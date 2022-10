Oroscopo dal 10 al 16 ottobre 2022

E uscimmo a rimirar le Stelle

Cari amici, ecco per voi le previsioni da lunedì 10 a domenica 16 ottobre 2022. In primo piano una calma apparente che non si riconosce nel mese di ottobre di anni precedenti.

In questa settimana la Luna calante è silenziosa, forma trigoni con Saturno, Mercurio e Marte, ma la sua influenza dura poche ore ed è un terno a lotto coglierne i frutti.

Astrologicamente tutti pianeti lenti sono retrogradi, portano attese. Le aspettative sono in pausa per tempi migliori. Ci saranno momenti tossici per le finanze e per lo spirito. Conviene non arrabbiarsi, passerà più velocemente di quanto si creda; la fine del mese porterà cambiamenti positivi per ogni segno.

Il cielo è in attesa di scelte che solo in parte competono a noi: leggete dentro di voi ciò che volete e desiderate che si avveri nella vostra vita, la consapevolezza è centrale per il futuro a medio termine.

Aspetti importanti della settimana

Il 10 ottobre giornata difficile, densa di sensi di colpa e aspettative disattese, la ricerca del nascosto e del segreto porterà ad un senso comune di scontento.

L’11 ottobre Mercurio entra in Bilancia, il settore della moda trova nuovi mercati, si preparano ottime aspettative per tutti i segni d’aria, la comunicazione tra apparati diventa più flessibile e chiara.

Il 12 ottobre la scelta migliore è il rigore delle parole, dei fatti e dei propositi, lo strafare sarà facilmente abbandonato.

Il 13 ottobre serpeggiano i primi ottimismi delle cose pubbliche, le prime alleanze e le progettualità.

Il 14 ottobre sono valorizzati gli aspetti sentimentali, grazie all’arrivo della Luna in gemelli; una leggerezza di pensiero porterà anche la voglia di spensieratezza.

Il 15 e il 16 ottobre sono giornate in cui paga la forza di volontà nel portare avanti idee e proposte.

Ariete

Per chi cerca un lavoro o non lo ha ancora trovato questo è il momento giusto per sperare; mentre in famiglia, meglio far finta di niente. Nel fine settimana la Luna offrirà insperate opportunità. Mercurio nel segno della Bilancia vi renderà litigiosi, alla ricerca dei risultati che non arrivano, in ambito sentimentale ed economico.

Qualcuno di molto caro vi offrirà delle soluzioni da adottare, che si riveleranno utili. Visto il periodo molto complesso e stagionale aumentate la dose di autostima, in cui siete vincenti, per mantenere alte le vostre difese.

Toro

Cercate di non complicarvi la settimana, che già di per sé è difficile. Nei primi giorni, con la Luna in quadratura, potrebbero verificarsi difficoltà, intoppi o interferenze sui vostri progetti. Parola d’ordine è pazienza. Sappiate attendere il momento migliore.

Alcune discussioni familiari creeranno nervosismo e difficoltà relazionali anche in campo sentimentale. In questa settimana sentitevi liberi di staccare e di gestire le vostre risorse al meglio. Attenzione al cambio di stagione, non esponetevi al freddo e assicuratevi di alimentarvi in modo sano ed equilibrato.

Gemelli

Questa settimana prenderete decisioni che da tempo procrastinate, buono il periodo per chi studia. Il nuovo ingresso di Mercurio in Bilancia rende speciale la vostra settimana; questo pianeta vi farà ritrovare equilibrio e forza anche nei progetti di lavoro.

L’amore si risveglia e crea opportunità piacevoli dal 13 ottobre, incontrerete qualcuno che vi farà battere il cuore. Cogliete le occasioni e lasciatevi andare. Molto positivo il fine settimana, che sia in totale relax mi raccomando. Vi consiglio lunghe camminate all’aria aperta, magari chiacchierando con un buon amico.

Cancro

Pesantezze economiche e professionali vi aspettano, la resilienza è la risposta giusta, tirate fuori tutta la vostra inventiva. La quadratura di Giove dalla Bilancia determina nervosismi nelle questioni di lavoro. Altre situazioni, soprattutto nella sfera privata, si chiariranno tra mercoledì e giovedì.

Nella giornata di sabato ci saranno i giusti presupposti per stimolare i vostri progetti. Mantenete salda la volontà e abbiate cura di gestire al meglio le vostre risorse. Laddove necessario, prendetevi un momento di sano relax.

Leone

Dobbiamo dire, per amore di verità, che il periodo è faticoso e caotico, la vostra sensibilità sta andando a farsi benedire. Anche in amore la situazione non è sempre rosea, ci sono giornate pesanti con lunghe discussioni. Lunedì e martedì la Luna opposta in Acquario porta difficoltà e forti emozioni.

I vostri alleati sono Mercurio e Giove, dalla Bilancia, che vi doneranno un nuovo percorso dal punto di vista operativo e lavorativo e momenti pieni di significato. Buoni risultati professionali ci saranno nel fine settimana e la Luna in Ariete, in trigono Sole, vi regalerà momenti di passione.

Vergine

La settimana è turbolenta, per cui non sfogate i vostri malesseri. Gli astri vi invitano a mantenere la calma, presto tornerà l’armonia. Venere vi assisterà dallo Scorpione, regalandovi momenti emotivi e sentimentale. Giornata complessa sarà il 14 ottobre, quando la Luna, dai Pesci, potrebbe creare un cedimento fisico e psicologico.

Anche Marte vi aiuterà a superare eventuali difficoltà dal Capricorno, non vi mancheranno coraggio e forza di agire per creare nuove opportunità, persino in ambito professionale. Un supporto vi verrà in campo professionale, ne avrete grandi benefici, risolvendo situazioni difficili.

Bilancia

Per la prossima settimana solo buone notizie, nel piano affettivo ma anche in quello finanziario. La vostra giornata migliore sarà martedì 11 ottobre, quando saranno favoriti gli affari e gli acquisti. Marte in Gemelli vi dà una spinta professionale e una serie di progetti cominciano a trovare la loro via di realizzazione.

Mercurio, giunto stabilmente nel vostro segno, apre la strada ad un martedì veramente positivo e interessante. Qualche problema c’è nel fine settimana. La Luna in Cancro crea nervosismo e difficoltà nel gestire il vostro modo di essere. Potrebbe aiutarvi, durante la settimana, passere giornate in compagnia di amici o una serata a teatro o al cinema.

Scorpione

Il periodo in arrivo è fantastico per voi scorpioncini, il 10 e l’11 ottobre sono le giornate più complesse. Avrete necessità di tutta la vostra forza di volontà per gestire al meglio le situazioni che si verificheranno.

Belli giorni 13 e 14 in cui il romanticismo sarà alle stelle e farete qualcosa di importante per voi. Buone le prospettive professionali nel fine settimana, con notizie rilevanti che vi prepareranno a cambiamenti nel prossimo futuro. Venere amica vi sta regalando momenti d’amore rari, creando presupposti per un periodo che si prospetta positivo e divertente.

Sagittario

Saturno amico vi rende rivoluzionari; gestite al meglio le vostre risorse economiche e finanziarie in modo da non incorrere in problemi. Tre giorni promettenti si profileranno dal 14 al 16 ottobre, quando avrete la percezione di affrontare la vita di petto. Forte il senso di vitalità che riuscite ad avere grazie a Giove, che nella sua posizione di trigono, vi proietta decisamente verso un modo nuovo e attivo di vedere la vita.

Sarebbe utile portare a termine le cose che avete lasciato in sospeso, per evitare accumuli di lavoro che poi sarebbero difficili da smaltire. Vi consiglio, inoltre, un’attività che vi crei un giusto bilanciamento tra sport e vita all’aria aperta.

Capricorno

Ottime le giornate di mercoledì e giovedì per rivedere la vostra situazione. Riceverete alcune notizie che vi faranno felici, soprattutto per la parte economica. Difficoltà nel fine settimana. La Luna in Cancro aumenta il nervosismo, creando alcuni momenti di ardua gestione.

Usate al meglio la vostra proverbiale calma e cercate di ritrovare la forza per evitare conflitti inutili, soprattutto con coloro che non vi ascoltano già da tempo e che vi sono ostili. Chiacchierare con un caro amico o con la persona amata vi aiuterà a ricreare la giusta armonia.

Acquario

I giorni 10 e 11 saranno fantastici e vi offriranno la possibilità di gestire gli altri. Molti sentiranno cosa avete da dire, sia in termini di consigli personali, sia di lavoro, dove darete il meglio, con competenza, arrivando al successo. Sarete oberati di impegni ma sostenuti da molti.

Tra il 13 e il 14 ottobre scoprirete dei segreti che non gradirete. Lasciate che le cose si muovano nel modo giusto e, soprattutto, non prendete decisioni affrettate. Vista la quantità notevole di emozioni, fate in modo di mantenere alto il vostro benessere psicofisico, per essere al massimo livello di rendimento. Usate la meditazione.

Pesci

Il periodo è più positivo rispetto alle ultime settimane. Mercoledì e giovedì le giornate migliori per progetti a lunga scadenza, per rivedere le vostre posizioni professionali, per fare investimenti immobiliari. Potrete gestire al meglio le vostre risorse.

Mercurio in Bilancia alleggerisce la vostra natura e vi dona capacità di comunicare con più semplicità, senza paura di essere fraintesi. Ottime, quindi, le risorse messe in campo. Visto il momento così positivo provate anche ad occuparvi di alcune cose sospese nel campo della salute. Leggermente nervosa la domenica, che trascorre un po’ sottotono.