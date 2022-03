Oroscopo dal 21 al 27 marzo 2022

Insieme a rimirar le stelle

Le previsioni della settimana che va da lunedì 21 alla domenica 27 marzo. L’equinozio di primavera quest’anno cadrà il 20 marzo e, più specificatamente in Italia alle 16:34; in quel momento i raggi del Sole saranno perpendicolari all’asse di rotazione della Terra, per cui il giorno e la notte avranno la stessa durata in tutto il mondo.

Il Sole, alla mezzanotte del 21 marzo, passa in Ariete, portando benefici ai segni di fuoco, Leone e Sagittario, e rende tutti più bellicosi, le proprie ragioni si fanno impellenti; sicuramente la guerra in atto potrebbe avere una qualche recrudescenza, almeno nei toni.

La Luna calante del 23 marzo, tuttavia, porta una figura pubblica alla ribalta, forse a garanzia dei trattati, la quale poi, dal 28, lavorerà per la pace.

Voglio sottolineare che l’equinozio di primavera, con il passaggio del Sole in Ariete, da sempre indica la promessa della rinascita, del superamento delle incomprensioni e una speranza di serenità, sta a noi renderla reale nei pensieri e nelle azioni.

Aspetti importanti

Lunedì 21 il Sole giunge in Ariete, dove rimarrà fino al 20 aprile.

La Luna calante forma degli aspetti positivi con il Sole, pensiamo che l’opinione pubblica troverà un paladino per le sue problematiche.

Venere e Marte, sempre in Acquario, non sono più in congiunzione e lasciano le emozioni libere di esprimersi al meglio.

Urano il 19 e 20, creerà qualche contrattempo, potrebbe causare, per alcuni, una frustrazione veloce, un disguido passeggero.

Mercurio, che nella sua corsa non si allontana mai più di un segno dal Sole, insegue sia Giove che Nettuno; la voce dei giovani, dei profughi, della paura del nucleare verrà ascoltata.

Ariete

Abbiamo detto che dal 21 per voi dell’Ariete si respira aria di affermazione, di rivincita. Non c’è un solo pianeta contrario al vostro Sole, buttatevi, realizzate, dichiaratevi: tutto è possibile.

Il 23 è una bellissima giornata, fate tutto quello che vi intriga o che avete in mente, anche se con voi non c’è bisogno di dirvelo. Se proprio dovessi mettervi sull’avviso, vi direi di non strafare nel fine settimana tra il 25 e il 26.

Toro

I pianeti sono ancora dalla vostra parte, anche se non proprio tutti come erano lo scorso anno. La Luna vi rende fiacchi ad inizio settimana, la prima decade, in particolare, deve avere molta pazienza nel rapportarsi con l’ambiente circostante; sperimentate una nuova ricetta o meglio datevi al pollice verde, vi farete meno danni.

Tutto bene per la seconda e la terza decade che possono contare ancora su Plutone, Giove e Nettuno.

Gemelli

Il passaggio del Sole nel segno amico dell’Ariete vi dona fascino e carisma, siete concentrati al recupero delle spettanze o delle somme perse nelle scorse settimane.

Anche se la Luna non vi dovesse dare quel consenso che cercate, il favore lo ottenete da Marte, attraverso la forza di volontà, da Venere, che rappresenta una donna a voi vicina e che vi consiglia al meglio, da Saturno che vi invita a tagliare i rami secchi. Ottime cose per la seconda decade.

Cancro

A voi pensano Giove e Mercurio per fortuna, sapete che questo come periodo non è mai facile. I mali stagionali si moltiplicano, ampliando il lato ipocondriaco del vostro carattere. Quindi, non strafate, non vi consolate con alcolici e manicaretti.

Gli amici sono il vostro punto forte della settimana, la musica e qualche festa a cui vi pregheranno di partecipare, fatelo, chissà che non ci scappi l’amore.

Leone

Per voi le cose vanno decisamente meglio, l’ottimismo che sembrava avervi abbandonato, vi aleggia intorno, vi seduce, portandovi ad osare. Il 23 e il 24 sono giorni particolarmente fortunati per voi, per cui non perdervi in chiacchiere, promuovete voi stessi, le vostre idee, sarete ascoltati, compresi e potrete pensare di avere quel riconoscimento a cui, oramai, credevate di dover rinunciare.

Vergine

I contrattempi, anche se passeggeri, ci sono, un po’ di pazienza e questa settimana micragnosa passerà, facendovi sentire di nuovo la primavera. Non c’è nulla che non vada, ma il problema è proprio questo, abituati ai successi degli scorsi mesi, il periodo di magra è difficile da digerire.

Non fate le boccacce, i pianeti lenti, come Plutone, Urano e il Nodo Nord, sono sempre dalla vostra parte e vi proteggono. Riposatevi, tra poco saremo di nuovo sotto i riflettori. Venerdì e sabato sono ottimi per le riunioni tra amici.

Bilancia

Il Sole in Ariete potrebbe infastidirvi nella forma fisica, ma la settimana è eccellente, la Luna vi è amica, starei sul chi vive solo venerdì 25. Venere, Marte e Saturno vi ispirano verso la risoluzione di tutte le vostre controversie familiari, professionali e legali.

Il cielo vi regala la possibilità di scelte mature, ponderate e positive nel breve e nel lungo periodo. Non mettete il broncio pensando al passato, guardate al futuro, che è sempre più roseo.

Scorpione

Settimana tranquilla, che inizia in maniera gioiosa per tutti i nati nel segno, avrete un’intuizione da un milione di dollari. Mercurio protegge e ispira la seconda e la terza decade, sostenendola nei contratti, nelle stipule e negli affari, magari aiutando a rivendicare ciò che ancora non vi è stato dato.

La terza decade, che risente sempre del passaggio di Nettuno e di Giove, influenzata da questi pianeti, deve stare attenta all’eccessivo ottimismo, uno sbaglio di valutazione è sempre presente. Agite, ma con sobrietà ed equilibrio.

Sagittario

Il Sole in Ariete regala ai nati nel segno voglia di viaggiare, di liberarsi delle catene quotidiane, approfittatene il 23 e il 24, quando la Luna vi è complice. Fate una visita ad un museo, magari di arte contemporanea, allontanatevi di qualche chilometro, vi rinfrancherà e, se proprio non ci riuscite, organizzate un viaggio.

Sarete felici anche così. Il periodo rimane comunque equilibrato con tanti pensieri che si affollano e nel tempo realizzerete, siatene certi.

Capricorno

Diciamocelo subito, non va bene, intoppi, scadenze perse, una cartella delle tasse, tutto vi sembra ostile. La verità è che la primavera vi sconvolge sempre, il freddo è il vostro habitat naturale, pensare al caldo, al sole ai fiori, vi rende nervosi. Cosa fare allora?

La prima decade deve puntare sul fine settimana, vi potrete riprendere e riequilibrare. La seconda e la terza, non ancora in gioco, state tranquilli e godetevi il sestile di Giove e di Nettuno, che rende tutti meno orsi, con belle maniere.

Acquario

Tutto lo zodiaco è per voi e con voi, vi dona a piene mani. Le tre decadi sono interessate, non fate caso al lunedì, che inizia nervoso nelle prime ore del mattino, voi fatelo scorrere.

Presto tutti i pianeti vi daranno ragione di pensieri positivi, consensi nel privato, gratificazioni familiari e professionali. Cosa volete di più! Persino Saturno vi rende lucidi, reattivi e pieni di pazienza, è tutto dire.

Pesci

Anche per voi pesciolini tutto scorre sereno, se non felice, pieno di sogni, che dovete decidervi a realizzare. Mercurio ancora per questa settimana vi rende lucidi, approfittatene, prendete appuntamenti, rinsaldate relazioni che ritenete utili, ma per pigrizia non avete ancora fatto.

Accaparratevi i consensi di chi vi stima, oggi prima di domani, un domani che non vi è ostile, ma potrebbe esserci un altro segno d’acqua più reattivo di voi e soffiarvi il progetto.