Oroscopo dal 17 al 23 luglio 2023

E uscimmo a rimirar il Sole e le altre stelle

Cari tutti, l’Acquario deve avere molta pazienza, l’Ariete è insofferente, il Sagittario subirà un cambiamento importante, ma è possibile prepararsi al meglio.

Il 17 luglio la Luna si nuova nel Cancro, per i Bilancia arriverà l’equilibrio desiderato, ottimo momento per i Pesci, mentre i Leone possono riappropriarsi della propria vita.

Domenica 23 il Sole, alle ore 1:51, entra nel segno del Leone e inizia la vera estate per lo Zodiaco.

A livello mondiale, l’orizzonte è lungi dall’essere sereno, lo spostamento dell’asse dei Nodi lunari fa pensare a segreti portati alla luce, a verità che si cerca di nascondere, senza riuscirci.

Ariete

Cari Ariete, Saturno vi porta qualche difficoltà in amore, Giove vi rende troppo espansivi e questo urterà la suscettibilità del vostro amato bene. Forse siete già ferie, mentre Marte in Vergine, la casa del lavoro, vi rende produttivi.

La Luna nuova in Cancro del 17 luglio vi fa stabilire priorità e bisogni, qualche piccola tensione è possibile verso il 20, quando Saturno vi mostra il suo lato più duro. La settimana prossima vi vede comunque passionali e con tante amicizie con cui divertirsi.

Toro

Cari Toro, con un Marte così attivo fuggite dalla routine quotidiana, buttatevi in qualche attività che vi piace. Anche per i solitari c’è un incontro importante; questa settimana è l’ideale per mettersi in gioco.

Con la Luna nuova in Cancro del 17 luglio e Marte in Vergine avrete tanta voglia di divertirvi, rilassarvi, condividere con gli amici le feste nelle sere d’estate in riva al mare. Intorno al 20 una faccia amica vi riporterà con i piedi per terra. Per il lavoro ci sono dei bei progetti da mettere in essere.

Gemelli

Cari Gemelli, Plutone vi complica la vita, rendendo tutto ambiguo e ostico, per fortuna Venere brilla, regalandovi buonumore e creatività. Non ingolfatevi di impegni inutili, difendete il vostro tempo.

Il 17 la Luna nuova in Cancro vi fa riflettere sulle contingenze della vostra vita. Mercurio in Leone rende i vostri pensieri rapidi, capaci di comunicare le vostre necessità in modo semplice. Buono il momento per chi studia. Perseverare è il verbo più utile al vostro segno.

Cancro

Cari Cancro, il Sole nel vostro segno vi fa brillare più del solito e, per tutta la prossima settimana, avete ancora tanti progetti da portare a termine.

Una parola a parte la meritano i Nodi, che saranno negativi per i prossimi mesi; da una parte, ambizioni, lavoro, aspettative saranno più centrali nella vostra vita, dall’altra riceverete spesso notizie di fatti nascosti o di vecchie amicizie che non sono piacevoli. Fate attenzione, una posizione ottimale per voi è quella del lasciar stare, dimenticare per non decidere; stavolta andrà bene.

Leone

Cari Leone, un viaggio, un appuntamento al buio, una libertà mai pensata, tutto è possibile in questa settimana e nelle prossime a venire. Rasentate un filo di genialità, grazie a Mercurio nel segno, anche i Nodi lunari dall’Ariete vi parlano di riconoscimenti nel lavoro.

L’arrivo del Sole nel vostro segno il 23 vi aiuterà a ricaricarvi di energia. Venere nel segno vi riempie di popolarità, di vittorie, anche se la morale di tutto ciò è che dovete iniziare a prendervi cura di voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, sappiate che avete diritto al vostro momento di felicità. Anche se con qualche fastidio, avrete una settimana ricca, con il Sole in Leone e Venere positiva, dal 23 luglio, avrete delle occasioni uniche.

Può essere che proprio intorno al 23 un vostro segreto o di altri venga reso pubblico; fidatevi solo di chi sapete essere sincero e amico. Chi svolge un lavoro creativo avrà delle belle soddisfazioni sul lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana prossima vi aiuterà a trovare quell’equilibrio che con tanta fatica avete consolidato. Vi sentirete ogni giorno più sicuri, pronti ad affrontare quelle paure che in passato vi hanno bloccato.

Anche il lavoro inizia a girare positivamente e si concretizza con progetti, ruoli ed obiettivi più soddisfacenti. Dovrete solo tenere sotto controllo la vostra paura di sbagliare. Marte in Vergine vi ispira ad uscire e conoscere gente nuova. I nati alla fine del segno con Plutone negativo devono stare attenti a ciò che dicono o non dicono.

Scorpione

Cari Scorpione, Marte aumenta il vostro magnetismo, Venere vi rende litigiosi con il sesso femminile e le false amicizie, l’amore vi sorprende e, nonostante tutto, vi rende felici.

Per molti lavoratori instancabili come voi si ravvisano un avanzamento nella carriera o dei riconoscimenti. Una strana agitazione in settimana vi terrà impegnati a progettare e realizzare con un dinamismo speciale, che nasce dalla voglia di dare forza e realtà alle idee.

Sagittario

Cari Sagittario, durante la settimana tutta la vostra vita sarà sotto i riflettori, siete magnetici, intriganti e seducenti e vi farete amare da chiunque. Attenzione alle coppie consolidate, tante attenzioni potrebbero far ingelosire il partner, provocando qualche litigio inatteso.

Non fatevi prendere dalla voglia di viaggiare, Venere negativa rischia di crearvi illusioni che poi non si realizzano, godetevi le giornate fatte di serenità e condivisione con le persone amate. Un nuovo progetto di lavoro può avere successo.

Capricorno

Cari Capricorno, questa settimana rafforza legami e relazioni. Marte in Vergine vi aiuta a progettare un periodo di doveri, che sentite di avere nei confronti degli altri, vi risveglia la voglia di studiare e imparare.

Mercurio vi insegna a mostrare le emozioni, anche la negatività. Vi circonderete di affetti sinceri, trascorrendo una settimana serena. Solo i solitari saranno più ribelli e freddi verso gli amici. I vostri investimenti e risparmi sono sempre in primo piano e tutto va a gonfie vele.

Acquario

Cari Acquario, Urano continua a sconvolgere la vita sentimentale dei nati nella seconda decade, tuttavia, se vorrete, potrete trovare un terreno comune con il vostro partner. Venere retrograda vi spinge a chiarire ciò che volete davvero dall’amore. Un amico o un’amica vi farà evitare di prendere decisioni affrettate, sotto l’influsso della rabbia o della delusione.

Consiglio: mettete a posto prima le cose piccole, quotidiane e pratiche, e vedrete che il resto seguirà.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana l’umore grazie a Venere è alto, romantico e ottimista, vorrete immergervi in una passione piena di emozioni. Il lavoro è più urgente, anche se riuscirete a trovare un equilibrio tra doveri e piaceri.

Abbandonate timidezze e diplomazie per affrontare discorsi rimandati da troppo tempo. Salute ballerina, nulla di grave, qualche noia. Cercate di conservare la maggior parte delle vostre energie per la prossima settimana, più impegnativa che mai.