Oroscopo dal 26 giugno al 2 luglio 2023

E uscimmo a rimirar il cielo e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni della prossima settimana, da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio 2023.

Tutti i segni di fuoco sono pieni di energie e pronti ad affrontare ogni situazione, i segni d’acqua, grazie allo stellium in Cancro, sono pieni di una serenità quasi contagiosa. Qualche polemica per l’Acquario, meglio per gli altri segni d’aria. I segni di terra hanno una piccola stasi, che faranno meglio a godersi.

Mercurio, il 27 giugno, si affianca al Sole in Cancro, con una bellissima congiunzione, che aiuta tutti ad essere lucidi e produttivi. Un prezioso momento, dunque, che renderà più chiari gli obiettivi per i segni zodiacali. Ci sarà, per ognuno di noi, una crescita materiale.

Ariete

Cari Ariete, da questa settimana Mercurio sarà negativo per voi, attenzione alla comunicazione, che potrebbe farsi più complicata sul lavoro o in famiglia. Per fortuna, Venere e Marte sono dalla vostra parte e in amore vi rendono irresistibili.

Lasciate ciò che potete in secondo piano e puntate tutto sul vostro cuore, facendolo battere all’impazzata. Siete tutti un fuoco e potete davvero vivere la vostra relazione nel modo in cui avreste sempre voluto. Se siete soli, guardatevi intorno, questo è il momento buono per uscire, conoscere e conquistare.

Toro

Cari Toro, settimana serena, come piace a voi, godibile e pigra. Qualunque noia sopravvenisse, non sarà nulla che non potrà essere risolto con un po’ di pazienza. Concentratevi solamente su quello che riguarda il vostro futuro. Il pianeta Mercurio tornerà favorevole da martedì, con tante buone notizie.

La settimana vi porta nuove idee e nuove opportunità di crescita, anche a livello di carriera o di introiti. Una Venere ostile continua a generare tensione nella vita sentimentale, con giornate nervose mercoledì e venerdì, con la Luna opposta al segno, cosa che vi rende irritabili.

Gemelli

Cari Gemelli, sostenuti da Marte e Venere vi sentite pronti a lanciarvi in nuove imprese, sempre con attenzione e intelligenza. Giorno per giorno la settimana passerà sotto l’influsso di una Luna fortunata.

Non è ancora il momento dei bilanci, procedete alla conquista dei vostri obiettivi, quelli che avete prefissati da tempo. Il cielo e le stelle vi sostengono, voi aiutateli con uno sforzo di tipo metodico e accrescitivo. Agite di conseguenza, ma ora dovete fate ogni azione possibile per realizzarvi.

Cancro

Cari Cancro, martedì anche Mercurio entra nel vostro segno e vi regalerà una marcia in più. Il periodo è ricco di emozioni e positività. Il vostro compleanno saprà essere generoso con voi e rinnoverà il vostro entusiasmo ed ottimismo.

Mercurio, oltre a rendervi abili nel sostenere le idee, vi porta più entrate del previsto, godetevi il momento. La prossima settimana ci saranno incontri importanti, nuove alleanze per il lavoro e per le opportunità. Le giornate più fortunate saranno quelle di giovedì e venerdì.

Leone

Cari Leone, settimana di intenso fascino e carisma. Venere e Marte risvegliano il cuore e vi regalano giorni di grande passione, allora distraetevi per un po’ dalle faccende quotidiane e godetevi questo bellissimo momento astrale. Per gli innamorati un mix di passione e romanticismo. Marte in congiunzione regala forza e capacità seduttiva.

Sul fronte lavorativo sono in arrivo grosse opportunità, ma potrebbe presentarsi qualche rallentamento dovuto a Giove ostile. Attenzione alle spese. Giornate migliori e più fortunate: lunedì, martedì e sabato.

Vergine

Cari Vergine, questa settimana Mercurio ritornerà favorevole e portare avanti i vostri obiettivi sarà più semplice, mostrare la vostra tenacia e le vostre capacità vi aiuterà a raggiungere gran parte degli obiettivi prefissati. Già da martedì potrebbero presentarsi delle belle occasioni, soprattutto su lavoro e potrete essere premiati.

I momenti e le novità migliori arriveranno dagli amici, quelli di vecchia data e di cui vi fidate. La Luna parla di fortuna mercoledì, giovedì e venerdì e vi esorta alla calma. Riflettete se vi trovate in una relazione appena nata e non deducete conclusioni affrettate; aspettate.

Bilancia

Cari Bilancia, questa settimana Mercurio dal Cancro vi è ostile, porterà qualche preoccupazione in più, soprattutto nell’amore, meglio l’ambito professionale. Saranno giorni frenetici, tenete sotto controllo i ritmi di lavoro, dovete riuscire a ritagliarvi comunque qualche momento per riprendere fiato, perché continuerete ad essere impegnati ancora per un po’.

Bisogna che combattiate e per i vostri sogni. Circondatevi di persone fidate e sincere, ciò si rivelerà molto utile. Niente di irrisolvibile, ma dovrete fare i conti con degli imprevisti. -La Luna è fortunata nelle giornate di lunedì e martedì.

Scorpione

Cari Scorpione, martedì arriva un altro alleato; Mercurio nel segno vi renderà amabilmente battaglieri e tutti gli altri pianeti in Cancro renderanno dorata la vostra vita, sia nello studio che nel lavoro. Ora che potete realizzare tutti i vostri progetti, mantenete alto l’umore e riallacciate vecchi rapporti, tenendovi però ancor più stretti quelli attuali. Sarà una sfida che porterete a termine. In amore, purtroppo, il momento è complicato, Venere dal Leone è ostile e fa litigare anche le coppie più affiatate.

Sagittario

Cari Sagittario, finalmente Mercurio è in una posizione neutra, quindi, da martedì, potrete raccogliere i frutti del vostro lavoro ed azzardare qualche bel progetto per il futuro. Attenzione a chi cerca l’anima gemella: la nuova settimana è densa di promesse, grazie a Venere. È un bellissimo momento per le relazioni, i sentimenti, gli affetti, le amicizie, la famiglia e un periodo buono per fare progetti anche più impegnativi, come convivenza, matrimonio e figli. Sabato e domenica sono due giornate da ricordare: una bella Luna vi regalerà tanta fortuna.

Capricorno

Cari Capricorno, Mercurio è in opposizione e comincia per voi un periodo complicato, in cui non tutto potrebbe andare come volete. Bisogna riflettere prima di compiere gesti inconsulti sul lavoro o in amore, magari è il momento di concedersi una fuga. Del resto, a difendervi avete Giove e Saturno, che vi permetteranno di realizzare i vostri progetti e di donarvi serenità e fiducia nel futuro.

L’estate vi aiuterà a definire le tensioni e ad allontanare pensieri e situazioni negative, facendovi concentrare su migliori propositi per i tempi a venire. Dedicatevi a qualche serata mondana e non fate la figura dei tirchi, pensate, piuttosto, ad investire.

Acquario

Cari Acquario, l’ostilità di Venere continua a portare discussioni nella vita sentimentale, rischiando di far vacillare anche le coppie più stabili. Nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, un transito sfavorevole della Luna accentua tensioni e decisioni affrettate. Anche la salute è delicata e, nell’ultimo periodo, molte cose vanno avanti faticosamente, ma non dovete chiudervi in voi stessi.

In questi giorni parlate chiaramente, scegliete un confronto aperto e sincero, una sfida interessante, quanto necessaria per la crescita personale. Queste ultime giornate di giugno vi aiuteranno a raggiungere una maggiore consapevolezza di voi stessi.

Pesci

Cari Pesci, la fortuna vi accompagna per l’intera settimana, aiutandovi a realizzare quelli che sono i vostri obiettivi prefissati. La settimana sarà caratterizzata da tanta leggerezza, divertimento e relax. L’amore può bussare, un esame ottenere un ottimo successo. Sono settimane in cui dovete pensare solo a mettervi in gioco: osate e rischiate. Mercurio favorevole è pronto a regalarvi tanta fortuna in più; nel lavoro, Giove sempre a voi bendisposto vi aiuta a consolidare i successi in opportunità concrete, di lunga durata, siate sereni e meno umorali.