.

Il nostro Astro mercoledì e giovedì avrà il sostegno della Luna; sempre mercoledì, Marte fa un sestile preciso con Giove, pianeta della fortuna major, tutti ne godremo i benefici, anche se in maniera diversa, come spiegherò più avanti, nella previsione segno per segno.

La settimana si chiude con la Luna in trigono a Giove, saremo più desiderosi di buon cibo, più goliardici e gioviali, insomma, non litigiosi, almeno per il weekend. Questo accadrà anche in politica estera e nazionale: avremo qualche bella idea condivisa, hai visto mai che il bene comune possa prevalere?

Ariete

Per il passaggio della Luna nella parte bassa dello zodiaco, in sestile al vostro segno vi assicuro un inizio settimana sereno, fatto di piccole cose ma importanti. Qualsiasi azione dobbiate fare, fatela entro giovedì. Dopo, una fastidiosa quadratura vi complica la vita e tutto si appesantisce. Durerà talmente poco che non vale la pena farvi innervosire.

Toro

La settimana inizia benissimo e mantiene le promesse anche per i giorni successivi. Degli ottimi sestili vi invitano ad agire, è il momento di mettere qualche novità in cantiere, come la voglia di realizzare un progetto, un acquisto. Tutto è favorevole, non vi limitate a stare a casa davanti alla vostra serie preferita; uscite, vedetevi con gli amici, fatevi un giro in libreria, acquistate un libro e leggetevelo come il gradito regalo di un caro amico: voi stessi.

Gemelli

Primi giorni neutri, che migliorano velocemente, regalandovi momenti magici verso il fine settimana. Una riunione familiare, una cena, un riconoscimento sul lavoro e nello studio, vi vedranno felici protagonisti. Giorno particolarmente fortunato è il 10: siete irresistibili e vincenti, ottime chance.

Cancro

La settimana ha note delicate, emotivamente dolci, con la voglia di donarvi un periodo per cullarvi e vezzeggiarvi. Approfittatene, mettetevi in forze, raccogliete le vostre esperienze e siate spregiudicati nel chiedere, nel programmare, nell’affermare la vostra voglia di nuovo e di coccole. Il trigono Luna Giove vi regala ottime precognizioni, non sprecatele.

Leone

La settimana inizia sottotono, è poco generosa con voi e non si adatta ai vostri desideri, vi mette su il muso e vi dice di no! Che fare allora? Andate a fare shopping, non costoso, ma caricatevi di emozioni, coccolatevi, poiché anche da soli è appagante. Vi prometto una settimana diversa la prossima volta.

Vergine

I pianeti veloci, Marte, Mercurio, Venere vi sono ancora amici; lunedì e martedì anche la Luna vi aiuta, dandovi pazienza, voglia di agire, scoprire un rapporto, un’amicizia, l’evolversi di un progetto. La difficoltà potrebbe essere quella di apparire agli altri un po’ svampiti; ogni tanto guardatevi attorno e sorridete al mondo, fuori dalla porta la vita vi aspetta.

Bilancia

La settimana non è male, giovedì 10 è spettacolare, Luna e Saturno vi garantiscono pensiero e azione, sarete veloci, letali nella difesa, moderati nell’accusa. Vi attendono giorni pieni di promesse e successi; qualsiasi cosa scegliate di fare, fatelo allora. Il fine settimana, invece, ha un’ombra, un piccolo litigio, un’amarezza; niente paura, è momentanea, non siate vendicativi, passateci su, siate superiori, avete tanti obiettivi da conquistare ancora.

Scorpione

La settimana è positiva ed energetica, i sestili dei pianeti veloci vi ripagano degli sforzi che avete fatto fin qui, permettendovi di non essere aggressivi solo per il principio di farlo. Il fine settimana, invece, è un’altra cosa: vi seduce e vi infiamma; avrete voglia di evadere e darvi emozioni. Lo capisco, ma attenzione alle allergie, alla gola e alle contaminazioni alimentari.

Sagittario

La settimana è noiosa, mai amica, sempre giù di tono, e, manco a dirlo vi chiede di più, più pazienza, più solitudine. Lo percepirete lentamente, ma verso la fine della settimana regalatevi un’evasione dalle noie della vita quotidiana, un libro, il weekend in compagnia delle serie TV. Tutto per farvi rilassarvi e riprendervi, poiché la prossima settimana, ve lo assicuro, tutto cambia.

Capricorno

Sette giorni corroboranti, efficienti, validissimi per tutto quello che volete concludere, definire, completare. I pianeti veloci rimangono nel vostro segno, regalandovi ancora serenità. Ma cosa fare di questi momenti? Capitalizzare è la parola d’ordine, per tutti; nulla va sprecato dei doni elargiti dalle stelle, mi raccomando.

Acquario

Il compleanno della seconda decade è bellissimo, emotivo e carico di emozioni. La parte centrale della settimana è bella, godetevela, siate positivi, andate a vedere quel film in lingua a cui nessuno vuole accompagnarvi, oppure quella mostra sul futurismo che piace solo a voi. Non sprecate nulla di questi attimi di serenità.

Pesci

La settimana è normale, senza infamia e senza lode, tranne che per il fine settimana da urlo: siete belli dentro e fuori, romantici, magnetici, vanitosi. Tutti vi amano e vi scelgono, siete piacenti e seduttori. Che aspettate, fate piani per il weekend, non vi deluderà, anzi, vi regalerà momenti unici in amore e negli affetti.

La vostra Urania