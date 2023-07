‘Napoli. Luci & Ombre’ a ‘Vietri in Scena’

I ‘Saranno Vietresi’ in scena il 16 luglio nella Villa comunale di Vietri sul Mare (SA)

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Napoli. Luci & Ombre’ è il nuovissimo spettacolo dei “Saranno Vietresi”, in collaborazione con ASD Balance, che debutta il 16 luglio alle ore 21:00 presso la meravigliosa Villa comunale di Vietri sul Mare (SA) e nasce dal desiderio di raccontare alcuni aspetti di una città splendida attraverso le canzoni più belle e i suoi personaggi più emblematici.

Scritto e diretto da Guido Mastroianni, con la supervisione musicale di Ciro Marraffa e con le coreografie di Serena D’Amore e Alessia Scermino, il musical è un viaggio attraverso i vicoli della città immortale di Napoli alla scoperta delle sue bellezze artistiche e delle sue dolorose zone d’ombra.

La ricchezza di Napoli, infatti, è nel suo essere capitale di cultura e folklore, storia e passione, arte e musica, teatro e cinema, tradizione culinaria e fame di emergere, che fanno di Parthenope una città indimenticabile, forte e fragile al tempo stesso.

Come cantava il grande Pino Daniele, ‘Napul’è mille culure’, ma anche come diceva Goethe, ‘pazza gioia’. Queste caratteristiche di una città unica al mondo le ritroviamo tutte in questo show, tra i café chantant e i vicoli di ‘Gomorra’, la generosità delle donne napoletane e il ritmo incalzante di una musica che fa venire voglia di ballare: nel musical lo spettatore incontrerà personaggi senza tempo, approfondirà miti e leggende e si emozionerà grazie alle più belle canzoni della tradizione partenopea.

Ingresso libero.